Футбол Статьи

Как вы следили за РПЛ в 2025 году: футбол, тест, квиз, Спартак, Зенит, ЦСКА, Локомотив, Рубин, Динамо Москва, Краснодар, Крылья

Ярчайший матч, непобедимая команда и россияне «Зенита». Как вы следили за РПЛ в 2025 году?
Георгий Илющенко
Тест по РПЛ
11 вопросов по весенней части прошлого сезона и осенней —нынешнего. Над некоторыми придётся подумать.

В отличие от европейских топ-чемпионатов, Мир РПЛ ушла на длительную паузу. Новые матчи увидим не скоро. Значит, пока что будем вспоминать старые. Под прицелом те, что прошли в прошлом году, то есть по весенней части прошлого сезона и осенней – нынешнего.

Здесь не будет слишком уж простых вопросов вроде «Кто стал чемпионом и сейчас тоже лидирует?». «Краснодар», если вдруг запамятовали. Но и совсем заумных — тоже. Если хотя бы следили за результатами нашего чемпионата, справитесь с тестом без проблем. Желаем удачи!

Если у вас не отображается тест, можете пройти его, перейдя по ссылке.

