Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Статьи

Самые полезные атакующие футболисты РПЛ, лидеры по голам и голевым передачам за 2025 год: Сперцян, Батраков, Кордоба, Глушенков

Самые результативные игроки РПЛ за 2025 год. В топ-10 — никого из «Спартака»!
Георгий Илющенко
Самые полезные атакующие футболисты РПЛ 2025 года
Больше 10 очков на личный счёт записали свыше 20 человек.

Матчей Мир РПЛ не будет аж до весны. Грустно, но что поделать. Наступил 2026 год, и во время боя курантов атакующие игроки наверняка загадают себе как можно больше голов и ассистов. А как в этом плане для них сложился 2025-й? Большинству из списка ниже он оставил приятные воспоминания. По крайней мере, в плане личных достижений.

Мы собрали всех, кто оформил свыше 10 результативных действий за вторую часть предыдущего сезона и первую – нынешнего. Туда вошли более 20 человек. Для более интересного ознакомления откроем список с конца.

А что там по более продвинутой статистике?
Матвей Кисляк, ЦСКА, 5+5

Матвей Кисляк

Матвей Кисляк

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Весной молодой полузащитник под руководством Марко Николича стал важной частью ромбовидной схемы и позволил армейским болельщикам легко забыть, кто такой Саша Зделар. А уже в сезоне-2025/2026 при Фабио Челестини переместился из опорной зоны ближе к атаке, стал гораздо больше обострять и оформил 4+4. Настоящий мотор ЦСКА и тот, на чей трансфер в сильный европейский клуб не только надеешься, но и веришь в него.

Матвей Кисляк Подробнее

Жоау Батчи, «Краснодар», 4+7

В начале декабря «Краснодар» продлил контракт с ангольцем до лета 2029 года. И на то есть веские причины. Жоау уступает в звёздности многим партнёрам. Но не в полезности. Он без проблем закрывает оба фланга, обладает отменным ударом и не пускает в основу экс-звезду Лиги 1 Гаэтана Перрена. А ведь купили его в 2022 году всего за € 1,5 млн у скромного «Шавиша». Вингер делал разницу во второй по силе португальской лиге — и продолжает в РПЛ.

Жоау Батчи Подробнее

Маркиньос, «Спартак», 2+9

Для «Спартака» 2025-й получился разочаровывающим: сначала вчистую слили чемпионскую гонку, а в новой даже не участвуют. Светлых пятен мало. Одно из таких — реактивный левый фланг атаки Маркиньоса. Обладатель статуэтки «Золотой кабан» как лучший в команде по версии болельщиков даже отметился ассистентским хет-триком, позлорадствовав над «Химками» (5:0). Не зря красно-белые так сильно бодались с «Локомотивом» за его трансфер.

Маркиньос — 1999 Подробнее

Георгий Мелкадзе, «Ахмат», 6+5

Георгий Мелкадзе

Георгий Мелкадзе

Фото: РИА Новости

Нападающий толком не заиграл в «Сочи» и зимой 2024-го отбыл в «Колхети». Да и там не показывал великолепной статистики — пять голов в 30 матчах чемпионата Грузии. Всё, конец заметной карьеры? Нет! Мелкадзе вернул в Россию «Ахмат», и там он пришёлся к месту. Да, порой у Георгия страдает реализация, тем не менее он отлично вписался и в нынешнем сезоне посадил на лавку второго бомбардира в истории клуба Мохамеда Конате.

Георгий Мелкадзе Подробнее

Александр Руденко, «Химки»/«Локомотив», 8+3

«Локомотив» собрал сливки с обанкротившихся «Химок» и подписал Руденко с Бакаевым. Ещё должен был приехать Лукас Вера, но сделка отложилась до зимы, поскольку аргентинец для начала свернул в ОАЭ. Александр же хорош и под нападающим, и на левом краю. Да и в прошлой команде, несмотря на её в прямом смысле бедственное положение, выдавал класс. Например, положил дубль «Рубину» (3:2).

