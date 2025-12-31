Худший клуб топ-лиг прервал 11-матчевую серию поражений в игре с «МЮ»! Это 3-е очко в АПЛ!

По итогам прошлого, 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» стал первым в истории, кто набрал за этот отрезок всего два очка. По данным Opta, вероятность его вылета в Чемпионшип составляла 99,83%. 11 поражений кряду — команду было жаль уже чисто по-человечески. Видимо, футболистам «Манчестер Юнайтед» — тоже. Ведь именно на них прервалась невероятная серия!

«МЮ» чаще владел мячом (57%) и больше бил по воротам (15:11), подал гораздо больше угловых (8:4). И даже положил относительно быстрый гол на 26-й минуте, пусть и не без фарта. Хевен цепко вырвал мяч у Хвана, попёр вперёд и отдал на Зиркзее. Джошуа пытался сделать ответную передачу — не получилось. Помог обратный отскок. Удар нападающего с линии штрафной не был опасным, зато пришёлся в соперника — рикошет, вынимайте.

Если бы не реакция Са, Шешко увеличил бы преимущество «Юнайтед» на 38-й минуте. И тут закономерно повторился сценарий матча первого круга, когда «Манчестер» сел на своей половине и поплатился. Тогда в конце первого тайма ответный мяч забил Беллегард, теперь — Крейчи. Тот же Зиркзее выиграл верх после углового «Вулвз», да мяч от его головы полетел на дальнюю штангу — получается, есть гол и ассист.

Только вот 8 декабря «МЮ» во втором тайме устроил разгром (4:1), а теперь ограничился тем, что имел. Второй тайм получился равным. Причём по ожидаемым голам аутсайдер даже наработал на небольшое преимущество — 1,02 xG на 0,81 xG. Да, в атаке у парней Рубена Аморима мало что клеилось.

Доргу на последней минуте основного времени всё-таки устроил праздник на «Олд Траффорд», добив за Шешко. Усилия перечеркнул офсайд. Теперь у «Вулверхэмптона» три очка за 19 туров. Шансов спастись по-прежнему практически нет, но получилось поделиться частичкой уныния с «Манчестер Юнайтед». При этом манкунианцы, победив всего трижды за 10 последних встреч, всё равно в двух очках от топ-4 — пока «Ливерпуль» не принял «Лидс» 1 января.