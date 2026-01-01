У экс-звезды «Краснодара» новый клуб, «Бавария» отдаёт вратаря. Трансферы и слухи дня

С наступлением нового года возвращается наша традиционная рубрика – обзор трансферных новостей и слухов дня. На зимнем рынке работа кипит даже 1 января. Главным событием суток стало, конечно, увольнение тренера «Челси» Энцо Марески. Однако вместе с первой отставкой состоялись и первые трансферы 2026-го. Среди прочих команду сменил экс-игрок РПЛ.

А вот какие зимние трансферы были оформлены ещё в конце 2025 года: Трансферное окно только открылось, а эти переходы уже состоялись

Состоявшиеся трансферы

Экс-игрок «Краснодара» Кабелла вернулся во Францию

Бывший легионер «Краснодара» Реми Кабелла возвращается во Францию. 35-летний полузащитник всего полсезона провёл в Греции, где с июля 2025-го выступал за «Олимпиакос». Кабелла поучаствовал только в семи матчах чемпионата, в основу попал лишь трижды. Его единственным результативным действием стал голевой пас во встрече с «Пансерраикосом» в сентябре. Теперь Реми будет играть на правах аренды за «Нант» – опытный хавбек должен помочь «канарейкам» в борьбе за выживание.

«Астон Вилла» забрала трансферную цель московского «Динамо»

Алиссон Фото: ФК «Астон Вилла»

«Астон Вилла» объявила о переходе бразильца Алиссона из «Гремио». По данным Transfermarkt, бирмингемский клуб заплатит за 19-летнего вингера сумму, равную € 10 млн (без учёта бонусов в размере € 2 млн). Алиссон считается большим талантом, он поиграл за сборную Бразилии U16. Правда, в «Гремио» его статистика не поражала воображения – всего один гол и две голевые передачи в 41 матче. Интересно, что летом Алиссона называли трансферной целью московского «Динамо», тем не менее до РПЛ он так и не добрался.

Бывший динамовец уехал из Германии в Казахстан

Тем временем экс-защитник московского «Динамо» Иван Ордец отправился в Казахстан. 33-летний украинец, находившийся в статусе свободного агента с лета после ухода из «Бохума», принял предложение «Актобе». Это пятая команда страны по итогам сезона-2025. Контракт с Ордецом заключён на один год. В прошлом сезоне Иван сыграл 22 матча в Бундеслиге без результативных действий и заработал шесть жёлтых карточек, а «Бохум» вылетел, финишировав на последнем месте.

Трансферные слухи дня

Жерсон действительно близок к уходу из «Зенита»?

Жерсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отец и представитель полузащитника «Зенита» Жерсона Маркао подтвердил, что ведёт переговоры по поводу трансфера своего сына. Сайт Itatiaia опубликовал его ответ на вопрос о возможном переходе 28-летнего хавбека в «Крузейро».

«Переговоры идут хорошо, – признался Маркао. – Нам нужно сосредоточиться на чемпионате мира, но проект «Крузейро» очень позитивен для Жерсона. Он игрок, который интересен многим бразильским клубам. Когда он вернётся из отпуска, конечно, все будут хотеть его видеть. Я поговорил с владельцем «Крузейро», мне понравилось. Он очень искренний парень… Я рассказал ему, что у нас есть план по подготовке к чемпионату мира. Он очень важен. Я был бы очень рад увидеть своего сына на чемпионате мира. А близость к сборной, близость ко всём, облегчает задачу. Я с оптимизмом смотрю на этот проект. Но всё зависит от «Зенита». У Жерсона контракт на четыре года, так что всё, что произойдёт, – если произойдёт – только по решению «Зенита».

Напомним, Жерсон провёл в «Зените» всего полгода. Его трансфер за € 25 млн стал самым дорогим в РПЛ в летнее окно. Однако кандидат в сборную Бразилии разочаровал своей игрой. В 12 матчах чемпионата он отметился только голом в ворота «Акрона». А перед новым годом бразильские СМИ сообщили о переговорах «Крузейро» с петербургским клубом – обсуждался обмен на защитника Джонатана Жезуса с доплатой.

«Манчестер Юнайтед» нацелен на двух новичков

«Манчестер Юнайтед» может пошуметь в зимнее трансферное окно. По информации Sky Sports и Football Insider, в фокусе внимания манкунианцев два француза – защитник «Ренна» Жереми Жаке и нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета. Впрочем, подписать 20-летнего центрбека будет непросто, так как за него готовы побороться сразу несколько клубов, включая «Реал». У Жаке в нынешнем сезоне 15 матчей в Лиге 1 без результативных действий. Матета забил семь голов в 18 играх АПЛ.

У «Вест Хэма» будет сразу три трансфера

Адама Траоре Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Стремящийся выбраться из зоны вылета АПЛ «Вест Хэм» – главный поставщик новостей в первый день 2026 года. По информации инсайдера Фабрицио Романо, «молотобойцы» продают в португальский «Спортинг» своего бразильского вингера Луиса Гильерме. Стоимость трансфера 19-летнего игрока, проведшего в этом сезоне пять матчей в АПЛ без результативных действий, должна составить € 17 млн.

В то же время «Вест Хэм» близок к подписанию пары новичков. Как утверждает инсайдер Флориан Плеттенберг, лондонский клуб практически закрыл сделку по Пабло из «Жил Висенте». За 21-летнего бразильского форварда, набравшего 10+1 в 13 матчах Примейры, заплатят € 23 млн. Кроме того, «молотобойцы» договариваются с «Фулхэмом» о переходе Адама Траоре. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, 29-летнего вингера хочет видеть в команде лично главный тренер Нуну Эшпириту Санту. Они уже работали вместе в «Вулверхэмптоне». У Траоре в нынешнем сезоне нет результативных действий после 13 матчей в АПЛ.

«Тоттенхэм» продаёт своего игрока другому английскому клубу

Бреннан Джонсон Фото: Julian Finney/Getty Images

Вингер «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Бреннан Джонсон меняет один лондонский клуб на другой. По информации инсайдера Романо, 24-летний валлиец продолжит карьеру в «Кристал Пэлас». Сумма сделки составит £ 33,5 млн. У Джонсона в этом сезоне АПЛ 16 матчей, но в стартовом составе только шесть. Он забил два гола в первых двух турах английского чемпионата, а после этого не совершал результативных действий.

Вратарь «Баварии» отправляется в Англию

Голкипер «Баварии» Даниэль Перец близок к переходу в «Саутгемптон». По данным инсайдера Плеттенберга, мюнхенцы отзывают вратаря из «Гамбурга», где израильтянин выступал на правах аренды, но сыграл в нынешнем сезоне лишь два матча в Кубке Германии. Клуб Чемпионшипа также арендует Переца. При этом «Саутгемптон» получит право выкупа Переца, которого Transfermarkt оценивает в € 2 млн. «Баварии» Даниэль принадлежал с лета 2023-го, однако провёл за мюнхенцев всего семь матчей, в которых пропустил семь мячей.

Экс-защитник ЦСКА может вернуться в Италию

Бекао Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Бывший защитник ЦСКА Бекао также может сменить команду в зимнее окно. Как утверждает инсайдер Экрем Конур, на бразильца претендуют сразу четыре клуба Серии А – «Верона», «Фиорентина», «Торино» и «Дженоа». Бекао проиграл конкуренцию за место в основе «Фенербахче», в нынешнем сезоне провёл только один матч в Суперлиге. Поэтому готов к трансферу. В Италии он уже выступал за «Удинезе» с 2019 по 2023 год.

