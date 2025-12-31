Наши переживания — в одном письме. Вспоминаем, что мы спрашивали у себя самих год назад

Тук-тук! Вам письмо. Отправитель — редакция «Чемпионата». Это сообщение из прошлого. Ровно год назад мы написали самим себе, чтобы теперь ответить на вопросы, которые нас волновали тогда, в декабре 2024-го. Мы сейчас уже знаем ответы, потому что вопросы касались именно прошедшего года. Так что вперёд! Вскрываем конверт и смотрим, что там было. Обнаруживаем вопросы, многие из которых успели неплохо состариться. Читаем и сразу отвечаем.

— Международные турниры вернулись? Есть хотя бы какое-то понимание по срокам?

— Нет, не вернулись. И по срокам тоже непонятно. Если говорить честно, то ситуация не особо сдвинулась. Вроде есть какие-то сигналы, но они были и раньше. Ждём и верим.

— Что там с золотом в РПЛ? Выдержали ли гонку «Краснодар» и «Спартак» или «Зенит» в год 100-летия предсказуемо забрал титул?

— Тут такое дело. Так сложилось, что «Зенит» впервые за семь лет остался без титула. «Краснодар» забрал первое чемпионство в истории. И это были особенные эмоции. В первую очередь, конечно, для владельца и основателя клуба. Именно Галицкому игроки посвятили эту победу. Хотя это был титул для всего города. Вот репортаж «Чемпионата» с чемпионского матча и кадры людей на стадионе со слезами на глазах.

Сергей Галицкий с трофеем РПЛ Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

— А где сейчас Гвардиола? Хотя бы в Лиге чемпионов? А то у нас тут всё ещё большие опасения за его будущее.

— Да, помним его страшную серию без побед и расцарапанную голову. У Пепа всё неплохо. Без Лиги чемпионов не остался. Относительно уверенно занял третье место. Но главное, что его «Сити» мощно обновился — и кадрово, и стилистически. Сейчас у команды снова отличные шансы на чемпионство. Лишь на два очка отстают от лидирующего «Арсенала».

— Новый клубный ЧМ — это вообще что? Имеет смысл смотреть?

— Ох, друзья… Трудно объяснить, что это было. Ждать матч до четырёх часов ночи, а потом ещё час сидеть перед монитором из-за молнии. Так себе опыт. И, увы, он может нам скоро пригодиться. Хотя именно по игре турнир получился интересным. Внезапно в финале фаворит «ПСЖ» влетел «Челси» со счётом 0:3.

«Челси» с трофеем клубного ЧМ Фото: Buda Mendes/Getty Images

— «Золотой мяч» отдали Салаху? И, кстати, медаль АПЛ тоже?

— Золото АПЛ Салах, конечно, забрал. А ещё совершил 47 голевых действий — это рекорд АПЛ с тех пор, как в турнире стало играть 20 команд. А вот по «Золотому мячу» сложнее. Египтянин вылетел из Лиги чемпионов уже на стадии 1/8 финала, а потом провалил весну. В результате «Золотой мяч» выиграл Дембеле. Это было относительно спорно, но вовсе не из-за Салаха. А то, что с ним произошло в конце года, вообще поразило. Он стал играть резко хуже. И даже не по сравнению с прошлым сезоном, а по сравнению с предыдущими.

— Алексей Батраков реально крут или просто блеснул разок, как в своё время Гамид Агаларов?

— Точно не Агаларов, хотя тот и прибавил. А Батраков провёл 2025 год ещё сильнее. Не хочется перехваливать полузащитника, но пока есть прогресс. Если так продолжит, то будет главным кандидатом из россиян на трансфер в топ-лиги Европы.

— Как там Сафонов в «ПСЖ», стал ли основным? Может, к нему кто-то ещё из россиян приехал?

— Из россиян — точно никто. Назвать Сафонова основным сейчас было бы неправильно. Лишь в декабре провёл свой первый матч в сезоне-2025/2026. Отыграл четыре встречи подряд. Причём последняя выдалась просто фантастической — отразил четыре пенальти подряд, установив рекорд.

Матвей Сафонов после победы в Межконтинентальном кубке Фото: Getty Images

— Наметилась тенденция на блокировку YouTube. Что будет со спортивными шоу на этой платформе? В том числе, конечно, с нашей «Премьер-лигой несправедливости».

— Пока шоу никуда не делись. Если просмотры могут быть где-то накручены, то, как правило, активность в комментариях даёт понять, что YouTube пока остаётся главной платформой для спортивных шоу. Ну и, конечно, наша платформа «Чемпа», где можно глянуть в прямом эфире некоторые матчи Лиги чемпионов или, например, Кубка Африки.

— У Кейна, наверное, лучшие шансы на трофей в карьере. Он смог?

— Ну, конечно, смог. Чтобы «Бавария» два года подряд осталась без чемпионства — такое просто невозможно. Уже сейчас мало сомнений, что ещё одно чемпионство будет совсем скоро.

— И один вопрос, который не имеет отношения к футболу: Овечкин установил рекорд по шайбам?

— Ещё как установил! Уже 6 апреля сделал это. Пожалуй, это было главное событие для российского спорта за год. Теперь Овечкин претендует на ещё один исторический рекорд Гретцки — по количеству голов с учётом плей-офф. Сейчас отстаёт на 27 шайб.

Честно говоря, испытываешь странное ощущение, когда отвечаешь на вопросы из прошлого. На тот момент формулировки выглядели естественными, а сейчас — где Салах и где «Золотой мяч». Возможно, и вопросы, которые нас беспокоят на стыке 2025-го и 2026-го, тоже будут не особо актуальны через год. Но мы всё-таки попробуем.

Жеребьёвка чемпионата мира — 2022 Фото: Kurt Schorrer/Getty Images

1. Первый вопрос — традиционный. Можно было бы просто сформулировать: да или нет? Но на всякий случай уточним, что речь про бан российского спорта.

2. Чемпионат мира по футболу — 2026. Неужели всё банально? Выиграла Испания, Франция или Германия?

3. 48 команд на чемпионате мира — этот формат себя оправдал?

4. Батраков или Кисляк уехали в топ-лигу? Или, может, хотя бы Сперцян добрался?

5. В конце декабря 2025 года интрига сохранилась во всех топ-лигах, кроме Германии. Однако отдельно спросим про «Арсенал», который пятый раз возглавлял таблицу АПЛ к Рождеству, но в предыдущих случаях уступал чемпионство. Неужели опять?

Микель Артета Фото: Julian Finney/Getty Images

6. И про одну команду РПЛ спросим отдельно. «Балтика» стала главным открытием 2025 года. Она осталась настолько же крутой?

7. Так сложилось, что букмекеры — ключевой спонсор российского спорта. В декабре 2025 года были приняты законы, которые внесли значительные ограничения в этой сфере. Много опасений, что это сильно скажется на финансировании всего спорта в стране. Как оно вышло в итоге?

8. Есть две легендарные красно-белые команды, с которыми вечно происходит какой-то трэш. «Спартаку» и «МЮ» удалось стать более здоровыми клубами?

9. А ещё объединим «Зенит» и «Реал». Неужели два настолько мощных клуба в своих странах вновь остались без единого трофея за год?

10. Ну и наконец: Роналду добрался до своей тысячи голов?

А теперь бережно упаковываем вопросы в конверт и отправляем в будущее. Вскрывать строго через год! Остаётся лишь верить, что ответы порадуют. Ну а пока откладываем всё в сторону, запасаемся мандаринками и идём праздновать Новый год с близкими. Чокнемся?