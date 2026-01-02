Скидки
Тулуза — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Расписание спортивных матчей 3 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: матчи «Барсы» и «Арсенала», Бобровский против Панарина, НБА и лыжи
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 3 января 2026 года
Комментарии
Мощное 3 января: плей-офф Кубка Африки, «Монако» с Головиным сыграет с «Лионом», хоккейный МЧМ, «Голден Стэйт» — «Оклахома», АПЛ и КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: Чехия — Швейцария, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 00:30 МСК
Чехия U20
Не начался
Швейцария U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лучшая оборона турнира пройдёт дальше?

Швейцарцы очень достойно провели групповой этап – в группе со шведами, американцами и словаками вышли в плей-офф с третьего места, при этом меньше «крестоносцев» не пропустил никто (столько же – восемь раз – пропустила Швеция). Станет ли надёжная оборона их козырем в четвертьфинале?

Статистика молодёжного чемпионата мира
Полное расписание четвертьфиналов:
Кто сыграет в плей-офф МЧМ? Ключевые расклады на четвертьфиналы
Кто сыграет в плей-офф МЧМ? Ключевые расклады на четвертьфиналы

🏒 2:00: США — Финляндия, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 02:00 МСК
США U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: действующие чемпионы продолжат борьбу за титул?

Американцы вряд ли могут занести себе в актив групповой этап – первую строчку в группе А они отдали шведам в очном матче, да и качество игры действующих чемпионов хромает. Особенно это касается игры в обороне, где «звёздно-полосатые» пропустили 15 шайб за четыре встречи. Финны вполне могут преподнести сюрприз и скинуть сборную США с трона.

Статистика молодёжного чемпионата мира
Почему стоит смотреть этот МЧМ?
Сборной России нет на МЧМ-2026. Но есть 3 причины дать шанс этому турниру
Сборной России нет на МЧМ-2026. Но есть 3 причины дать шанс этому турниру

🏀 3:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Не начался
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: увидим Дёмина на паркете?

Матч с «Хьюстоном» Егор Дёмин пропустил из-за травмы. Но в НБА это не редкость, когда игроку просто дают отдых. Возможно, он появится в игре с «Вашингтоном». Ждём россиянина во встрече с одним из аутсайдеров Востока?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Как быть с звездой клуба?
Где окажется Майкл Портер? «Бруклин» в итоге может отдать свою суперзвезду
Где окажется Майкл Портер? «Бруклин» в итоге может отдать свою суперзвезду

🏒 4:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 04:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как пройдёт первая «Зимняя классика» в штате Флорида?

Эта встреча будет особенной, ведь впервые в истории НХЛ команды сыграют в одном из самых тёплых штатов Америки под открытым небом. Станет ли погода препятствием? Как будут чувствовать себя игроки? Сможет ли «Флорида» забрать домашнюю победу или же «Рейнджерс» прервут трёхматчевую серию поражений? Интриг здесь хватает.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Превью матча от лидера «синерубашечников»:
Панарин — о «Зимней классике»: мы покажем хоккейному миру, как нам нужно играть весь сезон

🏒 4:30: Канада — Словакия, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала

U20 ЧМ-2026 . 1/4 финала
03 января 2026, суббота. 04:30 МСК
Канада U20
Не начался
Словакия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Канада продолжит быть непобедимой?

«Кленовые» завершили групповой этап на первом месте, хоть и испытали определённые трудности в первых четырёх матчах турнира. Набрать максимальное количество очков не удалось из-за латвийцев, которые продержались аж до овертайма. Но во встрече со словаками канадцы, конечно же, будут фаворитами.

Статистика молодёжного чемпионата мира
Сколько канадцев в списке главных звёзд турнира?
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?
«Новый Бекстрём» и брат молодой суперзвезды НХЛ. За кем смотреть на МЧМ по хоккею?

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прошлое против настоящего

Казалось бы, совсем недавно «Голден Стэйт» штамповал чемпионства в НБА, а уже сейчас это клуб, который с трудом преодолевает первый раунд плей-офф. Возраст берёт своё, но Стефен Карри всё ещё на коне и выдает умопомрачительные перформансы. Впрочем, как и Шей Гилджес-Александер. «Оклахома» после череды неудач встала на нужные рельсы, однако удастся ли клубу обыграть «воинов»?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Каково это — играть против Карри?
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА

🎯 12:00: «Гонка чемпионов». Спринт, 6 км (биатлон), гонка на 8 км (лыжные гонки)

Интрига: какие команды соберутся на «Гонке чемпионов»?

Уже второй год подряд в Рязани стартует «Гонка чемпионов». Правда, в этот раз организаторы решили изменить правила. По итогам квалификации спортсмены сами будут собирать команды: лыжницы выберут биатлонистов, а биатлонистки — лыжников. Будет очень интересно!