Александр Руденко Подробнее

Брайан Мансилья, «Оренбург»/«Ахмат», 7+4

Бывший лидер «Оренбурга» в «Ахмате» был основным всего четыре раза за 18 туров. Неудивительно, когда в твоей команде фланги атаки заняты техничными паспортистами — Лечи Садулаевым и Максимом Самородовым из Казахстана, который не считается легионером. Впрочем, они в наш топ не попали. А вот Брайану даже 439 минут на поле хватило, чтобы настрелять 3+1. В том числе выйти на замену и прибить ассистом ставший родным «Оренбург». Дубль «Акрону» (3:0) тоже запомнился.

Брайан Мансилья Подробнее

Александр Соболев, «Зенит», 7+4

Александр Соболев

Александр Соболев

Фото: РИА Новости

Соболев не стал в Санкт-Петербурге новым Дзюбой. У Александра гораздо меньше и результативных действий, и, как следствие, минут на поле, чем у Артёма. Что уж говорить, если у него выигрывает конкуренцию номинальный вингер Луис Энрике. Но иногда важнейшие голы экс-спартаковец всё же заталкивает: «Локомотиву» (1:1), «Ростову» (1:0) и дубль «Пари НН» (2:0) в прошлом сезоне, ЦСКА (1:1) и «Спартаку» (2:2) — в нынешнем.

Александр Соболев Подробнее

Брайан Хиль, «Балтика», 10+1

Сальвадорец — уникальный футболист в списке. Просто потому что накрутил статистику исключительно в этом сезоне, поднявшись с «Балтикой» из Первой лиги и наведя в РПЛ шороху. Хиль по-королевски ворвался в Премьер-Лигу, забивая на старте в пяти турах из шести. Из клубов-новичков при системе «осень-весна» с 30 турами больше отличался только Владимир Писарский за «Оренбург» — 14 голов. Калининградцы взяли Брайана из «Депортес Толима» за € 1,5 млн. И наверняка солидно заработают на перепродаже.

Брайан Хиль Уртадо Подробнее

Эсекьель Барко, «Спартак», 8+4

Только за первую половину прошлого сезона Барко оформил могучие 8+6. Весь 2025-й по результативности у него получился похуже. Но аргентинец хотя бы добился двузначного количества голевых действий. Тот же Манфред Угальде после крышесносных 15+2 с июля по декабрь 2024-го далее ограничился показателем 6+1. Но тут больше вопросов к Деяну Станковичу и его экспериментам, чем к футболистам. Ждём, кого теперь назначит «Спартак» и как это скажется на его звёздах.

Эсекьель Барко Подробнее

Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва, 7+5

Ярослав Гладышев

Ярослав Гладышев

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из-за травмы Гладышев отыграл в прошлом сезоне РПЛ лишь 608 минут, да и за них у него всего один ассист. Но в каком же порядке вингер был весной! Пока Константин Тюкавин лечился, его бомбардирские функции взял на себя Ярослав. И делал это блестяще. 6+1 с 24-го по 27-й тур — что-то на невероятном. Тогда же случился и покер за сборную — в матче с Беларусью (4:1). А теперь проблемы и у Гладышева, и у всего «Динамо».

Ярослав Гладышев Подробнее

Николай Комличенко, «Ростов»/«Локомотив», 7+5

В «Локомотиве» жёсткая конкуренция между Комличенко и Воробьёвым, до которого здесь ещё дойдёт очередь. Поначалу Николай её проигрывал, но потом настырно воспользовался травмой Дмитрия и пока не упускает своё. В нынешнем сезоне у экс-ростовчанина 5+4. С 14-го тура он в старте — как следует натаранил чужие обороны и завоевал доверие Михаила Галактионова. Пожалуй, именно в «Локо» — наиболее сильный набор центрфорвардов. Не по именам, а по продуктивности.

