Топ-события пятницы: Серия А и Лига 1, Дёмин против Дюранта, а также яркие матчи НХЛ

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
- 🏀 2:00: «Бруклин Нетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
- ⚽️ 20:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», Про-Лига, 13-й тур
- 🏒 22:00: Швеция — Латвия, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала
- 🏀 22:15: «Панатинаикос» — «Олимпиакос», Евролига, 19-й тур
- ⚽️ 22:45: «Кальяри» — «Милан», Серия А, 18-й тур
- ⚽️🎦 22:45: «Тулуза» — «Ланс», Лига 1, 17-й тур
Время в материале указано по Москве.
🏀 2:00: «Бруклин Нетс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: Дёмин против Дюранта
Встреча Дёмина с Карри прошла выше всяких похвал: Егор набрал 23 очка и побил рекорд по «трёшкам» среди новичков «Бруклина». Теперь на очереди игра с ещё одной звездой мирового масштаба — Кевином Дюрантом, который ведёт «Хьюстон» за собой. Удастся ли россиянину проявить себя в этом матче?
🏒 3:00: «Лос-Анджелес Кингз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: много ли шайб забросят в Калифорнии?
«Лос-Анджелес» сам в хоккей не играет и другим не даёт: меньше «королей» забивает только «Сиэтл», но реже пропускает только «Колорадо». Надёжная оборона позволяет клубу из Калифорнии болтаться в зоне плей-офф, хотя отрыв от преследователей крайне мал. Как ни странно, домашний лёд «королям» не помогает: в Лос-Анджелесе клуб выиграл лишь пять матчей из 17. Смогут ли Кучеров и компания взломать плотную защиту команды Джима Хиллера?
🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: выпустят ли Чинахова в звене с Кросби?
Первую половину сезона «Детройт» закончил с отрицательной разницей шайб, но на первом месте Атлантического дивизиона, играя в атакующем стиле. «Питтсбург» же после успешного старта повалился, хотя «пингвины» в последних матчах одержали пару побед. Однако «Питтсбург» думает о будущем, и это хорошо показывают обмены двух Егоров: Чинахова и Замулы. Которые в прошлых клубах застряли на месте. Помогут ли они возрастной команде?
🏒 3:00: «Каролина Харрикейнз» — «Монреаль Канадиенс», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: Чем закончится противостояние восточных команд?
После недавнего кризиса «Монреаль» снова выходит на победный путь. Важную роль в этом играет Иван Демидов, который набрал семь очков в последних четырёх играх и снова заявляет о своих притязаниях на «Колдер». «Каролина» получила сильную оплеуху от «Питтсбурга», пропустив пять шайб, но на своём льду команда Рода Бриндамора всегда выглядит куда сильнее в плане обороны.
⚽️ 20:00: «Аль-Ахли» — «Аль-Наср», Про-Лига, 13-й тур
Интрига: «Аль-Наср» продлит идеальную серию?
«Аль-Наср» одержал 10 побед в 10 турах чемпионата Саудовской Аравии. Продлить серию можно по итогам встречи с «Аль-Ахли». Клуб из Джидды занимает четвёртое место в таблице, а в составе есть звёзды вроде Айвана Тони, Мериха Демирала и Энцо Мийо. Поэтому для «Аль-Насра» ожидается один из самых трудных матчей сезона.
🏒 22:00: Швеция — Латвия, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала
Интрига: увидим ли мы сенсацию?
После того как команда Артиса Аболса сыграла сильный матч с Канадой и добралась до овертайма, латвийцы уже не оказали сопротивления двум топ-сборным, без шансов уступив Чехии и Финляндии. Шведы же привычно для себя провели идеальный групповой турнир, одержав четыре победы в основное время. Однако «Тре Крунур» в плей-офф часто уступали аутсайдерам на всех уровнях, в том числе и на молодёжном. Подтвердят ли шведы статус фаворита?
🏀 22:15: «Панатинаикос» — «Олимпиакос», Евролига, 19-й тур
Интрига: греческая классика
Встречи «Панатинаикоса» и «Олимпиакоса» всегда получаются на загляденье. Трибуны всегда битком, и каждый болельщик во весь голос поддерживает свою любимую команду. Игроки же бьются с первых и до последних минут. В Афинах 2 января точно будет жарко, но кто уйдёт победителем?
⚽️ 22:45: «Кальяри» — «Милан», Серия А, 18-й тур
Интрига: «Милан» выйдет на первое место?
«Милан» занимает второе место в Серии А. Но в случае победы в матче с «Кальяри» команда Макса Аллегри станет лидером. По крайней мере до 4 января, когда свою встречу проведёт «Интер». Отличная мотивация для «россонери» начать 2026 год красиво. Тем более миланцы не проигрывают «Кальяри» аж с 2017-го. Прерывать серию вряд ли хочется.
⚽️🎦 22:45: «Тулуза» — «Ланс», Лига 1, 17-й тур
📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией
Интрига: «Ланс» останется на первом месте?
«Ланс» — неожиданный лидер Лиги 1 после 16 туров. Команда на одно очко опережает «ПСЖ» и готова к гонке за титул с гигантом. В последних 10 матчах «Ланс» одержал девять побед, а добавить ещё одну может по итогам поездки к «Тулузе». Хозяева занимают седьмую строчку в таблице и борются за выход в еврокубки.Так что команду Пьера Сажа ждёт серьёзное сопротивление.