Самое важное о «Гонке чемпионов»:
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов поменяла формат. Будет интересно
«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов поменяла формат. Будет интересно

🎿 14:15: Лыжные гонки. «Тур де Ски», спринты, классический стиль, женщины и мужчины

Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:15 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Квалификация
03 января 2026, суббота. 14:50 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Женщины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Кубок мира-2025/26. Этап 5, Валь-ди-Фьемме, Италия
Мужчины. Спринт 1.4 км. Классический стиль. Финал
03 января 2026, суббота. 18:05 МСК
Не началось

Интрига: пройдут ли Коростелёв и Непряева квалификацию на олимпийской трассе?

В Валь-ди-Фьемме классическими спринтами продолжится многодневка «Тур де Ски». Для Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой главная задача — пройти квалификацию. Две предыдущие попытки на коньковых спринтах были неудачными. Но здесь классика, ещё и на олимпийской трассе, конфигурацию которой организаторы до последнего скрывали. Генеральная репетиция олимпийского спринта.

Как россияне провели предыдущий спринт на «Тур де Ски»:
Коростелёв и Непряева неудачно начали «Тур де Ски». Это и есть их реальный уровень?
Коростелёв и Непряева неудачно начали «Тур де Ски». Это и есть их реальный уровень?

⚽️ 15:30: «Селтик» — «Рейнджерс», Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур

Шотландия — Премьер-лига . 21-й тур
03 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Селтик
Глазго
Не начался
Рейнджерс
Глазго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в битве топовых шотландских клубов?

Главное противостояние в истории шотландского футбола — «Селтик» против «Рейнджерс». Любопытно, что сейчас ни один из этих клубов не возглавляет таблицу лиги. На первой строчке располагается «Хартс». «Селтик» пока занимает второе место, а «Рейнджерс» замыкают первую тройку. Что по статистике? У «Рейнджерс» есть проблемы в последних очных встречах с «Селтиком». В трёх предыдущих матчах команда не одержала ни одной победы. Любопытно, что все три встречи завершились вничью, однако в одном случае «Селтик» дожал соперника в дополнительное время.

Статистика чемпионата Шотландии
Что смотреть в начале года:
Финал у Сафонова, «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ и Суперкубок Испании! Топ-игры в каникулы
Финал у Сафонова, «Ливерпуль» — «Арсенал» в АПЛ и Суперкубок Испании! Топ-игры в каникулы

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 января 2026, суббота. 17:00 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «драконы» начать год с реванша?

Встреча этих же команд в Магнитогорске получилась односторонней – тогда лидеры КХЛ разгромили «Шанхай» со счётом 6:1. Дела у команды Жерара Галлана с тех пор стали только хуже – временные петербуржцы выпали из зоны плей-офф на Западе, а отставание от восьмёрки становится всё больше. Победа над «Металлургом» могла бы помочь им выбраться из ямы.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Комментарий лидера «Шанхая» после последнего поражения:
«Проиграть в таком матче — отстой». Форвард «Шанхая» — об игре со СКА

⚽️ 19:00: Сенегал — Судан, Кубок африканских наций, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Сенегал
Не начался
Судан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки?

Сенегал и Судан определят первого четвертьфиналиста Кубка африканских наций. Сенегал на групповом этапе одержал две победы с одинаковым счётом 3:0. Он разгромил Ботсвану и Бенин, а вот встреча с ДР Конго завершилась со счётом 1:1. Судан, в свою очередь, обыграл только Экваториальную Гвинею (1:0). А вот в матчах с Алжиром (0:3) и Буркина-Фасо (0:2) он не забил ни одного мяча. В последних пяти очных встречах Сенегал одержал три победы, а ещё две игры завершились без голов.

Статистика Кубка африканских наций
Изучаем итоги группового этапа КАН:
Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ?
Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ?

🎦 ⚽️ 19:00: «Монако» — «Лион», Лига 1, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 17-й тур
03 января 2026, суббота. 19:00 МСК
Монако
Монако
Не начался
Лион
Лион
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли команда Головина с пятым клубом Лиги 1?

«Монако» не забил ни одного мяча в двух предыдущих турах чемпионата Франции. Монегаски последовательно уступили «Бресту» и «Марселю» с одинаковым счётом 0:1. Сейчас команда занимает низкое для себя девятое место в таблице. А вот «Лион» располагается на пятой строчке. Победная серия команды во всех турнирах насчитывает три матча. «Монако» два раза подряд одолел соперника в очных встречах, однако перед этим потерпел три поражения. На чьей стороне будет успех на этот раз?

Статистика Лиги 1
Как сложился уходящий год для Головина:
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?
Сафонов взял трофеи, Захарян вернул игровой ритм. Как россияне провели год за рубежом?

