Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон — 1:1, обзор матча 19-го тура АПЛ, голы: Зиркзее, Крейчи, статистика, 30 декабря 2025

Худший клуб топ-лиг прервал 11-матчевую серию поражений в игре с «МЮ»! Это 3-е очко в АПЛ!
Георгий Илющенко
Отчёт «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» — 1:1
Комментарии
«Вулверхэмптон» долго страдал. Но стоило только приехать на «Олд Траффорд»…

По итогам прошлого, 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» стал первым в истории, кто набрал за этот отрезок всего два очка. По данным Opta, вероятность его вылета в Чемпионшип составляла 99,83%. 11 поражений кряду — команду было жаль уже чисто по-человечески. Видимо, футболистам «Манчестер Юнайтед» — тоже. Ведь именно на них прервалась невероятная серия!

Англия — Премьер-лига . 19-й тур
30 декабря 2025, вторник. 23:15 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Зиркзее – 27'     1:1 Крейчи – 45'    

«МЮ» чаще владел мячом (57%) и больше бил по воротам (15:11), подал гораздо больше угловых (8:4). И даже положил относительно быстрый гол на 26-й минуте, пусть и не без фарта. Хевен цепко вырвал мяч у Хвана, попёр вперёд и отдал на Зиркзее. Джошуа пытался сделать ответную передачу — не получилось. Помог обратный отскок. Удар нападающего с линии штрафной не был опасным, зато пришёлся в соперника — рикошет, вынимайте.

Если бы не реакция Са, Шешко увеличил бы преимущество «Юнайтед» на 38-й минуте. И тут закономерно повторился сценарий матча первого круга, когда «Манчестер» сел на своей половине и поплатился. Тогда в конце первого тайма ответный мяч забил Беллегард, теперь — Крейчи. Тот же Зиркзее выиграл верх после углового «Вулвз», да мяч от его головы полетел на дальнюю штангу — получается, есть гол и ассист.

Джошуа Зиркзее Подробнее

Только вот 8 декабря «МЮ» во втором тайме устроил разгром (4:1), а теперь ограничился тем, что имел. Второй тайм получился равным. Причём по ожидаемым голам аутсайдер даже наработал на небольшое преимущество — 1,02 xG на 0,81 xG. Да, в атаке у парней Рубена Аморима мало что клеилось.

Доргу на последней минуте основного времени всё-таки устроил праздник на «Олд Траффорд», добив за Шешко. Усилия перечеркнул офсайд. Теперь у «Вулверхэмптона» три очка за 19 туров. Шансов спастись по-прежнему практически нет, но получилось поделиться частичкой уныния с «Манчестер Юнайтед». При этом манкунианцы, победив всего трижды за 10 последних встреч, всё равно в двух очках от топ-4 — пока «Ливерпуль» не принял «Лидс» 1 января.

Бедный «Вулверхэмптон»:
В АПЛ барахтается худший клуб за 123 года! Кто был так же плох и чем всё заканчивалось?
В АПЛ барахтается худший клуб за 123 года! Кто был так же плох и чем всё заканчивалось?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android