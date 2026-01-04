Ярчайший матч, непобедимая команда и россияне «Зенита». Как вы следили за РПЛ в 2025 году?

В отличие от европейских топ-чемпионатов, Мир РПЛ ушла на длительную паузу. Новые матчи увидим не скоро. Значит, пока что будем вспоминать старые. Под прицелом те, что прошли в прошлом году, то есть по весенней части прошлого сезона и осенней – нынешнего.

Здесь не будет слишком уж простых вопросов вроде «Кто стал чемпионом и сейчас тоже лидирует?». «Краснодар», если вдруг запамятовали. Но и совсем заумных — тоже. Если хотя бы следили за результатами нашего чемпионата, справитесь с тестом без проблем. Желаем удачи!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.