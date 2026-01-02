Топ-события субботы: матчи «Барсы» и «Арсенала», Бобровский против Панарина, НБА и лыжи

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 3 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: Чехия — Швейцария, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: лучшая оборона турнира пройдёт дальше?

Швейцарцы очень достойно провели групповой этап – в группе со шведами, американцами и словаками вышли в плей-офф с третьего места, при этом меньше «крестоносцев» не пропустил никто (столько же – восемь раз – пропустила Швеция). Станет ли надёжная оборона их козырем в четвертьфинале?

🏒 2:00: США — Финляндия, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: действующие чемпионы продолжат борьбу за титул?

Американцы вряд ли могут занести себе в актив групповой этап – первую строчку в группе А они отдали шведам в очном матче, да и качество игры действующих чемпионов хромает. Особенно это касается игры в обороне, где «звёздно-полосатые» пропустили 15 шайб за четыре встречи. Финны вполне могут преподнести сюрприз и скинуть сборную США с трона.

🏀 3:00: «Вашингтон Уизардс» — «Бруклин Нетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 03 января 2026, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Уизардс Вашингтон Не начался Бруклин Нетс Нью-Йорк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: увидим Дёмина на паркете?

Матч с «Хьюстоном» Егор Дёмин пропустил из-за травмы. Но в НБА это не редкость, когда игроку просто дают отдых. Возможно, он появится в игре с «Вашингтоном». Ждём россиянина во встрече с одним из аутсайдеров Востока?

🏒 4:00: «Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как пройдёт первая «Зимняя классика» в штате Флорида?

Эта встреча будет особенной, ведь впервые в истории НХЛ команды сыграют в одном из самых тёплых штатов Америки под открытым небом. Станет ли погода препятствием? Как будут чувствовать себя игроки? Сможет ли «Флорида» забрать домашнюю победу или же «Рейнджерс» прервут трёхматчевую серию поражений? Интриг здесь хватает.

🏒 4:30: Канада — Словакия, молодёжный чемпионат мира, 1/4 финала

Интрига: Канада продолжит быть непобедимой?

«Кленовые» завершили групповой этап на первом месте, хоть и испытали определённые трудности в первых четырёх матчах турнира. Набрать максимальное количество очков не удалось из-за латвийцев, которые продержались аж до овертайма. Но во встрече со словаками канадцы, конечно же, будут фаворитами.

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: прошлое против настоящего

Казалось бы, совсем недавно «Голден Стэйт» штамповал чемпионства в НБА, а уже сейчас это клуб, который с трудом преодолевает первый раунд плей-офф. Возраст берёт своё, но Стефен Карри всё ещё на коне и выдает умопомрачительные перформансы. Впрочем, как и Шей Гилджес-Александер. «Оклахома» после череды неудач встала на нужные рельсы, однако удастся ли клубу обыграть «воинов»?

🎯 12:00: «Гонка чемпионов». Спринт, 6 км (биатлон), гонка на 8 км (лыжные гонки)

Интрига: какие команды соберутся на «Гонке чемпионов»?

Уже второй год подряд в Рязани стартует «Гонка чемпионов». Правда, в этот раз организаторы решили изменить правила. По итогам квалификации спортсмены сами будут собирать команды: лыжницы выберут биатлонистов, а биатлонистки — лыжников. Будет очень интересно!

🎿 14:15: Лыжные гонки. «Тур де Ски», спринты, классический стиль, женщины и мужчины

Интрига: пройдут ли Коростелёв и Непряева квалификацию на олимпийской трассе?

В Валь-ди-Фьемме классическими спринтами продолжится многодневка «Тур де Ски». Для Савелия Коростелёва и Дарьи Непряевой главная задача — пройти квалификацию. Две предыдущие попытки на коньковых спринтах были неудачными. Но здесь классика, ещё и на олимпийской трассе, конфигурацию которой организаторы до последнего скрывали. Генеральная репетиция олимпийского спринта.

⚽️ 15:30: «Селтик» — «Рейнджерс», Шотландия — Премьер-лига, 21-й тур

Интрига: кто победит в битве топовых шотландских клубов?

Главное противостояние в истории шотландского футбола — «Селтик» против «Рейнджерс». Любопытно, что сейчас ни один из этих клубов не возглавляет таблицу лиги. На первой строчке располагается «Хартс». «Селтик» пока занимает второе место, а «Рейнджерс» замыкают первую тройку. Что по статистике? У «Рейнджерс» есть проблемы в последних очных встречах с «Селтиком». В трёх предыдущих матчах команда не одержала ни одной победы. Любопытно, что все три встречи завершились вничью, однако в одном случае «Селтик» дожал соперника в дополнительное время.

🏒 17:00: «Шанхайские Драконы» — «Металлург», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 января 2026, суббота. 17:00 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: смогут ли «драконы» начать год с реванша?

Встреча этих же команд в Магнитогорске получилась односторонней – тогда лидеры КХЛ разгромили «Шанхай» со счётом 6:1. Дела у команды Жерара Галлана с тех пор стали только хуже – временные петербуржцы выпали из зоны плей-офф на Западе, а отставание от восьмёрки становится всё больше. Победа над «Металлургом» могла бы помочь им выбраться из ямы.

