Легионер «Спартака» отдал голевую, а Сенегал потерял капитана. Итоги дня Кубка Африки

Групповой этап Кубка африканских наций близок к завершению. Известен расклад в четырёх группах турнира из шести. По итогам очередного игрового дня определились новые участники плей-офф.

Исторический успех Танзании

Сборной Танзании для выхода в 1/8 финала нужно было набирать очки в заключительном туре. Но Тунис провел первую половину интереснее. Номинальные гости могли забивать в начале встречи, однако Исмаэль Гарби попал в крестовину. Впрочем, он всё-таки вывел Тунис вперёд и сделал это в концовке первой половины. Команда получила право на пенальти, и Гарби легко переиграл голкипера. Отдельное внимание стоит обратить на тайминг. Нарушение в режиме онлайн состоялось на 36-й минуте, а пенальти был реализован на 43-й.

Танзания вышла в 1/8 финала Фото: CAF

Сразу после перерыва сборную Туниса подвёл голкипер Аймен Дамен. Сначала он отдал неточную передачу на своей половине поля, а спустя несколько секунд мяч рикошетом от его рук влетел в ближний угол после дальнего удара Файсала Салума. Но это был единственный позитивный момент для команды Танзании в прошедшем матче.

Ничья позволила Тунису напрямую выйти в плей-офф. Танзания также отобралась в 1/8 финала, несмотря на то, что набрала в группе всего лишь два очка. В рейтинге сборных, занявших третьи места, она уже опередила Анголу и Коморские острова, у которых хуже разница забитых и пропущенных мячей. Кстати, это исторический результат для Танзании. До этого момента она трижды выступала на Кубке Африки и ни разу не выходила из группы.

Нигерия раскатала Уганду, которая задействовала трёх вратарей

Для нигерийцев матч 3-го тура не имел никакого турнирного значения. Команда не просто вышла в 1/8 финала, но и сделала это с первого места в группе. Главное событие матча — Уганда заиграла сразу трёх вратарей.

В основе появился Денис Оньянго. В первом тайме он пропустил после удара Пола Онуачу. В перерыве голкипера поменяли из-за травмы — вместо него вышел Джамал Салим. Однако он провёл на поле чуть больше 10 минут. Салим сыграл рукой за пределами штрафной площади после удара Виктора Осимхена и оставил свою команду вдесятером. Вместо него на поле вышел третий голкипер Алионзи Нафиан Легасон.

Рафаэль Оньедика Фото: CAF

После этого Уганда развалилась и позволила Рафаэлю Оньедике сделать дубль в течение пяти минут. Окончательный счёт установили номинальные хозяева. Аллан Окелло промахнулся в прошлом матче (не реализовал пенальти), на этот раз попал. Идеальный голевой пас на Роджерса Мато, который красиво перебросил вратаря.

Нигерия шагнула в 1/8 финала, а вот футболистам сборной Уганды пора паковать чемоданы. Последняя строчка в группе не даёт возможности выйти в плей-офф.

Бонгонда помог ДР Конго обыграть аутсайдера

То, что команды находятся на разном уровне, стало понятно с первых же минут. Футболисты ДР Конго сполна оправдали статус фаворитов. Сначала маленький шедевр сотворил Гаэль Какута. Отличный голевой пас пяткой на Натаниэля Мбуку, а тот открыл счёт в матче. Через 10 минут Какута реализовал пенальти — идеальный удар в девятку.

Спартаковец Тео Бонгонда остался в запасе, однако вышел на поле во второй половине. Ему хватило трёх минут, чтобы отметиться голевым пасом. Бонгонда прострелил на Какута, а тот отправил третий мяч в ворота аутсайдера группы. 2+1 — отличный матч для футболиста турецкого «Сакарьяспора».

ДР Конго вышла в плей-офф со второго места в группе. Ботсвана завершила выступление на Кубке Африки, трижды проиграв в трёх матчах группового этапа. Бонгонда набрал второе очко за результативность на турнире, ведь в 1-м туре он отметился голом в матче с Бенином (1:0).

Сенегал сохранил первое место в группе, но потерял Кулибали

Сенегал успешно провёл матч заключительного тура группового этапа. В первом тайме Абдулайе Сек замкнул навес Крепена Диатта со штрафного. Судьи проверили эпизод на предмет нарушения правил со стороны автора гола, однако не нашли ничего запрещённого.

Сенегал разгромил Бенин Фото: Рафаэлю Оньедике

Второй гол — заслуга Садио Мане. Бывший футболист «Ливерпуля» удрал от защитника и идеально прострелил на Хабиба Диалло. Тому оставалось только попасть мимо вратаря. На 71-й минуте пришла неприятная новость для болельщиков сборной Сенегала. Капитан команды Калиду Кулибали увидел перед собой красную карточку — наступил сзади на ахилл сопернику. Таким образом, защитник точно пропустит матч 1/8 финала.

В добавленное время окончательный результат установил Шериф Ндиайе. Номинальные гости убежали в контратаку и заработали пенальти, который реализовал вышедший на замену 12-й номер. Сенегал и ДР Конго набрали одинаковое количество очков, однако команда во главе с Мане опередила соперника по дополнительным показателям. Бенин вышел в 1/8 финала с третьего места в группе.