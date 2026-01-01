Увольнение Марески — шок. И крест на всём проекте «Челси»

«Челси» и Мареска расстаются. Первая реакция – потрясение. Вторая, третья и 10-я – тоже потрясение. И вроде уже несколько недель мелькали новости о разногласиях тренера с владельцами, но такое развитие событий казалось практически невозможным. И всё-таки увольнение случилось официально. Тут нужно сказать, что «Челси» действительно плохо выглядел в декабре. Ещё 25 ноября была уверенная победа в игре с «Барселоной» (3:0) и второе место в АПЛ с полноценной чемпионской гонкой. Однако затем лишь две победы в семи матчах (одна из них в Кубке Англии во встрече с «Кардифом» из третьего по силе дивизиона).

Но если судить Мареску не по одному месяцу, а по полутора годам, то картина принципиально другая. После того как «Челси» занимал 12-е и шестое места с другими тренерами, при Мареске команда стала четвёртой в АПЛ и вернулась в Лигу чемпионов. А ещё выиграла Лигу конференций и клубный ЧМ – первые два трофея со времён эпохи Абрамовича. Это особенно круто, если учитывать специфику клуба, который принципиально концентрируется на молодых игроках и не готов давать такие зарплаты, как другие топ-клубы Европы.

Энцо Мареска Фото: GES Sportfoto/Getty Images

Только вот, если судить по инсайдам, результаты не были единственной причиной расставания с тренером. И, вероятно, даже не главной. Между тренером и владельцем клуба испортились отношения. В середине декабря много обсуждалась фраза Марески: «Последние 48 часов были худшими за всё время моей работы в клубе, потому что многие нас не поддержали». Предполагалось, что речь как раз о противоречиях с руководством, но без конкретики.

И тут отдельно – о руководстве «Челси». Часто можно увидеть, что Тодда Боули называют владельцем команды, что ошибочно. Он – совладелец, как и Эгбали. Сообщалось, что они конфликтуют и претендуют на доли друг друга. Причём больше влияния в клубе сейчас имеет именно Эгбали, а он изначально не был за кандидатуру Марески, на котором настаивал Боули. В целом к «Челси» уже давно сформировались вопросы по управлению клубом. Увольнения тренеров каждый раз выглядели преждевременным, вечная проблема с поиском титульного спонсора, трансферы на € 1,5 млрд, разборки владельцев и их сомнительные высказывания. При желании тут можно увидеть конфликт футбольных и нефутбольных людей, где власть принадлежит последним.

Тодд Боули Фото: Crystal Pix/MB Media/Getty Images

Есть и противоположное мнение, которое подогревается журналистами, близкими к клубу. Сводится оно примерно к следующему: Мареска захотел власти и влияния на трансферы, но философия клуба этого не предполагает. Тем более в ситуации с публичной критикой руководства, на которую тренера якобы подговорил его новый агент Жорже Мендеш. Однако здесь есть сомнения по каждому утверждению. Пока никто из авторитетных инсайдеров не сообщал, что тренер требовал пересмотра своей роли в трансферных делах. Тяжело проследить прямую связь между сменой агента и произошедшим. Если события совпали по времени – это ещё не значит, что одно стало следствием другого.

Ну и прямой критики руководства не было. Слова про «48 часов» можно интерпретировать сильно по-разному. Например, инсайдер Daily Mail Киран Гилл настаивает, что речь шла о разногласиях Марески с медицинским штабом, а не с владельцами. Правда, больше внимания заслуживают новости от более авторитетного Орнштейна из The Athletic, который говорит: «Мареска в начале октября и середине октября информировал «Челси», что контактирует с «Сити» на случай, когда и если там появится вакансия – контракт Марески допускает такие переговоры».

Энцо Мареска и Хосеп Гвардиола Фото: CameraSport via Getty Images

Что мы получаем в результате? «Челси» посреди сезона теряет тренера, который глобально показывал отличные результаты, но у которого был локальный спад в декабре. Отдельно стоит отметить, что это случилось за три дня до матча с «Сити». Выглядит как новогодний подарок для команды из Манчестера, потому что игроков «Челси» такая отставка едва ли обрадовала. Ведь именно при Мареске команда вернулась на тот уровень, где может громить «Барсу» в ЛЧ и на какой-то момент вернуться в чемпионскую гонку. Непонятно, как дальше сложатся дела в клубе, однако прямо сейчас ощущение, что конфликтующие боссы клуба выстрелили себе в ногу, недооценивая то, что имеют. Это может быть приговор всему проекту в его нынешнем виде.