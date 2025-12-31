Скидки
Ботсвана — ДР Конго. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Главная Футбол Статьи

Кубок Африки, видеообзоры матчей 30 декабря 2025: Бенин — Сенегал, Нигерия, ДР Конго, результаты, видео голов, таблица, кто вышел

Легионер «Спартака» отдал голевую, а Сенегал потерял капитана. Итоги дня Кубка Африки
Кирилл Закатченко
Кубок Африки, обзор матчей 30 декабря 2025 года
Мане и Бонгонда оформили результативные действия, Уганда задействовала трёх вратарей.

Групповой этап Кубка африканских наций близок к завершению. Известен расклад в четырёх группах турнира из шести. По итогам очередного игрового дня определились новые участники плей-офф.

Исторический успех Танзании

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Танзания
Окончен
1 : 1
Тунис
0:1 Гарби – 43'     1:1 Салум – 48'    

Сборной Танзании для выхода в 1/8 финала нужно было набирать очки в заключительном туре. Но Тунис провел первую половину интереснее. Номинальные гости могли забивать в начале встречи, однако Исмаэль Гарби попал в крестовину. Впрочем, он всё-таки вывел Тунис вперёд и сделал это в концовке первой половины. Команда получила право на пенальти, и Гарби легко переиграл голкипера. Отдельное внимание стоит обратить на тайминг. Нарушение в режиме онлайн состоялось на 36-й минуте, а пенальти был реализован на 43-й.

Танзания вышла в 1/8 финала

Танзания вышла в 1/8 финала

Фото: CAF

Сразу после перерыва сборную Туниса подвёл голкипер Аймен Дамен. Сначала он отдал неточную передачу на своей половине поля, а спустя несколько секунд мяч рикошетом от его рук влетел в ближний угол после дальнего удара Файсала Салума. Но это был единственный позитивный момент для команды Танзании в прошедшем матче.

Ничья позволила Тунису напрямую выйти в плей-офф. Танзания также отобралась в 1/8 финала, несмотря на то, что набрала в группе всего лишь два очка. В рейтинге сборных, занявших третьи места, она уже опередила Анголу и Коморские острова, у которых хуже разница забитых и пропущенных мячей. Кстати, это исторический результат для Танзании. До этого момента она трижды выступала на Кубке Африки и ни разу не выходила из группы.

Нигерия раскатала Уганду, которая задействовала трёх вратарей

Кубок африканских наций . Группа C. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Уганда
Окончен
1 : 3
Нигерия
0:1 Онуачу – 28'     0:2 Оньедика – 62'     0:3 Оньедика – 67'     1:3 Мато – 75'    
Удаления: Салим – 56' / нет

Для нигерийцев матч 3-го тура не имел никакого турнирного значения. Команда не просто вышла в 1/8 финала, но и сделала это с первого места в группе. Главное событие матча — Уганда заиграла сразу трёх вратарей.

В основе появился Денис Оньянго. В первом тайме он пропустил после удара Пола Онуачу. В перерыве голкипера поменяли из-за травмы — вместо него вышел Джамал Салим. Однако он провёл на поле чуть больше 10 минут. Салим сыграл рукой за пределами штрафной площади после удара Виктора Осимхена и оставил свою команду вдесятером. Вместо него на поле вышел третий голкипер Алионзи Нафиан Легасон.

Рафаэль Оньедика

Рафаэль Оньедика

Фото: CAF

После этого Уганда развалилась и позволила Рафаэлю Оньедике сделать дубль в течение пяти минут. Окончательный счёт установили номинальные хозяева. Аллан Окелло промахнулся в прошлом матче (не реализовал пенальти), на этот раз попал. Идеальный голевой пас на Роджерса Мато, который красиво перебросил вратаря.

Нигерия шагнула в 1/8 финала, а вот футболистам сборной Уганды пора паковать чемоданы. Последняя строчка в группе не даёт возможности выйти в плей-офф.

Бонгонда помог ДР Конго обыграть аутсайдера

Кубок африканских наций . Группа D. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Ботсвана
Окончен
0 : 3
ДР Конго
0:1 Мбуку – 31'     0:2 Какута – 41'     0:3 Какута – 60'    

То, что команды находятся на разном уровне, стало понятно с первых же минут. Футболисты ДР Конго сполна оправдали статус фаворитов. Сначала маленький шедевр сотворил Гаэль Какута. Отличный голевой пас пяткой на Натаниэля Мбуку, а тот открыл счёт в матче. Через 10 минут Какута реализовал пенальти — идеальный удар в девятку.

Спартаковец Тео Бонгонда остался в запасе, однако вышел на поле во второй половине. Ему хватило трёх минут, чтобы отметиться голевым пасом. Бонгонда прострелил на Какута, а тот отправил третий мяч в ворота аутсайдера группы. 2+1 — отличный матч для футболиста турецкого «Сакарьяспора».

Тео Бонгонда Подробнее

ДР Конго вышла в плей-офф со второго места в группе. Ботсвана завершила выступление на Кубке Африки, трижды проиграв в трёх матчах группового этапа. Бонгонда набрал второе очко за результативность на турнире, ведь в 1-м туре он отметился голом в матче с Бенином (1:0).

Сенегал сохранил первое место в группе, но потерял Кулибали

Кубок африканских наций . Группа D. 3-й тур
30 декабря 2025, вторник. 22:00 МСК
Бенин
Окончен
0 : 3
Сенегал
0:1 Сек – 38'     0:2 Диалло – 62'     0:3 Ндиайе – 90+7'    
Удаления: нет / Кулибали – 71'

Сенегал успешно провёл матч заключительного тура группового этапа. В первом тайме Абдулайе Сек замкнул навес Крепена Диатта со штрафного. Судьи проверили эпизод на предмет нарушения правил со стороны автора гола, однако не нашли ничего запрещённого.

Сенегал разгромил Бенин

Сенегал разгромил Бенин

Фото: Рафаэлю Оньедике

Второй гол — заслуга Садио Мане. Бывший футболист «Ливерпуля» удрал от защитника и идеально прострелил на Хабиба Диалло. Тому оставалось только попасть мимо вратаря. На 71-й минуте пришла неприятная новость для болельщиков сборной Сенегала. Капитан команды Калиду Кулибали увидел перед собой красную карточку — наступил сзади на ахилл сопернику. Таким образом, защитник точно пропустит матч 1/8 финала.

В добавленное время окончательный результат установил Шериф Ндиайе. Номинальные гости убежали в контратаку и заработали пенальти, который реализовал вышедший на замену 12-й номер. Сенегал и ДР Конго набрали одинаковое количество очков, однако команда во главе с Мане опередила соперника по дополнительным показателям. Бенин вышел в 1/8 финала с третьего места в группе.

Расписание матчей Кубка Африки