⚽️ 19:00: Сенегал — Судан, Кубок африканских наций, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пройдёт ли Сенегал в четвертьфинал Кубка Африки?

Сенегал и Судан определят первого четвертьфиналиста Кубка африканских наций. Сенегал на групповом этапе одержал две победы с одинаковым счётом 3:0. Он разгромил Ботсвану и Бенин, а вот встреча с ДР Конго завершилась со счётом 1:1. Судан, в свою очередь, обыграл только Экваториальную Гвинею (1:0). А вот в матчах с Алжиром (0:3) и Буркина-Фасо (0:2) он не забил ни одного мяча. В последних пяти очных встречах Сенегал одержал три победы, а ещё две игры завершились без голов.

🎦 ⚽️ 19:00: «Монако» — «Лион», Лига 1, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: справится ли команда Головина с пятым клубом Лиги 1?

«Монако» не забил ни одного мяча в двух предыдущих турах чемпионата Франции. Монегаски последовательно уступили «Бресту» и «Марселю» с одинаковым счётом 0:1. Сейчас команда занимает низкое для себя девятое место в таблице. А вот «Лион» располагается на пятой строчке. Победная серия команды во всех турнирах насчитывает три матча. «Монако» два раза подряд одолел соперника в очных встречах, однако перед этим потерпел три поражения. На чьей стороне будет успех на этот раз?

🏒 20:00: «Детройт Ред Уингз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2026, суббота. 20:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сохранит ли «Детройт» лидерство на Востоке?

«Крылья» давно не взлетали так высоко – сейчас они возглавляют таблицу своей конференции и всерьёз претендуют на первый выход в плей-офф за 10 лет. Впрочем, плотность в таблице слишком высока, и любая осечка может далеко откинуть «Ред Уингз» от их цели. «Питтсбург», который находится вне зоны плей-офф, по потерянным очкам отстаёт от них всего на одно очко. И постарается сделать это виртуальное отставание реальным.

⚽️ 20:00: «Ювентус» — «Лечче», Серия А, 18-й тур

Интрига: обыграет ли «Ювентус» одного из аутсайдеров Серии А?

«Ювентус» одержал три подряд победы в Серии А. Команда Лучано Спаллетти обыграла «Болонью» (1:0), «Рому» (2:1) и «Пизу» (2:0). Впрочем, туринский клуб по-прежнему располагается за пределами зоны плей-офф. Сейчас он занимает пятое место в таблице. А вот «Лечче» находится на пятой с конца строчке. Отрыв от зоны вылета составляет четыре очка. В последнее время команда чередует победы с поражениями. В прошлом туре «Лечче» уступил на своём поле «Комо» (0:3). Кажется, «Ювентус» спокойно должен обыгрывать соперника такого уровня на домашнем стадионе. Но как будет на самом деле?

⚽️ 20:30: «Борнмут» — «Арсенал», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: продлит ли «Арсенал» победную серию?

«Арсенал» подходит к предстоящему матчу в отличном настроении. Во-первых, команда Микеля Артеты одержала шесть побед подряд во всех турнирах. Во-вторых, она возглавляет таблицу АПЛ, а ближайший преследователь отстаёт на четыре очка. А вот «Борнмут» находится на 15-м месте. Любопытно, что в двух предыдущих очных встречах «Арсенал» потерпел два поражения. Будет ли реванш?

⚽️ 22:00: Мали — Тунис, Кубок африканских наций, 1/8 финала

Интрига: одержат ли футболисты сборной Мали первую победу на турнире?

Сборная Мали на групповом этапе не одержала ни одной победы. С другой стороны, она ни разу не проиграла. Ничьи с Замбией (1:1), Марокко (1:1) и Коморскими островами (0:0) позволили команде занять второе место. А вот футболисты сборной Туниса набрали четыре очка. Они одолели Уганду (3:1), уступили Нигерии (2:3) и не добились успеха в матче с Танзанией (1:1). Сборная Мали ни разу не обыграла соперника в трёх предыдущих очных встречах (две ничьих, одно поражение).

⚽️ 23:00: «Эспаньол» — «Барселона», Примера, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто победит в дерби?

В последнее время «Барселона» обыгрывает принципиального соперника. В прошлом сезоне команда Ханс-Дитера Флика справилась с «Эспаньолом» и дома (3:1), и в гостях (2:0). «Эспаньол» не добивался успеха в дерби с 2018 года. Сейчас команда занимает пятое место в таблице, а «Барселона» её возглавляет. Между командами 13 очков. «Барселона» после дерби отправится на Суперкубок Испании. С каким настроением она поедет туда?

🏒 23:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 января 2026, суббота. 23:30 МСК Эдмонтон Ойлерз Эдмонтон Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «лётчики» возьмут реванш?

Обе команды бьются за попадание в плей-офф в своих конференциях, и любая потеря очков может стоить дорого. «Эдмонтон» уже успел лишить «Филадельфию» очков в этом сезоне – на арене «лётчиков» «нефтяники» смогли победить в овертайме. Команда Рика Токкета приедет в Альберту с ответным визитом и попробует взять реванш.