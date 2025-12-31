Мир без «Спартака», «Зенит» — о титуле, а «Краснодар» — без него. Видео клубов РПЛ на НГ!

Были как оригинальные идеи, так и банальные. А некоторые и вовсе не вложились в праздничные ролики.

Новогодние ролики клубов Мир РПЛ для большинства её участников стали такой же традицией, как и обновления фан-шопов. Пусть и не для всех. Некоторые, по сути, игнорируют этот милый перформанс, другие же явно вкладывают в реализацию немало сил. Так что же получилось в этом году?

«Зенит» — «любые серии рано или поздно заканчиваются»

«Зенит» по традиции раньше остальных презентовал для своих болельщиков видео. В центре сюжета – пара, в которой типичная проблема. Мужчина слишком любит футбол, что не устраивает его супругу. Так случилось и ещё одно неприятное событие: на седьмой год отношений она получила в подарок серебряное украшение, а не золотое. Потому что золотое застряло на складе в Краснодаре – понятная отсылка. Также есть более локальные – например, к поражению от «Крыльев» в прошлом сезоне. Но в конце – хэппи-энд: мужчина всё-таки дарит золотые серёжки возлюбленной. Ведь, со слов Сергея Семака, участвующего в видео, «любые серии рано или поздно заканчиваются».

«Спартак» — исчезновение, «народная команда» в Питере, Максименко — певец

«Спартак» дропнул видео чуть позже. А сюжет крутился вокруг трёх друзей, болеющих за красно-белых. После поражения один из них сказал: «Лучше бы этого «Спартака» вообще не было». И желание на удивление осуществилось. На следующий день клуб просто исчез – его не оказалось в таблице РПЛ, логотип пропал с фанатских кружек и футболок. А другие болельщики переключились на падел. «Народной командой», если верить ролику, стал «Зенит»: на билборде были изображены три петербургских легионера, а на месте стадиона появился бизнес-центр. Даниил Денисов стал боксёром, Александр Довбня – стендапером, Александр Максименко – певцом. Но в итоге всё это, естественно, оказалось только видением. Главный герой открывает глаза и понимает, что всё нормально. А любимый клуб снова существует.

«Краснодар» — 0 отсылок к чемпионству

«Краснодар» выступил скромно. И не особо идейно. Сюжет очень предсказуемый: скучающий болельщик, рядом с которым оказывается Дед Мороз. А потом они вместе телепортируются на базу клуба. Отсылки разве что к пробкам, отсутствию снега и неработающему навигатору. И ни одной внятной – к чемпионству. Хотя именно оно стало главным событием года. Может, поэтому многие нейтральные инфлюенсеры скептически отозвались о видеоролике.

«Динамо» — новогодняя рапсодия

Московское «Динамо» в этот раз решило не удивлять слишком сильно. Сначала собрали игроков и попросили поучаствовать в новогоднем блице. С ёлкой, смешными вопросами и порой милыми ответами. Без удивительных сюжетных поворотов. Но это лучше, чем ничего. Затем вышел ролик с отсылками на Queen – и это уже интереснее. Желания устремлены вперёд, к большим победам и трофеям. Однако поют в видео не футболисты, а ансамбль Arielle. А как же хотелось обратного!

ЦСКА и «Локо» — без видео. Но тоже лампово

ЦСКА в принципе проигнорировал Новый год как повод, чтобы создать что-то яркое. Видимо, в клубе искренне считают, что лучший подарок – книга Игоря Акинфеева и формальное обновление фан-шопа. Пусть будет так. В «Локо» тоже не показали суперкиношный сюжет. Совместно с партнёром запросили фото болельщиков, прогнали их через ИИ, распечатали и разместили на поезде. Да, получилось лампово, но мы привыкли к чему-то другому.

«Рубин» — анкета под Новый год, у «Ростова» — своя версия «Поля чудес»

«Рубин», по сути, повторил идею динамовцев. Только там блиц, а здесь – анкета. Некоторые игроки отвечали на ряд вопросов. И так клуб заполнял предновогодние дни. А вот «Ростов» снял кое-что оригинальное, выпустив аналог «Поля чудес», которое называлось «El Campo чудес». Ведущим стал Джонатан Альба, а игроки за барабаном менялись. Шутки, внутренние приколы, милая атмосфера – всё это было.

«Акрон» зовёт на праздник, «Крылья Советов» сняли видео с детьми

«Акрон» снял несколько локальных видео, но, видимо, больше внимания уделяет офлайну. На странице клуба в соцсети болельщиков приглашали на разные события, которые пройдут в Самаре и Тольятти. А вот «Крылья» сыграли на тех, кого трогают сюжеты, связанные с детьми. Клуб нашёл несколько детей, которые сопереживают клубу, и снял милое видео – о разочарованиях, надеждах и болельщицких мечтах.

«Балтика» ушла в музыку

«Балтика» же ударилась в музыкальное творчество. Игроки из Калининграда угадывали музыкальные направления. Получалось не всегда, но было мило.

«Очень странные дела» в «Динамо» Махачкала

Отличилось даже махачкалинское «Динамо». Сняли видео с отсылками к сериалу «Очень странные дела». Клуб анонсировал это так: «В конце года всегда так, будто что-то необычное вот-вот произойдёт. Иногда это и правда очень странные дела. Мы не знаем, что ждёт нас впереди. Но пока мы вместе, нам ничего не страшно, потому что мы верим. В новый год – с чистого листа. Вместе». Кстати, вместе с Вадимом Евсеевым.

«Ахмат» серьёзен, у «Пари НН» — викторина, «Сочи» загонял маскота, в «Оренбурге» — мафия

В «Ахмате» всё серьёзно: там болельщиков с наступающим Новым годом поздравляли, по сути, не меняя выражения лица. В Нижнем устроили новогоднюю викторину, а «Сочи» заменил классическое видео другими активностями: маскот прятал абонементы в городе, а сотрудники поучаствовали в благотворительной кампании. В «Оренбурге» же сыграли в целую мафию. Кстати, получилось очень живо.

Сборная России — Карпин и Сафонов подготовили новогодний стол

Сборная России, кстати, тоже отметилась: там на видео Валерий Карпин готовил новогодний стол с Матвеем Сафоновым. А параллельно рассказывали друг другу истории разных лет.