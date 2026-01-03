Эти футболисты могут закончить уже через полгода. Кого мы не увидим в РПЛ летом 2026-го?

Они не молодеют. И вечно играть в футбол невозможно при всём желании. Поэтому летом 2026 года мы точно увидим в Мир РПЛ футболистов, которые объявят о завершении карьеры по итогам нынешнего сезона. Прошлым летом мы уже попрощались с Фёдором Смоловым, Антоном Шуниным, Денисом Глушаковым, да и с Марио Фернандесом. Хотя тот же Фёдор пока не объявлял о финише официально и даже засветился в медиафутбольной тусовке, но все всё понимают: с каждым днём шансы на возвращение в большой футбол уменьшаются.

Летом 2026-го мы наверняка потеряем ещё несколько крутых игроков, которых хорошо знаем. Так что ближайшие месяцы – последние, чтобы действительно кайфануть от их игры. Так кто же может завершить карьеру летом 2026 года?

Игорь Акинфеев, ЦСКА (39 лет)

Контракт: до лета 2026-го

Вы точно подумаете: хватит каждый год вносить Игоря в список заканчивающих. Ведь завершать карьеру Акинфеев пока не собирается. Одна из его последних цитат на этот счёт только подтверждает это. Если кратко: вратарь чувствует себя хорошо и готов помогать ЦСКА дальше. Но есть нюансы, на которые стоит обратить внимание: да, кипер всё ещё неплох на уровне РПЛ. Это подтверждает и статистика пропущенных мячей – всего 17 за 18 туров. Меньше пропустили только «Балтика» (7), «Краснодар» и «Зенит» (оба – 12). Две команды из списка выше ЦСКА в таблице. Соответственно, неизбежная дискуссия – а не причина ли этому в том числе Акинфеев?

Особенно часто подобные нарративы стали появляться у блогеров после не самого удачного матча с «Краснодаром» (2:3). Посыл простой: не идеальный ли сейчас момент для ЦСКА, чтобы найти нового первого номера? Это не призыв к Акинфееву завершать, даже наоборот – он мог бы слепить, сформировать своего наследника. Другой момент, захочет ли Игорь оставаться вторым? Едва ли. Так или иначе перед следующим летом интрига будет серьёзная: подпишет ли Игорь новый контракт?

Олег Иванов, «Рубин» (39 лет)

Контракт: до лета 2026 года

Основной посыл вопросов Олегу Иванову в последних интервью не столько про завершение карьеры, сколько про рекорды. Хавбек может побить как минимум один, став автором самого «возрастного» гола в истории чемпионатов России. Сейчас он принадлежит Игорю Лебеденко, который отличился в 39 лет 282 дня. Чтобы его превзойти, Иванову нужно забить в мае под конец сезона. Либо продлиться на следующий.

Второй рекорд пока не обсуждают. Но, возможно, пока. Может ли Олегу покориться достижение Анатолия Давыдова, который в конце прошлого века стал самым возрастным полевым футболистом, вышедшим на поле в чемпионате России? Тогда зенитовцу было почти 44 года. Для этого Иванову нужно продлеваться ещё несколько сезонов. Однако сам он об этом вряд ли думает. В этом сезоне у полузащитника уже 14 матчей в РПЛ, а потому для «Рубина» всё просто – в конце сезона сядут обсудить будущее с ветераном нашего футбола. Но концептуально для себя он его уже выбрал: Иванов хочет тренировать.

Михаил Кержаков, «Зенит» (38 лет)

Контракт: до лета 2026 года

Михаил Кержаков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Уже полтора года Кержаков не получал практику в официальных встречах. С момента, когда «Зенит» купил Евгения Латышонка и сохранил Дениса Адамова, Михаил погрузился в глупой запас. Хоть с ним в качестве, по сути, основного команда и завоевала четыре последних чемпионства. Может, в этом и есть месть высших сил? Кержаков действительно выходит только в товарищеских матчах. Однако он всё ещё в команде. Прошлым летом уже, по сути, было объявлено, что ветеран переходит на тренерскую должность, но на данный момент клуб так и не нашёл третьего вратаря.

