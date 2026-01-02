Самые результативные игроки РПЛ за 2025 год. В топ-10 — никого из «Спартака»!

Матчей Мир РПЛ не будет аж до весны. Грустно, но что поделать. Наступил 2026 год, и во время боя курантов атакующие игроки наверняка загадают себе как можно больше голов и ассистов. А как в этом плане для них сложился 2025-й? Большинству из списка ниже он оставил приятные воспоминания. По крайней мере, в плане личных достижений.

Мы собрали всех, кто оформил свыше 10 результативных действий за вторую часть предыдущего сезона и первую – нынешнего. Туда вошли более 20 человек. Для более интересного ознакомления откроем список с конца.

Матвей Кисляк, ЦСКА, 5+5

Матвей Кисляк Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Весной молодой полузащитник под руководством Марко Николича стал важной частью ромбовидной схемы и позволил армейским болельщикам легко забыть, кто такой Саша Зделар. А уже в сезоне-2025/2026 при Фабио Челестини переместился из опорной зоны ближе к атаке, стал гораздо больше обострять и оформил 4+4. Настоящий мотор ЦСКА и тот, на чей трансфер в сильный европейский клуб не только надеешься, но и веришь в него.

Жоау Батчи, «Краснодар», 4+7

В начале декабря «Краснодар» продлил контракт с ангольцем до лета 2029 года. И на то есть веские причины. Жоау уступает в звёздности многим партнёрам. Но не в полезности. Он без проблем закрывает оба фланга, обладает отменным ударом и не пускает в основу экс-звезду Лиги 1 Гаэтана Перрена. А ведь купили его в 2022 году всего за € 1,5 млн у скромного «Шавиша». Вингер делал разницу во второй по силе португальской лиге — и продолжает в РПЛ.

Маркиньос, «Спартак», 2+9

Для «Спартака» 2025-й получился разочаровывающим: сначала вчистую слили чемпионскую гонку, а в новой даже не участвуют. Светлых пятен мало. Одно из таких — реактивный левый фланг атаки Маркиньоса. Обладатель статуэтки «Золотой кабан» как лучший в команде по версии болельщиков даже отметился ассистентским хет-триком, позлорадствовав над «Химками» (5:0). Не зря красно-белые так сильно бодались с «Локомотивом» за его трансфер.

Георгий Мелкадзе, «Ахмат», 6+5

Георгий Мелкадзе Фото: РИА Новости

Нападающий толком не заиграл в «Сочи» и зимой 2024-го отбыл в «Колхети». Да и там не показывал великолепной статистики — пять голов в 30 матчах чемпионата Грузии. Всё, конец заметной карьеры? Нет! Мелкадзе вернул в Россию «Ахмат», и там он пришёлся к месту. Да, порой у Георгия страдает реализация, тем не менее он отлично вписался и в нынешнем сезоне посадил на лавку второго бомбардира в истории клуба Мохамеда Конате.

Александр Руденко, «Химки»/«Локомотив», 8+3

«Локомотив» собрал сливки с обанкротившихся «Химок» и подписал Руденко с Бакаевым. Ещё должен был приехать Лукас Вера, но сделка отложилась до зимы, поскольку аргентинец для начала свернул в ОАЭ. Александр же хорош и под нападающим, и на левом краю. Да и в прошлой команде, несмотря на её в прямом смысле бедственное положение, выдавал класс. Например, положил дубль «Рубину» (3:2).

Брайан Мансилья, «Оренбург»/«Ахмат», 7+4

Бывший лидер «Оренбурга» в «Ахмате» был основным всего четыре раза за 18 туров. Неудивительно, когда в твоей команде фланги атаки заняты техничными паспортистами — Лечи Садулаевым и Максимом Самородовым из Казахстана, который не считается легионером. Впрочем, они в наш топ не попали. А вот Брайану даже 439 минут на поле хватило, чтобы настрелять 3+1. В том числе выйти на замену и прибить ассистом ставший родным «Оренбург». Дубль «Акрону» (3:0) тоже запомнился.

Александр Соболев, «Зенит», 7+4

Александр Соболев Фото: РИА Новости

Соболев не стал в Санкт-Петербурге новым Дзюбой. У Александра гораздо меньше и результативных действий, и, как следствие, минут на поле, чем у Артёма. Что уж говорить, если у него выигрывает конкуренцию номинальный вингер Луис Энрике. Но иногда важнейшие голы экс-спартаковец всё же заталкивает: «Локомотиву» (1:1), «Ростову» (1:0) и дубль «Пари НН» (2:0) в прошлом сезоне, ЦСКА (1:1) и «Спартаку» (2:2) — в нынешнем.

