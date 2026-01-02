«Меня сделали посмешищем». Удивительный пранк с экс-футболистом «Арсенала» из 90-х

Розыгрыши с участием селебрити — не такая уж редкая штука. Однако пранк, жертвой которого стал бывший футболист «Арсенала» Андерс Лимпар, стоит особняком. Футболиста убедили в том, что он совершил путешествие во времени.

Кто такой Андерс Лимпар

Лимпар переехал в Англию в 1990 году. Сначала он выступал за «Арсенал», с которым стал чемпионом страны ещё до образования АПЛ. В 1994-м швед перебрался в «Эвертон». Вместе с клубом из Ливерпуля он стал победителем Кубка и Суперкубка Англии, а в 1997 году ненадолго заехал в «Бирмингем». Впоследствии поиграл на родине, а также смотался в США, где бегал за «Колорадо Рэпидз».

Андерс провёл более 50 матчей в составе сборной Швеции. Он был в заявке национальной команды на Олимпиаду-1988, ЧМ-1990, Евро-1992 и ЧМ-1994. На последнем турнире Лимпар стал обладателем бронзовой медали. Любопытно, что первый гол за сборную Швеции Лимпар забил в ворота команды СССР в 1987 году. Это произошло в Москве.

Андерс Лимпар в составе «Арсенала» Фото: Ben Radford/Getty Images

В чём была суть пранка

1997 год. Лимпар летит на частном самолёте из Гётеборга в Стокгольм. Тщательно продуманный розыгрыш, десятки актёров, пара военных самолётов, арендованный аэропорт — шведская телекомпания заморочилась по полной программе. Розыгрыш стартовал в аэропорту, где Андерс и его друг Дэн (он знал о пранке) прощаются с женой Дэна и их новым щенком.

Как только самолёт взлетел, «учёные» (их роль играли нанятые актёры) долго возились с компьютером, а затем внезапно объявили, что им удалось переместиться на два года вперёд. После этого самолёт резко снизился и затрясся. А затем с обеих сторон появились два военных истребителя. Тем временем обезумевший пилот вёл диалог с диспетчерской службой, которая сообщила ему, что их самолёт пропал два года назад. «Происходит что-то странное», — говорил Лимпар, находясь на борту.

«Там было около 20 человек, — вспоминал швед. — Все они хотели меня обмануть, и я попался. Наверное, идеально подходил на эту роль. Возможно, потому что они думали, что я слишком доверчивый. Я действительно верил, что лечу на какой-то машине времени.

Во время полёта на борту находились два «учёных», которые обсуждали путешествия во времени. Самолёт вилял вверх и вниз. И тогда это было по-настоящему страшно. Сейчас я смеюсь над теми вещами, но тогда мне действительно было не по себе. Они даже задействовали реактивные истребители, чтобы сопроводить нас в Стокгольм.

Я сидел и думал: «Что, чёрт возьми, происходит?» Один из учёных говорит: «Я это сделал». Я спросил: «Что, чёрт возьми, ты сделал?» Он ответил: «Переместил нас на два года вперёд». Все настолько профессионально подошли к делу, что это было невероятно реалистично».

Андерс Лимпар в составе «Арсенала» (справа в верхнем ряду) Фото: David Rogers/Getty Images

По прибытии Лимпара и других пассажиров встретил высокопоставленный армейский офицер. Он сообщил людям, что перед зданием мэрии установлены их статуи в честь «героического» достижения. Офицер также утверждал, что Норвегия, заклятый соперник Швеции, неожиданно выиграла чемпионат мира в 1998 году. В качестве доказательства показал фейковую газетную статью с описанием триумфа Норвегии.

«Кстати, этот розыгрыш длился в течение двух дней, — утверждал швед — Когда самолёт приземлился, нас сразу отвели в ангар, где «учёные» задавали разнообразные вопросы. Они показали газеты, где было сказано, что сборная Норвегии выиграла чемпионат мира по футболу в 1998 году. Я увидел этот заголовок и сказал другу: «Смотри, смотри! Норвегия выиграла чемпионат мира, пока нас не было». Впоследствии выяснилось, что это была фейковая газетная статья. Весь розыгрыш длился два дня, но в телевизионную версию попал только один час. В этой истории было гораздо больше нюансов».

А ещё экс-игроку «Арсенала» сообщили, что из-за необъяснимого исчезновения семья уже провела похороны, полагая, что самолёт потерпел крушение. Слова Лимпара: «Это было ужасное чувство. Когда приземлились, сказали, что нас похоронили. И всё в таком роде. Видимо, предполагалось, что мы умерли, раз не выходили на связь в течение двух лет после исчезновения самолёта».

Андерс Лимпар празднует победу в Кубке Англии вместе с «Эвертоном» Фото: Allsport/Getty Images

Вдобавок ко всему Лимпар и Дэн воссоединились с женой Дэна. Качественный грим сделал женщину немного старше, а вместо щенка с ней находилась взрослая собака. «Собака просто огромная!» — восклицал Лимпар в ходе пранка.

В конце офицер объявил о прибытии короля Норвегии. «Его Величество» оказался Леннартом Сваном, ведущим шоу розыгрышей и вдохновителем всей этой аферы. «Теперь пора повернуть время вспять! Андерс, добро пожаловать на лучший розыгрыш 1997 года», — закричал ведущий.

«Всё было сделано настолько искусно, — восхищался экс-футболист «Арсенала». — Казалось, что всё реально. Это было просто безумие. Оказывается, они проделали нечто подобное с одним канадцем за два года до меня. После этого ему даже потребовалась психологическая помощь, поскольку он был в ужасном состоянии.

Конечно, я очень радовался, когда появился ведущий и сказал, что это всё была шутка. Тогда я почувствовал, будто с меня свалился рюкзак, наполненный камнями. Конечно, я был счастлив, но потом чувствовал себя нелепо. По правде говоря, в течение многих лет я злился на этот розыгрыш, потому что из-за него стал посмешищем в Швеции. Меня это совсем не радовало.

Когда спросили, можно ли продать материал для выпуска на DVD, я отказался. Это был невероятный розыгрыш. Я тогда испытал большое количество эмоций. Было приятно, когда всё закончилось. Но вся страна смеялась надо мной ещё много лет. С этим оказалось трудно справиться. Это повлияло на мою личность, на мой имидж. Меня просто считали посмешищем. Позже сообщили, что в те времена бюджет на один розыгрыш составлял примерно £ 10 тыс. Мой же обошёлся в £ 200 тыс.».