Николай Комличенко Подробнее

Иван Обляков, ЦСКА, 8+5

Семь из восьми голов Иван забил с пенальти. Плюс ещё два — в Кубке России. Что тут ещё написать? Армейцы талантливо зарабатывают 11-метровые, а Обляков — качественно их реализует. Последний гол с игры полузащитник забил в апреле 2025-го. А до этого — 24 августа 2024-го «Акрону». И в том же матче… да, также отличился с «точки». Другие из списка тоже реализовывали пенальти, но Иван в этом вопросе гроссмейстер.

Иван Обляков Подробнее

Хуан Боселли, «Пари НН», 12+1

Хуан Боселли

Хуан Боселли

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В детстве многие из нас играли во дворе и примеряли на себе качества мировых звёзд. Боселли перенёс это на взрослую карьеру и стал Жуниньо Пернамбукано в РПЛ. В сезоне-2025/2026 у него четыре реализованных штрафных. Два из них — в Кубке. А в Премьер-Лиге он пять из 12 голов забил с пенальти. Ну и ладно, всё равно Хуан заметно выделяется на фоне остальных нижегородцев и явно напрашивается на повышение. Только не в ЦСКА — там 11-метровые уже застолбили.

Хуан Боселли Подробнее

Максим Глушенков, «Зенит», 9+4

Лидер «Зенита» временно терял этот статус и дал соперникам фору, до конца августа отметившись всего одним голом и не всегда попадая не то что в старт — иногда вообще не выходил на поле. Порой Сергей Семак убирал его после первого тайма. Однако потом случились 1+1 за 22 минуты во встрече с махачкалинским «Динамо», и машина завелась: 1+1 с тем же «Краснодаром», покер «Оренбургу» и дубль ему же в Кубке. Когда Глушенков в форме, удержать его крайне трудно.

Максим Глушенков Подробнее

Андрей Мостовой, «Зенит», 10+3

Мостовой — один из тех, кто наверняка должен быть доволен вероятным ужесточением лимита на легионеров. Андрей постоянно приносит «Зениту» результативные действия, тем не менее то и дело уступает левый фланг атаки то Педро, то Луису Энрике. И да, он тоже пенальтист: 6 из 10 голов заколотил с «точки». Но всего за 12 появлений в основе в 2025 году. Слишком уж сильна конкуренция. Зато вингер с ней, несмотря на оскорбительную кричалку про «Спартак», справился в конкурсе «Джентльмен года».

Андрей Мостовой Подробнее

Бителло, «Динамо» Москва, 7+7

Сердце «Динамо», диспетчер «Динамо». Прошлой зимой Бителло бунтовал и просил трудоустроить его в другом месте. Для бразильцев подобное совсем не в новинку. Отпускать одного из лидеров, естественно, бело-голубые не захотели. Итог — он один из лучших в РПЛ и как-то даже примерял капитанскую повязку. Пусть и в товарищеских матчах. Чем удивил Андрея Лунёва, который публично высказывал недовольство. Бителло — один из немногих, кто показывал класс при Валерии Карпине.

Бителло Подробнее

Эгаш Касинтура, «Динамо» Мх/«Ахмат», 9+6

Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Анголец выступал за «Уфу» в Первой лиге. И там же продолжил карьеру в махачкалинском «Динамо». Повышение в классе негативно на его продуктивности вообще не сказалось. Как и трансфер в «Ахмат». Круче Касинтуры по результативности только восемь человек во всей РПЛ. Теперь представьте, какую огонь-статистику он выдавал бы в топ-клубе. Возможно, увидим это летом, а пока Эгаш уверенно удерживает грозненцев вдали от зоны стыков.

Эгаш Касинтура Подробнее

Артём Дзюба, «Акрон», 11+6

Каким был Дзюба в топ-клубе, мы уже видели. Но и в команде скромнее он держит высокую планку. В августе нападающему исполнилось 38 лет, а он всё так же мастерски продавливает оборону, ищет единоборства и выходит из них победителем. Ну и, конечно, много забивает. «Я загадал себе: ещё годик — и, наверное, всё. Возможно, после этого будет ещё годик, да», — говорил Артём в интервью «РИА Новости». Пока заканчивать поводов нет — уровень он по-прежнему тянет.

