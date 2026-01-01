Салах тащит Египет, а Хакими торжественно вернулся после травмы и готов разрывать в 1/8 финала.

Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ?

На Кубке Африки завершился групповой этап. Прямо перед тем, как в Москве наступил 2026-й! Да, матчи в группе F начались в 22:00 мск 31 декабря.

Дальше борьбу за титул продолжают 16 сборных. Случились ли в первом раунде сенсации? Чем отличились представители РПЛ? Рассказываем о главном.

Группа А

Первая группа обошлась без сюрпризов. Главный фаворит и хозяин турнира — Марокко — занял первое место. Команда Валида Реграги одержала победы над Коморскими островами (2:0) и Замбией (3:0), а также сыграла вничью с Мали (1:1). Следом как раз расположились малийцы, которым для прохода хватило трёх ничьих. Третью строчку заняли Коморские острова. Но в 1/8 финала выйти не удалось: сборная не вошла в топ-4 лучших, занявших третьи места в своих группах.

Сборная Марокко Фото: Fareed Kotb/Anadolu via Getty Images)

Кстати, за Мали два полных матча провёл защитник «Балтики» Натан Гассама. Он полностью отыграл встречи с Марокко и Коморскими островами. А теперь 24-летнему футболисту предстоит плей-офф со своей командой.

Группа В

И снова без сенсаций. Египет с Мохамедом Салахом и Омаром Мармушем финишировал первым. Звёзды «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» стали единственными авторами голов своей команды. Египтяне разобрались с ЮАР (1:0) и Зимбабве (2:1), а также сыграли вничью с Анголой (0:0). В этих встречах Салах забил два мяча, Мармуш — один.

Мохамед Салах Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Следом расположилась Южная Африка с шестью очками. А Ангола и Зимбабве закончили выступления на КАН. Ангольский опорный полузащитник «Ахмата» Мануэл Келиану не провёл на турнире ни одной минуты.

Группа С

Нигерия подтвердила статус одного из главных фаворитов Кубка Африки. На прошлом сборная уступила в финале Кот-д’Ивуару (1:2), а теперь намерена добраться до титула. Нигерийцы уверенно прошли групповой этап и одержали три победы. Команда Эрика Шелля оказалась сильнее Танзании (2:1), Туниса (3:2) и Уганды (3:1).

Виктор Осимхен Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

Тунисцы расположились на втором месте с четырьмя очками (сыграли вничью с Танзанией и одолели Уганду). У команды в составе оказались два представителя РПЛ — Надер Гандри и Хазем Мастури. Но если защитник «Ахмата» не провёл ни одного матча, то футболист махачкалинского «Динамо» вышел на поле во всех трёх встречах в стартовом составе. Правда, результативными действиями не отметился.

А ещё повезло Танзании: она набрала всего два очка, однако вошла в топ-4 лучших команд с третьих мест. И впервые в истории вышла в плей-офф Кубка Африки!

Группа D

Если бы перед стартом турнира попросили не только расставить команды по местам, но и указать очки, то группа D точно не подвела бы. Сенегал и ДР Конго — два главных фаворита — набрали по семь. Они дружно разобрались с Бенином и Ботсваной, а в очной встрече сыграли вничью (1:1). Но Сенегал оказался выше конголезцев благодаря лучшей разнице («+6» и «+4»). Впрочем, Бенин также прошёл в 1/8 финала. Команде хватило минимальной победы над Ботсваной для финиша в топ-4 лучших сборных с третьего места.

Тео Бонгонда Фото: Visionhaus/Getty Images

Важно упомянуть выступление на групповом этапе вингера ДР Конго Тео Бонгонда. (Пока ещё) футболист «Спартака» принёс команде победу в матче с Бенином, забив единственный мяч в первом тайме. А затем провёл 65 минут во встрече с Сенегалом и полчаса — с Ботсваной. В сборной дела у Бонгонда складываются намного лучше, чем в РПЛ.

Группа Е

Алжир с дедом Марезом идёт вперёд. В этой группе распределение сил вообще получилось очень чётким. Главный фаворит – Алжир – одолел всех. Главный аутсайдер – Экваториальная Гвинея – всем проиграл (вчера уступили как раз Алжиру). А игроки Судана и Буркина Фасо решали, кто займёт второе место, и Судан в очном матче вчера проиграл (0:2).

Игроки сборной Алжира Фото: DeFodi Images/DeFodi via Getty Images

Впрочем, в плей-офф всё равно попали обе сборные. Буркина-Фасо – впервые с 2013-го, а Судан (оказался в числе сильнейших сборных, которые заняли третье место в группе) – впервые с 2012-го.

Группа F

В «группе смерти» всё случилось не так, как, казалось, должно было произойти. Действующий чемпион Кот-д’Ивуар вышел в плей-офф, тут без сюрпризов. Хотя первое место вчера вырывали уже в добавленное время – на 90+1-й был приговорён Габон.

Действующий победитель уверенно идёт за трофеем Фото: Ulrik Pedersen/NurPhoto via Getty Images

И именно провал Габона – главная сенсация группового этапа. Три поражения! В том числе от сборной Мозамбика, которая прошла в плей-офф с третьего места. А второе место – у Камеруна. Если бы вчера забили Мозамбику три, то были бы первыми. А так – только из-за количества забитых мячей пропустили вперёд Кот-д’Ивуар.

Легионеры из РПЛ – Ньямси и Ву – играли немного. Как раз вчера. У Ньямси – 90 минут (плюс одна в 1-м туре), у Ву – 48. Может, ещё увидим их игру в плей-офф.

Лучшие бомбардиры и ассистенты

По итогам трёх матчей на КАН-2025 лучшими бомбардирами стали форварды сборной Марокко Браим Диас и Айюб Эль-Кааби, а также вингер Алжира Рияд Марез. У всех футболистов по три забитых мяча.

В списке ассистентов сразу несколько игроков отметились двумя результативными передачами: Адемола Лукман, Саму Чуквезе и Алекс Ауйоби (все — Нигерия), Аззедин Унаи (Марокко), Лайл Фостер (ЮАР), Ханнибал Межбри (Тунис), Новатус Мироши (Танзания), Анис Хадж Мусса (Алжир), Кристофер Апери (Кот-д’Ивуар), Данго Уаттаро (Буркина-Фасо).

Какие пары нас ждут в плей-офф?

1/8 финала Кубка Африки пройдёт с 3 по 6 января. Вот какие матчи нас ожидают.

3 января:

Мали — Тунис;

Сенегал — Судан.

4 января:

Марокко — Танзания;

ЮАР — Камерун.

5 января:

Египет — Бенин;

Нигерия — Мозамбик.

6 января:

Алжир — ДР Конго;

Кот-д’Ивуар — Буркина-Фасо

Сетка до финала уже известна. В четвертьфиналах (9-10 января) встретятся:

пара 1: Мали/Тунис — Сенегал/Судан;

пара 2: ЮАР/Камерун — Марокко/Танзания;

пара 3: Египет/Бенин — Кот-д'Ивуар/Буркина-Фасо;

пара 4: Алжир/ДР Конго — Нигерия/Мозамбик.

Нас ждут потенциальные встречи Египта с Кот-д’Ивуаром, Нигерии — с Алжиром, Марокко — с ЮАР и Туниса — с Сенегалом!

В полуфиналах (14 января) сыграют победители пар 1-3 и 2-4. Далее нам предстоит увидеть матч за бронзу 17 января в Касабланке и финал 18 января в Рабате.