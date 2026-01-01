Трансферное окно только открылось, а эти переходы уже состоялись

Сразу несколько сделок от топов РПЛ, камбэк легендарного Тьяго Силвы в Европу и аренда Эндрика из «Реала»!

1 января 2026 года в некоторых топ-лигах Европы (АПЛ, Лига 1, Бундеслига) и остального мира открылось зимнее трансферное окно. У клубов есть месяц на покупку и аренду футболистов. Но некоторые переходы официально оформлены уже сейчас, даже если в стране ещё закрыто ТО. Кто уже оказался в новых командах? Рассказываем!

Тьяго Силва: «Флуминенсе» → «Порту» (свободный агент)

Тьяго Силва в «Порту» Фото: fcporto.pt

Тьяго Силва снова в Европе! 41-летний защитник покинул «Флуминенсе» в статусе свободного агента и подписал контракт с «Порту». Бразилец заключил краткосрочное соглашение до конца июня 2026-го с возможностью продления до лета 2027 года. В приобретении Силвы были крайне заинтересованы президент «Порту» Андре Виллаш-Боаш, а также главный тренер Франческо Фариоли.

«Я здесь, чтобы объявить о своём возвращении в «Порту» и сказать, как я рад предоставленной мне возможности. Очень мотивирован, потому что хочу помочь наилучшим образом. Благодарен нашему президенту Виллаш-Боашу за эту возможность, а также нашему тренеру Франческо Фариоли. С нетерпением жду возможности снова быть рядом с вами», — сказал Силва после трансфера.

Если забыли, Тьяго уже выступал за «Порту» с 2004 по 2005 год, после чего перебрался в московское «Динамо». Теперь Силва вернулся в Португалию, чтобы получить шанс на вызов в сборную Бразилии на ЧМ-2026.

Амаду Айдара: «РБ Лейпциг» → «Ланс» (€ 2 млн)

Амаду Айдара в «Лансе» Фото: rclens.fr

Айдара в 2019 году перешёл из «Ред Булл Зальцбург» в «РБ Лейпциг». Малиец был одним из самых перспективных полузащитников поколения. Однако раскрыть потенциал даже на 50% не вышло. Большую роль в этом сыграли травмы, да и конкуренцию Амаду часто проигрывал. В нынешнем сезоне 27-летний футболист вовсе не провёл ни одного матча за «РБ Лейпциг». И за полгода до конца контракта немцы продали Айдара в «Ланс». Сумма сделки — € 2 млн. Переход к лидеру французской Лиги 1 — последний шанс для перезагрузки Амаду.

Лукас Вера: свободный агент → «Локомотив»

Лукас Вера в «Локомотиве» Фото: fclm.ru

Сага с переходом Лукаса Веры в «Локомотив» завершилась спустя полгода. Аргентинец должен был оказаться в Москве ещё летом 2025-го, но при странных обстоятельствах перешёл в «Аль-Вахду» из ОАЭ. Однако на Ближнем Востоке дела у 28-летнего полузащитника не задались. И уже в конце сентября Вера расторг контракт с «Аль-Вахдой». А теперь заключил соглашение с «Локо».

После трансфера Лукас радовался переезду в Москву: «Очень рад. Давно хотел перейти сюда, к счастью, это наконец-то сбылось. Я оказался там, где мечтал. Здорово, что удалось приехать перед началом сборов. Получится пройти полноценную подготовку с командой к началу второй части сезона».

По данным «Чемпионата», зарплата Веры в «Локо» составит 5 млн рублей в месяц. «Спорт-экспресс» сообщал, что игрок заключил контракт сроком на 2,5 года.

Константин Савичев: «Акрон» → «Торпедо» (свободный агент)

Константин Савичев Фото: fcakron.ru

Савичев — важный футболист для истории «Акрона». Константин поднялся с клубом из Первой лиги в РПЛ и был капитаном тольяттинцев. Однако в нынешнем сезоне 31-летний футболист потерял место в старте. В конце июня 2025-го Савичев продлил соглашение с «Акроном». Но уже за полтора года до конца контракта перебрался в «Торпедо». Логичный шаг, чтобы получить больше игровой практики.

Бруно Фукс: «Атлетико Минейро» → «Палмейрас» (€ 4 млн)

Бруно Фукс Фото: Alexandre Schneider/Getty Images

Легенда для медицинского департамента ЦСКА набрал отличную форму на родине. «Атлетико Минейро» выкупил Фукса у москвичей в январе 2025 года, а уже на следующий месяц отправил в аренду в «Палмейрас». Теперь клуб оформил полноценный трансфер Бруно за € 4 млн. В 2025 году Фукс провёл за «Палмейрас» 44 матча, дойдя с клубом до финала Кубка Либертадорес и заняв второе место в чемпионате Бразилии.

Саэль Кумбеди: «Лион» → «Вольфсбург» (€ 6 млн)

Клейтон: «Фламенго» → «Вольфсбург» (свободный агент)

Саэль Кумбеди и Клейтон в «Вольфсбурге» Фото: Getty Images/vfl-wolfsburg.de

Кумбеди выступает за «Вольфсбург» с августа 2025 года. Немцы арендовали защитника у «Лиона», а теперь выкупили его за € 6 млн. По данным Transfermarkt, француз заключил контракт сроком на 3,5 года.

