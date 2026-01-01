Первый матч «Ливерпуля» в 2026-м — разочарование. Как Экитике промахнулся с двух метров?

Первый матч года в АПЛ – «Ливерпуль» против «Лидса», который не проигрывал пять туров подряд (а теперь и вовсе шесть). Причём обе команды удивили стартовыми составами. У хозяев впервые в АПЛ на правом фланге атаки появился Фримпонг (раньше на этой позиции он вышел только в ЛЧ против «Галатасарая»). Хотя куда неожиданней было видеть на скамейке «Лидса» Калверт-Льюина, который забивал шесть туров подряд.

В самом начале матча гости заработали несколько стандартов, но по большому счёту у «Лидса» не было ни одной по настоящему опасной атаки. Главный момент у ворот хозяев произошёл, когда Алисон грубо обрезался с передачей низом через центр, но дальний удар гостей получился слишком слабым.

А вот у хозяев моментов хватало. И почти каждый раз они были связаны с Экитике. Нападающий и сам бил с острого угла, и отлично отдал под удар Вирцу, которого накрыли. Хотя самый явный момент – удар француза головой с двух метров по абсолютно пустым воротам. Экитике пробил практически параллельно лицевой линии.

Удар Уго Экитике Фото: Кадр из трансляции

Во втором тайме у «Лидса» не получалось больше в атаке, но гости держались, что для них, судя по всему, было важнее. Давление «Ливерпуля» присутствовало, но в основном оказывались полумоменты вроде дальнего удара Собослаи. По итогам часа игры хозяева громили соперника разве что по офсайдам – 7:0.

У «Ливерпуля» напрашивались замены, и они случились на 66-й минуте. Причём сразу тройная. Вместо Робертсона, Джонса и Вирца вышли Керкез, Мак Аллистер и Гакпо. Следом уже у гостей появился в том числе Калверт-Льюин. Хотя большого влияния на игру замены не оказали. Опасный удар был разве что у Ван Дейка, который пробил головой после навеса с углового. Классика «Ливерпуля», но на этот раз мяч чуть-чуть разминулся с воротами.

Первый матч «Ливерпуля» в 2026-м Фото: Carl Recine/Getty Images

На 81-й минуте можно было схватиться за голову, потому что в седьмом матче подряд отличился Калверт-Льюин! Однако гол отменили из-за небольшого, но явного офсайда. В результате никто счёт так и не открыл, несмотря на навал «Ливерпуля» в концовке. Разница по ударам – 19:4.