Артём Дзюба Подробнее

Иван Сергеев, «Крылья Советов»/«Динамо» Москва, 13+4

Нападающий затосковал в «Зените», а потом идеально перезапустил карьеру в ставшей родной Самаре и заслужил новое повышение. Этап в «Динамо» для Сергеева начинался непросто, но, адаптировавшись, с 10-го тура Иван записал на свой счёт 6+2. Только в трёх встречах из этих девяти он уходил без гола. Летняя трансферная кампания москвичей не прошла гладко. Однако именно к Сергееву вопросов мало — он оправдывает вложения.

Иван Сергеев — футболист Подробнее

Дмитрий Воробьёв, «Локомотив», 15+2

Дмитрий Воробьёв

Дмитрий Воробьёв

Фото: РИА Новости

Старт карьеры в «Локомотиве» у Воробьёва не задался. Болельщиков «Локо» точно не назвать самыми требовательными в России, но даже они свистели в адрес Дмитрия. А потом настал 2025-й, и нападающий начал выдавать топ-уровень. Забегая вперёд, больше него не забил в РПЛ никто. А шальная банка в ворота ЦСКА от практически углового флажка стала классикой российского футбола. Правда, после травмы Воробьёв стал проигрывать конкуренцию Комличенко.

Дмитрий Воробьёв — футбол Подробнее

Мирлинд Даку, «Рубин», 15+2

За последние восемь матчей у Даку всего лишь один гол: не идёт у албанца — не идёт у всего «Рубина». Тем не менее до этого он поражал высокой результативностью. Высокий, при этом крайне скоростной и техничный, прекрасен как в вертикальном, так и в комбинационном футболе — идеальное сочетание, чтобы устраивать защитникам ад. Зимняя пауза настала для Мирлинда вовремя — наберёт форму на сборах и будет сиять, как раньше?

Мирлинд Даку Подробнее

Джон Кордоба, «Краснодар», 12+5

Джон Кордоба

Джон Кордоба

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Киборг-убийца, говоря гнусавым голосом эпохи кассет VHS. Играть против Кордобы — сплошное мучение для защитников. Как говорил Евгений Морозов из «Локо», настырный Джон «залезает под кожу». Колумбиец опередил Фёдора Смолова и Жоаозиньо, побив их краснодарские рекорды: первого — по голам (70), второго — по результативным действием в целом. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?

Джон Кордоба Подробнее

Алексей Батраков, «Локомотив», 15+7

Алексей Батраков

Алексей Батраков

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместо лишних слов просто вспомним слова Дзюбы годичной давности для «Матч ТВ»: «Сейчас Батраков забил всё, что возможно и невозможно, отдал — моё уважение ему. Молодцы. Прежде всего — он и команда. Но подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в «Реале».

Что ж, до сих пор ждём. И, надеемся, будем делать это ещё долго.

Алексей Батраков Подробнее

Эдуард Сперцян, «Краснодар», 13+15

28 результативных действий за год — что-то на космическом. Сперцян будто перестал чувствовать сопротивление. Если бы РПЛ была видеоигрой, Эдуард считался бы в ней читером. Летом, скорее всего, он отправится за европейской мечтой. С такой-то статистикой — вполне ожидаемо. Но пока полузащитник тут — ловим момент и наслаждаемся его магией на поле.

Эдуард Сперцян Подробнее
  • Отдельный зачёт по голам. В топ-5 вошли Батраков, Воробьёв, Даку (по 15), Сперцян и Сергеев (по 13).
  • Отдельный зачёт по ассистам. В топ-5 попали Сперцян (15), Маркиньос (9), Батраков, Бителло и Батчи (по 7).