🏒 20:00: «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сохранит ли «Детройт» лидерство на Востоке?

«Крылья» давно не взлетали так высоко – сейчас они возглавляют таблицу своей конференции и всерьёз претендуют на первый выход в плей-офф за 10 лет. Впрочем, плотность в таблице слишком высока, и любая осечка может далеко откинуть «Ред Уингз» от их цели. «Питтсбург», который находится вне зоны плей-офф, по потерянным очкам отстаёт от них всего на одно очко. И постарается сделать это виртуальное отставание реальным.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
«Пингвинз» уже немного сократили отрыв:
Видео
Дубль и передача Кросби помогли «Питтсбургу» обыграть в овертайме «Детройт»

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Лечче», Серия А, 18-й тур

Италия — Серия А . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Лечче
Лечче
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обыграет ли «Ювентус» одного из аутсайдеров Серии А?

«Ювентус» одержал три подряд победы в Серии А. Команда Лучано Спаллетти обыграла «Болонью» (1:0), «Рому» (2:1) и «Пизу» (2:0). Впрочем, туринский клуб по-прежнему располагается за пределами зоны плей-офф. Сейчас он занимает пятое место в таблице. А вот «Лечче» находится на пятой с конца строчке. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. В последнее время команда чередует победы с поражениями. В прошлом туре «Лечче» уступил на своём поле «Комо» (0:3). Кажется, «Ювентус» спокойно должен обыгрывать соперника такого уровня на домашнем стадионе. Но как будет на самом деле?

Статистика Серии А
«Ювентус» включился в гонку:
«Барселона», «Ювентус» и «Интер» заинтересованы в возвращении Жоау Канселу — Романо

⚽️ 20:30: «Борнмут» — «Арсенал», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
03 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Арсенал» победную серию?

«Арсенал» подходит к предстоящему матчу в отличном настроении. Во-первых, команда Микеля Артеты одержала шесть побед подряд во всех турнирах. Во-вторых, она возглавляет таблицу АПЛ, а ближайший преследователь отстаёт на четыре очка. А вот «Борнмут» находится на 15-м месте. Любопытно, что в двух предыдущих очных встречах «Арсенал» потерпел два поражения. Будет ли реванш?

Статистика АПЛ
Сделает ли фаворит правильные выводы?
Артета высказался о выводах после двух поражений «Арсенала» от «Борнмута» в прошлом сезоне

⚽️ 22:00: Мали — Тунис, Кубок африканских наций, 1/8 финала

Кубок африканских наций . 1/8 финала
03 января 2026, суббота. 22:00 МСК
Мали
Не начался
Тунис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержат ли футболисты сборной Мали первую победу на турнире?

Сборная Мали на групповом этапе не одержала ни одной победы. С другой стороны, она ни разу не проиграла. Ничьи с Замбией (1:1), Марокко (1:1) и Коморскими островами (0:0) позволили команде занять второе место. А вот футболисты сборной Туниса набрали четыре очка. Они одолели Уганду (3:1), уступили Нигерии (2:3) и не добились успеха в матче с Танзанией (1:1). Сборная Мали ни разу не обыграла соперника в трёх предыдущих очных встречах (две ничьих, одно поражение).

Статистика Кубка африканских наций
Изучаем всех участников плей-офф:
Определились все пары 1/8 финала Кубка Африки — 2026

⚽️ 23:00: «Эспаньол» — «Барселона», Примера, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 18-й тур
03 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит в дерби?

В последнее время «Барселона» обыгрывает принципиального соперника. В прошлом сезоне команда Ханс-Дитера Флика справилась с «Эспаньолом» и дома (3:1), и в гостях (2:0). «Эспаньол» не добивался успеха в дерби с 2018 года. Сейчас команда занимает пятое место в таблице, а «Барселона» её возглавляет. Между командами 13 очков. «Барселона» после дерби отправится на Суперкубок Испании. С каким настроением она поедет туда?

Статистика Примеры
Неприятная новость:
Ламин Ямаль пропустил тренировку «Барселоны» из-за недомогания

🏒 23:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
03 января 2026, суббота. 23:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «лётчики» возьмут реванш?

Обе команды бьются за попадание в плей-офф в своих конференциях, и любая потеря очков может стоить дорого. «Эдмонтон» уже успел лишить «Филадельфию» очков в этом сезоне – на арене «лётчиков» «нефтяники» смогли победить в овертайме. Команда Рика Токкета приедет в Альберту с ответным визитом и попробует взять реванш.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Макдэвид станет претендовать на ещё один рекорд в будущем?
Кросби побьёт один из вечных рекордов НХЛ! Сид станет символом преданности клубу и хоккею?
Кросби побьёт один из вечных рекордов НХЛ! Сид станет символом преданности клубу и хоккею?
Комментарии