Также «Вольфсбург» оформил сделку по центральному защитнику «Фламенго» Клейтону. Интересный трансфер, если учитывать, что в 2025-м футболист провёл всего семь матчей. Однако «Вольфсбургу» Клейтон достался бесплатно. Так что, возможно, в клубе знают что-то секретное о 22-летнем бразильце.

Кэйта Косуги: «Юргорден» → «Айнтрахт» (€ 6,5 млн)

Юнес Эбнуталиб: «Эльверсберг» → «Айнтрахт» (€ 8 млн)

Лове Аррхов: «Броммапойкарна» → «Айнтрахт» (€ 4,6 млн)

Кэйта Косуги, Юнес Эбнуталиб, Лове Аррхов в «Айнтрахте» Фото: eintracht.de

«Айнтрахт» проводит неровный сезон. Команда Дино Топпмёллера разбалансирована. В Бундеслиге она и забила, и пропустила 30 мячей. А в Лиге чемпионов по показателю пропущенных (16) хуже дела обстоят только у «Аякса» (18). Поэтому спортивный блок Франкфурта решился на мощную зимнюю кампанию. 1 января трансфер в клуб оформили сразу три игрока! В «Айнтрахт» перешли левый защитник Кэйта Косуги, полузащитник Лове Аррхов и форвард Юнес Эбнуталиб.

Важно, что все трое — молодые ребята. Косуги 19 лет, Эбнуталибу 22 года, а Аррхову — вовсе 17! Экс-защитник «Юргордена» в прошлом сезоне провёл 47 матчей, в которых набрал 4+6 по системе «гол+пас». Аррхов в 17 лет — основной полузащитник шведской «Броммапойкарны» (финишировали 12-ми в лиге), Эбнуталиб — лучший бомбардир второй Бундеслиги (12 мячей в 17 турах).

В общем, во Франкфурте ждут не только помощи от игроков, а уже считают потенциальную прибыль от перепродажи юных звёздочек.

Эндрик: «Реал» Мадрид → «Лион» (аренда)

Эндрик в «Лионе» Фото: ​​ol.fr

Эндрик на свободе! Бразильский форвард попал в немилость к новому тренеру «Реала» Хаби Алонсо. В первой части сезона-2025/2026 19-летний игрок провёл всего 99 минут во всех турнирах. Очевидно, что для талантливого футболиста это катастрофический показатель. Поэтому «Реал» отправил Эндрика в аренду в «Лион». Соглашение подписано до конца сезона, бразилец с 29 декабря тренируется с новой командой. Эндрик взял «девятку» и планирует забить под ней как можно больше мячей. Чтобы вернуться в «Реал» с надеждами на основу.

Ренан Лоди: свободный агент → «Атлетико Минейро»

Ренан Лоди в «Атлетико Минейро» Фото: atletico.com.br

Экс-защитник «Атлетико», «Ноттингем Форест», «Марселя» и «Аль-Хиляля» с сентября 2025 года оставался без клуба. Тогда он в одностороннем порядке расторг контракт с саудовцами и улетел в Бразилию. Перед этим он в соцсетях выразил недовольство из-за непопадания в заявку команды на сезон. Теперь Лоди нашёл клуб на родине: «Атлетико Минейро» заключил с 27-летним футболистом пятилетнее соглашение.

Галымжан Кенжебек: «Елимай» → «Ахмат» (свободный агент)

Галымжан Кенжебек Фото: fcelimai.kz

31 декабря 2025 года у Кенжебека закончился контракт с «Елимаем». Клуб занял четвёртое место в прошедшем чемпионате Казахстана, а Галымжан за 111 матчей отличился шесть раз и оформил четыре ассиста. Классная статистика! Любопытно, что в «Елимае» он оказался только летом 2025-го после трансфера из словацкого «Кошице». А теперь 22-летний форвард будет выступать в РПЛ за «Ахмат». Кенжебек перебрался в Грозный на правах свободного агента. Инсайдер Иван Карпов сообщал, что также нападающим интересовался «Локомотив».

Максим Воронов: «Урал» → ЦСКА (сумма неизвестна)

Максим Воронов в ЦСКА Фото: pfc-cska.com

ЦСКА испытывает большие проблемы с результативностью центрфорвардов. В нынешнем сезоне РПЛ Тамерлан Мусаев, Алеррандро и Артём Шуманский в общей сложности забили всего три мяча за 18 туров. Слабый показатель для атаки команды-претендента на золото. Поэтому руководство ЦСКА уже зимой совершает покупку нападающего. Из «Урала» москвичи забрали перспективного Максима Воронова.

18-летний футболист подписал с ЦСКА контракт до 2030 года. В нынешнем сезоне Воронов принял участие в 15 матчах во всех турнирах за «Урал», в которых отметился четырьмя голами. «Если честно, мне пока сложно осознать всё происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели матчи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Фёдор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — прокомментировал Воронов свой трансфер.

Другие интересные сделки: