Трансферная зимняя жара в РПЛ! Окно ещё не распахнулось, а сделки уже совершаются! LIVE

Новый год – новое трансферное окно в Мир РПЛ! Да, оно пока не открылось (это случится 23 января), но клубы уже сейчас договариваются о грядущих переходах, закрывают сделки, ведут переговоры и подготавливают бумаги. «Чемпионат» поможет вам в море этой информации.

Вот несколько интриг зимнего ТО в России:

совершат ли «Зенит» и ЦСКА обмен Лусиано Гонду на Игоря Дивеева;

уйдёт ли Дмитрий Баринов из «Локомотива» сейчас, а не летом бесплатно;

покинет ли «Спартак» отлично играющий на Кубке Африки Тео Бонгонда;

приедут ли в Санкт-Петербург новые бразильцы;

избавится ли «Динамо» от кого-то из новичков, купленных под Валерия Карпина;

освежит ли состав «Краснодар».

Ну и отдельно важно проследить, как клубы чемпионата России начнут подготовку к переходу на, вероятно, в скором времени принятый ужесточённый лимит на легионеров, который начнёт действовать со следующего сезона.