Артём Дзюба, «Акрон» (37 лет)

Контракт: до лета 2026 года

Кто-то думал, что Дзюба завершит карьеру ещё полгода назад. Казалось, всё для этого складывалось: рекорд по голам в РПЛ побит, по голам за сборную – тоже. Что ещё нужно для счастья? Ведь уйти можно, по сути, на пике. А не каждому удаётся это в 37 лет. Но Артём решил остаться и провести ещё один сезон в «Акроне». И в целом не исключил, что будет и ещё один. Хоть и сам признался, что, вероятно, нынешний станет последним. Однако на примере других ветеранов мы видим, как тяжело уходить, особенно когда востребован.

Артёму грех жаловаться: у него 5+4 в 16 матчах нынешнего сезона. Так можно дойти и до звания лучшего в команде по «гол+пас» к концу сезона. Или как минимум стать лучшим бомбардиром в истории «Акрона». Для этого нужно забить ещё три гола. Всего-то.

Александр Ерохин, «Зенит» (36 лет)

Контракт: до лета 2026 года

Александра провожают на пенсию последние несколько лет. Но вместо этого он раз за разом подписывает новый контракт с «Зенитом». Хотя магии после выхода на замену с каждым сезоном не прибавляется. И Ерохин уже не является тем самым джокером, который часто забивал на последних минутах. Сейчас и этих самых выходов стало меньше. Однако желания играть меньше не стало. В Кубке у Ерохина семь встреч и три забитых гола. В РПЛ – восемь выходов и одна голевая.

Так или иначе Александр точно не менее полезен с точки зрения цифр, чем некоторые нападающие команды. Понятно, что рано или поздно придётся уйти. И вероятность, что «Зенит» предложит Ерохину новый контракт и на следующий сезон, невелика. Впрочем, так говорят каждую зиму и весну. А потом Ерохин продлевается.

Георгий Зотов, «Оренбург» (35 лет)

Контракт: до лета 2026 года

Георгий Зотов Фото: РИА Новости

Летом защитник уже мог завершить карьеру. Ведь мало кому после многих лет в РПЛ хочется спускаться в Первую лигу. Однако этого не случилось: Зотов продлил контракт ещё на один сезон. И, казалось, в ФНЛ он может стать основным. Но вскоре стало известно, что «Оренбург» остаётся в элите. Следовательно, планы поменялись, а на позицию Георгия приехал более классный футболист – Фахд Муфи. Тем не менее периодически игровое время россиян получает. Нельзя сказать, что он полностью выпал из состава. Наоборот – всегда готов подстраховать, если нужна помощь. Однако не факт, что Зотова сохранят в этой роли на следующий сезон. Особенно если «Оренбург» останется в РПЛ.

Сергей Петров, «Краснодар» (35 лет)

Контракт: до лета 2026 года

Петров, как и все последние годы, начал нынешний сезон в качестве игрока стартового состава «Краснодара». И всё шло здорово: много играл и был полезен. Однако на 26-й минуте матча с «Балтикой» защитника заменили. А позже выяснилось, что Сергей получил разрыв ахиллового сухожилия. Тяжелейшая травма, которая в некоторых случаях хуже разрыва крестообразных связок. Игрока успешно прооперировали за рубежом, он уже вернулся в «Краснодар» и начал восстановление.

Многие понимают: в этом сезоне он уже, скорее всего, не сыграет. А на следующий у него просто нет контракта. Со стороны «Краснодара» это будет красивым жестом – переподписать соглашение с ветераном. И дождаться его восстановления. Но пойдёт ли на это клуб, мы пока не знаем.

А кто ещё может завершить карьеру?

Если мы ориентируемся просто на возраст, то в зоне очевидного риска три вратаря: Юрию Дюпину следующим летом стукнет 38 лет, Сергею Песьякову и Гиорги Шелии – 37. Однако все трое ничего не говорили о желании закончить. Спрос на них есть, так что почему бы и не продолжить.

Если мы говорим о полевых, то вопросы тоже по трём футболистам – Антону Заболотному, Ираклию Квеквескири и Александру Зотову. Однако первый только-только перешёл в «Спартак», а с новым лимитом спрос на отечественных форвардов лишь увеличится. Второй кайфует в «Оренбурге», а третий – почётный ветеран «Рубина», который вполне может остаться ещё на сезон.