Брайан Хиль, «Балтика», 10+1

Сальвадорец — уникальный футболист в списке. Просто потому что накрутил статистику исключительно в этом сезоне, поднявшись с «Балтикой» из Первой лиги и наведя в РПЛ шороху. Хиль по-королевски ворвался в Премьер-Лигу, забивая на старте в пяти турах из шести. Из клубов-новичков при системе «осень-весна» с 30 турами больше отличался только Владимир Писарский за «Оренбург» — 14 голов. Калининградцы взяли Брайана из «Депортес Толима» за € 1,5 млн. И наверняка солидно заработают на перепродаже.

Эсекьель Барко, «Спартак», 8+4

Только за первую половину прошлого сезона Барко оформил могучие 8+6. Весь 2025-й по результативности у него получился похуже. Но аргентинец хотя бы добился двузначного количества голевых действий. Тот же Манфред Угальде после крышесносных 15+2 с июля по декабрь 2024-го далее ограничился показателем 6+1. Но тут больше вопросов к Деяну Станковичу и его экспериментам, чем к футболистам. Ждём, кого теперь назначит «Спартак» и как это скажется на его звёздах.

Ярослав Гладышев, «Динамо» Москва, 7+5

Ярослав Гладышев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Из-за травмы Гладышев отыграл в прошлом сезоне РПЛ лишь 608 минут, да и за них у него всего один ассист. Но в каком же порядке вингер был весной! Пока Константин Тюкавин лечился, его бомбардирские функции взял на себя Ярослав. И делал это блестяще. 6+1 с 24-го по 27-й тур — что-то на невероятном. Тогда же случился и покер за сборную — в матче с Беларусью (4:1). А теперь проблемы и у Гладышева, и у всего «Динамо».

Николай Комличенко, «Ростов»/«Локомотив», 7+5

В «Локомотиве» жёсткая конкуренция между Комличенко и Воробьёвым, до которого здесь ещё дойдёт очередь. Поначалу Николай её проигрывал, но потом настырно воспользовался травмой Дмитрия и пока не упускает своё. В нынешнем сезоне у экс-ростовчанина 5+4. С 14-го тура он в старте — как следует натаранил чужие обороны и завоевал доверие Михаила Галактионова. Пожалуй, именно в «Локо» — наиболее сильный набор центрфорвардов. Не по именам, а по продуктивности.

Иван Обляков, ЦСКА, 8+5

Семь из восьми голов Иван забил с пенальти. Плюс ещё два — в Кубке России. Что тут ещё написать? Армейцы талантливо зарабатывают 11-метровые, а Обляков — качественно их реализует. Последний гол с игры полузащитник забил в апреле 2025-го. А до этого — 24 августа 2024-го «Акрону». И в том же матче… да, также отличился с «точки». Другие из списка тоже реализовывали пенальти, но Иван в этом вопросе гроссмейстер.

Хуан Боселли, «Пари НН», 12+1

Хуан Боселли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В детстве многие из нас играли во дворе и примеряли на себе качества мировых звёзд. Боселли перенёс это на взрослую карьеру и стал Жуниньо Пернамбукано в РПЛ. В сезоне-2025/2026 у него четыре реализованных штрафных. Два из них — в Кубке. А в Премьер-Лиге он пять из 12 голов забил с пенальти. Ну и ладно, всё равно Хуан заметно выделяется на фоне остальных нижегородцев и явно напрашивается на повышение. Только не в ЦСКА — там 11-метровые уже застолбили.

Максим Глушенков, «Зенит», 9+4

Лидер «Зенита» временно терял этот статус и дал соперникам фору, до конца августа отметившись всего одним голом и не всегда попадая не то что в старт — иногда вообще не выходил на поле. Порой Сергей Семак убирал его после первого тайма. Однако потом случились 1+1 за 22 минуты во встрече с махачкалинским «Динамо», и машина завелась: 1+1 с тем же «Краснодаром», покер «Оренбургу» и дубль ему же в Кубке. Когда Глушенков в форме, удержать его крайне трудно.

Андрей Мостовой, «Зенит», 10+3

Мостовой — один из тех, кто наверняка должен быть доволен вероятным ужесточением лимита на легионеров. Андрей постоянно приносит «Зениту» результативные действия, тем не менее то и дело уступает левый фланг атаки то Педро, то Луису Энрике. И да, он тоже пенальтист: 6 из 10 голов заколотил с «точки». Но всего за 12 появлений в основе в 2025 году. Слишком уж сильна конкуренция. Зато вингер с ней, несмотря на оскорбительную кричалку про «Спартак», справился в конкурсе «Джентльмен года».

