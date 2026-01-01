Лучший спорт 2 января: «Кальяри» — «Милан», Роналду в Про-Лиге, молодёжный чемпионат мира по хоккею и «Бруклин Нетс» — «Хьюстон Рокетс»!

Топ-события пятницы: Серия А и Лига 1, Дёмин против Дюранта, а также яркие матчи НХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 2 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Бруклин Нетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 02 января 2026, пятница. 02:00 МСК Бруклин Нетс Нью-Йорк Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Дёмин против Дюранта

Встреча Дёмина с Карри прошла выше всяких похвал: Егор набрал 23 очка и побил рекорд по «трёшкам» среди новичков «Бруклина». Теперь на очереди игра с ещё одной звездой мирового масштаба — Кевином Дюрантом, который ведёт «Хьюстон» за собой. Удастся ли россиянину проявить себя в этом матче?

🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: много ли шайб забросят в Калифорнии?

«Лос-Анджелес» сам в хоккей не играет и другим не даёт: меньше «королей» забивает только «Сиэтл», но реже пропускает только «Колорадо». Надёжная оборона позволяет клубу из Калифорнии болтаться в зоне плей-офф, хотя отрыв от преследователей крайне мал. Как ни странно, домашний лёд «королям» не помогает: в Лос-Анджелесе клуб выиграл лишь пять матчей из 17. Смогут ли Кучеров и компания взломать плотную защиту команды Джима Хиллера?

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 января 2026, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выпустят ли Чинахова в звене с Кросби?

Первую половину сезона «Детройт» закончил с отрицательной разницей шайб, но на первом месте Атлантического дивизиона, играя в атакующем стиле. «Питтсбург» же после успешного старта повалился, хотя «пингвины» в последних матчах одержали пару побед. Однако «Питтсбург» думает о будущем, и это хорошо показывают обмены двух Егоров: Чинахова и Замулы. Которые в прошлых клубах застряли на месте. Помогут ли они возрастной команде?

🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 02 января 2026, пятница. 03:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Монреаль Канадиенс Монреаль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Чем закончится противостояние восточных команд?

После недавнего кризиса «Монреаль» снова выходит на победный путь. Важную роль в этом играет Иван Демидов, который набрал семь очков в последних четырёх играх и снова заявляет о своих притязаниях на «Колдер». «Каролина» получила сильную оплеуху от «Питтсбурга», пропустив пять шайб, но на своём льду команда Рода Бриндамора всегда выглядит куда сильнее в плане обороны.

⚽️ 20:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», Про-Лига, 13-й тур

Интрига: «Аль-Наср» продлит идеальную серию?

«Аль-Наср» одержал 10 побед в 10 турах чемпионата Саудовской Аравии. Продлить серию можно по итогам встречи с «Аль-Ахли». Клуб из Джидды занимает четвёртое место в таблице, а в составе есть звёзды вроде Айвана Тони, Мериха Демирала и Энцо Мийо. Поэтому для «Аль-Насра» ожидается один из самых трудных матчей сезона.

🏒 22:00: Швеция — Латвия, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: увидим ли мы сенсацию?

После того как команда Артиса Аболса сыграла сильный матч с Канадой и добралась до овертайма, латвийцы уже не оказали сопротивления двум топ-сборным, без шансов уступив Чехии и Финляндии. Шведы же привычно для себя провели идеальный групповой турнир, одержав четыре победы в основное время. Однако «Тре Крунур» в плей-офф часто уступали аутсайдерам на всех уровнях, в том числе и на молодёжном. Подтвердят ли шведы статус фаворита?

🏀 22:15: «Панатинаикос» — «Олимпиакос», Евролига, 19-й тур

Интрига: греческая классика

Встречи «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» всегда получаются на загляденье. Трибуны всегда битком, и каждый болельщик во весь голос поддерживает свою любимую команду. Игроки же бьются с первых и до последних минут. В Афинах 2 января точно будет жарко, но кто уйдёт победителем?

⚽️ 22:45: «Кальяри» — «Милан», Серия А, 18-й тур

Интрига: «Милан» выйдет на первое место?

«Милан» занимает второе место в Серии А. Но в случае победы в матче с «Кальяри» команда Макса Аллегри станет лидером. По крайней мере до 4 января, когда свою встречу проведёт «Интер». Отличная мотивация для «россонери» начать 2026 год красиво. Тем более миланцы не проигрывают «Кальяри» аж с 2017-го. Прерывать серию вряд ли хочется.

⚽️🎦 22:45: «Тулуза» — «Ланс», Лига 1, 17-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: «Ланс» останется на первом месте?

«Ланс» — неожиданный лидер Лиги 1 после 16 туров. Команда на одно очко опережает «ПСЖ» и готова к гонке за титул с гигантом. В последних 10 матчах «Ланс» одержал девять побед, а добавить ещё одну может по итогам поездки к «Тулузе». Хозяева занимают седьмую строчку в таблице и борются за выход в еврокубки.Так что команду Пьера Сажа ждёт серьёзное сопротивление.