Трансферы РПЛ, зима-2025/2026, когда открывается окно, главные переходы, слухи, Спартак, Зенит, Краснодар, ЦСКА, Динамо, Локомотив

Трансферная зимняя жара в РПЛ! Окно ещё не распахнулось, а сделки уже совершаются! LIVE
«Чемпионат»
Трансферное окно в РПЛ
Следим вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Новый год – новое трансферное окно в Мир РПЛ! Да, оно пока не открылось (это случится 23 января), но клубы уже сейчас договариваются о грядущих переходах, закрывают сделки, ведут переговоры и подготавливают бумаги. «Чемпионат» поможет вам в море этой информации.

Вот несколько интриг зимнего ТО в России:

  • совершат ли «Зенит» и ЦСКА обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева;
  • уйдёт ли Дмитрий Баринов из «Локомотива» сейчас, а не летом бесплатно;
  • покинет ли «Спартак» отлично играющий на Кубке Африки Тео Бонгонда;
  • приедут ли в Санкт-Петербург новые бразильцы;
  • избавится ли «Динамо» от кого-то из новичков, купленных под Валерия Карпина;
  • освежит ли состав «Краснодар».

Ну и отдельно важно проследить, как клубы чемпионата России начнут подготовку к переходу на, вероятно, в скором времени принятый ужесточённый лимит на легионеров, который начнёт действовать со следующего сезона.