Бителло, «Динамо» Москва, 7+7

Сердце «Динамо», диспетчер «Динамо». Прошлой зимой Бителло бунтовал и просил трудоустроить его в другом месте. Для бразильцев подобное совсем не в новинку. Отпускать одного из лидеров, естественно, бело-голубые не захотели. Итог — он один из лучших в РПЛ и как-то даже примерял капитанскую повязку. Пусть и в товарищеских матчах. Чем удивил Андрея Лунёва, который публично высказывал недовольство. Бителло — один из немногих, кто показывал класс при Валерии Карпине.

Эгаш Касинтура, «Динамо» Мх/«Ахмат», 9+6

Эгаш Касинтура Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Анголец выступал за «Уфу» в Первой лиге. И там же продолжил карьеру в махачкалинском «Динамо». Повышение в классе негативно на его продуктивности вообще не сказалось. Как и трансфер в «Ахмат». Круче Касинтуры по результативности только восемь человек во всей РПЛ. Теперь представьте, какую огонь-статистику он выдавал бы в топ-клубе. Возможно, увидим это летом, а пока Эгаш уверенно удерживает грозненцев вдали от зоны стыков.

Артём Дзюба, «Акрон», 11+6

Каким был Дзюба в топ-клубе, мы уже видели. Но и в команде скромнее он держит высокую планку. В августе нападающему исполнилось 38 лет, а он всё так же мастерски продавливает оборону, ищет единоборства и выходит из них победителем. Ну и, конечно, много забивает. «Я загадал себе: ещё годик — и, наверное, всё. Возможно, после этого будет ещё годик, да», — говорил Артём в интервью «РИА Новости». Пока заканчивать поводов нет — уровень он по-прежнему тянет.

Иван Сергеев, «Крылья Советов»/«Динамо» Москва, 13+4

Нападающий затосковал в «Зените», а потом идеально перезапустил карьеру в ставшей родной Самаре и заслужил новое повышение. Этап в «Динамо» для Сергеева начинался непросто, но, адаптировавшись, с 10-го тура Иван записал на свой счёт 6+2. Только в трёх встречах из этих девяти он уходил без гола. Летняя трансферная кампания москвичей не прошла гладко. Однако именно к Сергееву вопросов мало — он оправдывает вложения.

Дмитрий Воробьёв, «Локомотив», 15+2

Дмитрий Воробьёв Фото: РИА Новости

Старт карьеры в «Локомотиве» у Воробьёва не задался. Болельщиков «Локо» точно не назвать самыми требовательными в России, но даже они свистели в адрес Дмитрия. А потом настал 2025-й, и нападающий начал выдавать топ-уровень. Забегая вперёд, больше него не забил в РПЛ никто. А шальная банка в ворота ЦСКА от практически углового флажка стала классикой российского футбола. Правда, после травмы Воробьёв стал проигрывать конкуренцию Комличенко.

Мирлинд Даку, «Рубин», 15+2

За последние восемь матчей у Даку всего лишь один гол: не идёт у албанца — не идёт у всего «Рубина». Тем не менее до этого он поражал высокой результативностью. Высокий, при этом крайне скоростной и техничный, прекрасен как в вертикальном, так и в комбинационном футболе — идеальное сочетание, чтобы устраивать защитникам ад. Зимняя пауза настала для Мирлинда вовремя — наберёт форму на сборах и будет сиять, как раньше?

Джон Кордоба, «Краснодар», 12+5

Джон Кордоба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Киборг-убийца, говоря гнусавым голосом эпохи кассет VHS. Играть против Кордобы — сплошное мучение для защитников. Как говорил Евгений Морозов из «Локо», настырный Джон «залезает под кожу». Колумбиец опередил Фёдора Смолова и Жоаозиньо, побив их краснодарские рекорды: первого — по голам (70), второго — по результативным действием в целом. Вот форвард, вот это настоящий форвард, да?

Алексей Батраков, «Локомотив», 15+7

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вместо лишних слов просто вспомним слова Дзюбы годичной давности для «Матч ТВ»: «Сейчас Батраков забил всё, что возможно и невозможно, отдал — моё уважение ему. Молодцы. Прежде всего — он и команда. Но подождите, пока закончатся голы Батракова. А они закончатся. Как у Беллингема в «Реале».

Что ж, до сих пор ждём. И, надеемся, будем делать это ещё долго.

Эдуард Сперцян, «Краснодар», 13+15

28 результативных действий за год — что-то на космическом. Сперцян будто перестал чувствовать сопротивление. Если бы РПЛ была видеоигрой, Эдуард считался бы в ней читером. Летом, скорее всего, он отправится за европейской мечтой. С такой-то статистикой — вполне ожидаемо. Но пока полузащитник тут — ловим момент и наслаждаемся его магией на поле.