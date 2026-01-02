Как встретили Новый год герои РПЛ. Милейшая подборка фото

Много семейных снимков. А Константин Тюкавин играл в футбол в первый день 2026-го.

Новый год наступил! Рассказываем, как встретили 2026-й звёзды РПЛ. Заглянем на их страницы в соцсетях и узнаем, что они делали 31 декабря и 1 января, что пожелали своим подписчикам. Футболистам, выступающим в нашем чемпионате, повезло больше, чем их коллегам из некоторых зарубежных лиг. Новогодние дни приходятся на отпуск, поэтому ничто не мешает устроить себе праздник в любой точке мира. Впрочем, многие российские игроки предпочли солнцу снег и остались дома.

Чемпион России и лучший вратарь прошлого сезона РПЛ поднимает за вас бокал. Станислав Агкацев встретил Новый год в хорошем настроении. А как иначе, если его команда снова первая?

Станислав Агкацев Фото: Из личного архива Агкацева

А у защитника «Краснодара» Сергея Петрова на первом месте сейчас вопрос здоровья. В ноябре главный старожил «быков» получил травму ахилла и надолго выбыл. На Новый год Петров пожелал всем не хворать.

Сергей Петров Фото: Из личного архива Петрова

Защитник «Зенита» Юрий Горшков поделился милым семейным фото. На снимке – сам игрок, его супруга, дочь и сын на фоне ёлки.

Юрий Горшков с семьёй Фото: Из личного архива Горшкова

Новогоднее дерево выбрал фоном для своей фотографии с поздравлением и защитник «Зенита» Сергей Волков, отданный в аренду «Сочи».

Сергей Волков Фото: Из личного архива Волкова

Праздничными семейными снимками поделились ещё двое защитников – Максим Ненахов из «Локомотива» и Николай Рассказов из «Крыльев Советов».

Максим Ненахов с семьёй Фото: Из личного архива Ненахова

Николай Рассказов Фото: Из личного архива Рассказова

Забавный кадр от полузащитника «Локомотива» (или уже ЦСКА?) Дмитрия Баринова:

Дмитрий Баринов Фото: Из личного архива Баринова

Защитник (полузащитник, фланговый форвард) ЦСКА Данил Круговой встретил 2026-й в таком красивом месте:

Атмосфера от Данила Кругового Фото: Из личного архива Кругового

Звезда «Локомотива» Алексей Батраков и его возлюбленная поздравляют всех с Новым годом. Полузащитник запускает фейерверки не только на футбольном поле.

Алексей Батраков Фото: Из личного архива Батракова

Спартаковский универсал Игорь Дмитриев тоже, видимо, не представляет новогодние праздники без снега.

Игорь Дмитриев Фото: Из личного архива Дмитриева

Вратарь «Спартака» Илья Помазун и защитник красно-белых Даниил Денисов – там, где тепло.

Илья Помазун встречает Новый год Фото: Из личного архива Помазуна

Даниил Денисов Фото: Из личного архива Денисова

Центрфорвард «Спартака» Антон Заболотный – в хорошем настроении, несмотря ни на что. И, как всегда, в отличной форме. Ловите поздравление и от него:

Антон Заболотный Фото: Из личного архива Заболотного

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин поражает любовью к футболу. В первый день 2026 года он был уже на поле!

Константин Тюкавин начал год с футбола Фото: Из личного архива Тюкавина

Полузащитник «Динамо» Антон Миранчук наконец-то воссоединился с братом Алексеем. В ходе сезона им встретиться непросто, так как один играет в РПЛ, а другой – в МЛС. Разве что в сборной России. Отличное пожелание от братьев! Кстати, отличите, где кто на этом фото?

Антон и Алексей Миранчуки Фото: Из личного архива Миранчука

Защитник «Балтики» Александр Филин цитирует Zivert. Он, конечно, был бы рад повторить пережитое с калининградской командой в 2025 году.

Александр Филин Фото: Из личного архива Филина

Легионеры клубов РПЛ благодаря зимнему перерыву в российском чемпионате могут отпраздновать Новый год на родине. Очаровательные семейные снимки от зенитовцев Дугласа Сантоса и Матео Кассьерры и защитника «Краснодара» Витора Тормены.

Дуглас Сантос Фото: Из личного архива Сантоса

Матео Кассьерра Фото: Из личного архива Кассьерры

Витор Тормена с семьёй Фото: Из личного архива Тормены

Зато полузащитник «Зенита» Вендел весело проводит время с приятелями. Он никогда не упустит возможности хорошо потусить.

Вендел Фото: Из личного архива Вендела

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс – тоже в большой компании.

Кристофер Мартинс с семьёй Фото: Из личного архива Мартинса

Защитник «Зенита» Густаво Мантуан в Новый год – на пляже. Можно позавидовать.

Густаво Мантуан с возлюбленной Фото: Из личного архива Мантуана

Полузащитник «Спартака» Пабло Солари знает, как украсить новогодний стол. Какой же аргентинец без «асадо»?

Пабло Солари Фото: Из личного архива Солари

Тёплое поздравление от защитника ЦСКА Мойзеса. Он желает всем счастливого 2026-го. «Пусть в вашей жизни присутствует бог», – написал бразилец.

А вот как встретил Новый год экс главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин. Нет, он не совмещает работу в мужской и женской сборных России. Валерий Георгиевич – на отдыхе с женой и детьми.

Валерий Карпин с семьёй Фото: Из личного архива Карпина

В качестве бонуса – фото от экс-игрока сборной России, а ныне популярного эксперта Владислава Радимова. Он, судя по всему, загадал на Новый год желание стать миллиардером.