Трансферы Европы, зима-2025/2026, когда открывается окно, главные переходы, слухи, Реал, Барселона, ПСЖ, Сити, Ливерпуль, Бавария

Трансферное окно в Европе открылось! Где окажутся звёзды, а кто уйдёт на повышение? LIVE
«Чемпионат»
Зимнее трансферное окно в Европе
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Начиная с 1 января в европейских лигах открывается зимнее трансферное окно – клубы смогут продавать и покупать игроков, а также отдавать и брать их в аренду. «Чемпионат» проведёт лайв этого периода.

Вот сроки* зимнего ТО в топ-лигах:

  • АПЛ – с 1 января по 3 февраля;
  • Ла Лига – со 2 января по 3 февраля;
  • Бундеслига – с 1 января по 3 февраля;
  • Серия А – со 2 января по 3 февраля;
  • Лига 1 – с 1 января по 3 февраля.

*по данным Transfermarkt

В остальных европейских лигах сроки плюс-минус те же или смещены на более поздний период: где-то, как в Бельгии, окно открывается 6 января (в Швейцарии вообще только 15-го), а где-то, как в Португалии, закрывается 4 февраля (в Сербии, к слову, 14-го).

