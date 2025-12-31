Скидки
Арсенал — Астон Вилла — 4:1, обзор матча, 30 декабря 2025, голы: Габриэл Магальяйнс, Мартин Субименди, Леандро Троссард, Жезус

«Арсенал» растерзал «Виллу» на пороге крутого рекорда! А Жезус после гола скосплеил Кака
Григорий Телингатер
Отчёт «Арсенал» — «Астон Вилла» — 4:1
Хотя по первому мячу победителей будут сомнения.

«Астон Вилла» выдала серию из 11 побед во всех турнирах и оказалась на пороге рекорда. 12 выигранных матчей у клуба не было ещё никогда за 151-летнюю историю. И теперь уже непонятно, когда будет.

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
4 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Магальяйнс – 48'     2:0 Субименди – 52'     3:0 Троссард – 69'     4:0 Жезус – 78'     4:1 Уоткинс – 90+4'    

Однако с первых минут сама игра складывалась далеко не в пользу «Арсенала». Изначально казалось, что гостям будет тяжело без дисквалифицированных Кэша и Камара. Только вот в первом тайме больше имело смысла говорить, как нелегко хозяевам в центре поля без травмированного Райса. И вроде в прошлом туре лондонцы так же действовали без ключевого футболиста в полузащите (тогда он вышел справа в обороне), но во встрече с «Виллой» пришлось тяжелее.

Одна из попыток разыграть мяч низом от своих ворот привела к обрезу Дьёкереша в центральном круге. И уже через мгновение Уоткинс из шикарной позиции бил в ближний угол, однако чуть-чуть промахнулся. Пожалуй, это был главный хайлайт первого тайма (если, конечно, не брать селфи Дуа Липы на трибунах).

Удар Олли Уоткинса

Удар Олли Уоткинса

Фото: Кадр из трансляции

Всё самое важное случилось во втором тайме. Вот там уже «Арсенал» выглядел лучше и забрал своё. Причём всё началось с углового. Это уже какая-то безоговорочная традиция, потому что отличился снова Габриэл после навеса с углового. Правда, при этом он немного задел вратаря «Виллы». Выглядело спорно, однако в АПЛ такое регулярно засчитывают.

После этого «Арсенал» чувствовал себя весьма комфортно. Практически сразу забил и Субименди, который после ассиста Эдегора реализовал выход один на один. Окончательно все вопросы о победителе снял Троссард, положивший третий гол в ворота «Виллы». Мяч пришёлся идеально в угол и был по-своему логичен. Бельгиец последнее время отлично выглядит и получил заслуженное внимание, забив пятый мяч в сезоне. Ну а Жезус для верности закинул ещё и четвёртый гол, передав привет Дьёкерешу, который пока не убеждает. Кстати, бразилец отпраздновал гол, сняв с себя футболку и продемонстрировав надпись: «Я принадлежу Иисусу». Кого-то это напомнило.

Габриэл Жезус скосплеил Кака

Габриэл Жезус скосплеил Кака

Фото: Getty Images

Судья зачем-то добавил к встрече восемь минут, когда с результатом уже всё было понятно. Видимо, потому что «Вилла» не заслуживала такого разгрома и ей нужно было дать время, чтобы отыграть хотя бы один мяч. Так и вышло. На этот раз Уоткинс не промахнулся, потому что бить пришлось буквально с метра по пустым воротам.

4:1. «Арсенал» гарантировал себе первое место не только к Рождеству, но и по итогам первого круга.

А вот кто в этом туре наконец-то не проиграл:
В АПЛ барахтается худший клуб за 123 года! Кто был так же плох и чем всё заканчивалось?
В АПЛ барахтается худший клуб за 123 года! Кто был так же плох и чем всё заканчивалось?
