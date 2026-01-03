У кого из звёзд в Европе истекают контракты через полгода. Часть 1

Ближайшим летом большая группа футболистов получит статус свободных агентов. Конечно, речь идёт о тех игроках, кто не продлит истекающий договор. У футболистов есть возможность вести переговоры с другими командами за полгода до истечения контракта. В списке — немало известных фамилий.

Лука Модрич («Милан»)

Опытный хорватский полузащитник встретил сезон не в статусе футболиста «Реала». Это произошло впервые с 2012 года. Минувшим летом Лука покинул мадридскую команду свободным агентом. Перед этим он сгонял на клубный чемпионат мира, где провёл в общей сложности всего 121 минуту на поле. Луке нужна была хорошая игровая практика перед чемпионатом мира, который пройдёт ближайшим летом.

Лука Модрич Фото: Marco Luzzani/Getty Images

За весь прошлый сезон он отыграл 1820 минут в Ла Лиге. В форме «Милана» провёл 1325 минут в Серии А. Кажется, это тот случай, когда в выигрыше остались обе стороны. Ветеран получил необходимую игровую практику, а «Милан» добавил с точки зрения медийной привлекательности и получил игрока с огромным опытом. Модричу уже 40 лет, поэтому не исключено, что по окончании нынешнего сезона он попрощается с большим футболом. Если, конечно, не появятся факторы, которые заставят его передумать.

Роберт Левандовски («Барселона»)

Несколько дней назад польский нападающий честно признался, что не знает, где продолжит карьеру. Контракт бомбардира истекает через полгода, и он считает, что пока ещё есть время на принятие решения. По словам Роберта, многое зависит от планов клуба и от того, чего хочет он сам.

Левандовски оказался в «Барселоне» в 2022 году. В нынешнем сезоне поляк отыграл в Ла Лиге всего 668 минут. Роберт пропустил несколько матчей из-за травм, в паре случаев его оставили в запасе на всю игру, а в каких-то встречах он выходил на замену в концовке. Но, несмотря на это, форвард сохранил хорошую продуктивность. Восемь голов в 13 матчах чемпионата Испании — достаточно неплохой показатель для 37-летнего футболиста. Любопытно, как Роберт проведёт вторую половину этого сезона и где начнёт новый.

Дани Карвахаль («Реал»)

Защитник играет за «Реал» на постоянной основе с 2013 года. Очень тяжело представить его в футболке другого клуба. Правда, в этом сезоне он провёл на поле всего 443 минуты. Мешают травмы. В конце 2025 года издание The Athletic сообщило, что руководство «Реала» рассматривает вариант с уходом Карвахаля. Многое зависит от того, как испанец проявит себя во второй половине сезона. Если его игрой будут довольны, то подпишут новый договор. А если нет, то Карвахалю придётся летом искать новую команду. Сам Дани, судя по всему, примет решение о своём будущем по окончании нынешнего сезона.

Марк Гехи («Кристал Пэлас»)

Защитник был близок к уходу из лондонского клуба минувшим летом. «Ливерпуль» активно вёл переговоры, однако сделка сорвалась в самый последний момент. Есть высокая вероятность, что по окончании нынешнего сезона Марк уйдёт из «Кристал Пэлас» в статусе свободного агента. В его услугах заинтересованы топ-клубы Европы. Правда, если верить Mundo Deportivo, «Барселона» вышла из гонки за игроком. Стороны не сошлись в финансовых условиях. А вот «Бавария» и «Ливерпуль» готовы предложить защитнику более выгодный контракт.

Марк Гехи Фото: Ryan Pierse/Getty Images

Гехи выступает за «Кристал Пэлас» с 2021 года. С того момента он провёл более полутора сотен встреч за команду во всех турнирах. К 25 годам Марк стал капитаном «Кристал Пэлас» и сыграл почти три десятка матчей за сборную Англии. Пришло время для повышения, однако пока непонятно, где же Гехи продолжит карьеру через несколько месяцев.

Мик Меньян («Милан»)

Летом 2021 года итальянский клуб заплатил «Лиллю» € 16,4 млн и, кажется, нисколько не пожалел о своём выборе. Меньян надёжно играет в воротах. Да, периодически бывают ошибки, но позитивных моментов гораздо больше. «Милан» всеми силами пытается сохранить француза в команде. Ему предложили новый контракт с зарплатой около € 7 млн без учёта бонусов. Руководители итальянского клуба хотят заключить договор до 2029 года с возможностью продления до 2030-го.

«Милан» рассмотрит варианты замены только в том случае, если Мик откажется от заключения нового договора. В этом сезоне 30-летний француз отыграл 19 матчей во всех турнирах, пропустил 16 мячей и оформил девять «сухарей». Такой вратарь был бы полезен многим командам.

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Португалец играет за английский клуб достаточно давно — с 2017 года. Он провёл уже более 400 встреч в футболке «Манчестер Сити». В ноябре 2025 года журналист Николо Скира сообщил, что Силва близок к тому, чтобы покинуть команду в статусе свободного агента. По информации инсайдера, соглашение о продлении контракта, который истекает летом 2026 года, не достигнуто. Силве 31 год, и некоторые европейские клубы заинтересованы в его кандидатуре. Этой зимой Бернарду может вести переговоры с другими командами. Нельзя исключать, что новый сезон он начнёт в составе нового клуба.

Душан Влахович («Ювентус»)

С 2018 года сербский нападающий играет исключительно за итальянские клубы. Сначала в его карьере была «Фиорентина», а затем появился «Ювентус». В этом сезоне 25-летний форвард забил шесть мячей в 17 матчах во всех турнирах. Правда, сейчас Душан восстанавливается после разрыва мышцы.

Душан Влахович Фото: Stefano Guidi/Getty Images

«Милан» и «Барселона» рассматривают вариант с переходом Влаховича в статусе свободного агента. В руководстве «Ювентуса» подчеркнули, что разговор о возможном продлении контракта с игроком обсудят в конце сезона. В октябре 2025 года инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что заключение нового контракта исключено. По его данным, Душан заинтересовал представителей «Баварии».

Серж Гнабри («Бавария»)

Немец играет за мюнхенский клуб с 2018 года и, похоже, готов продлить пребывание в команде. Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что Серж в ближайшее время подпишет новый контракт. Нынешний истекает по окончании сезона. По данным журналиста, новый договор будет рассчитан до конца сезона-2027/2028. Впрочем, нельзя исключать и другой вариант развития событий. В этом сезоне 30-летний Гнабри забил пять мячей в 21 встрече во всех турнирах.

Антонио Рюдигер («Реал»)

Немецкий защитник провёл в нынешнем сезоне всего семь матчей. Он пропустил немало времени из-за травмы подколенного сухожилия. У Рюдигера такая же ситуация, как и у Карвахаля. Руководство «Реала» рассматривает вариант с уходом опытного футболиста. Но если Антонио хорошо покажет себя во второй части нынешнего сезона, существует вероятность подписания нового контракта. Впрочем, сам Рюдигер уже прорабатывает вариант с возможным отъездом в Саудовскую Аравию. Это произойдёт (если произойдёт) после окончания контракта с «Реалом», который истекает через несколько месяцев.

Антонио Рюдигер Фото: Alex Grimm/Getty Images

Пауло Дибала («Рома»)

Дибала проводит очень слабый сезон. Два гола за 752 минуты на поле — посредственный показатель для аргентинца. Пока в руководстве «Ромы» отбиваются от журналистов при помощи стандартных формулировок. Дибала — часть команды на данный момент, они рады, что сейчас он представляет их клуб, и всё в таком духе.

Пауло Дибала Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Сам Пауло, если верить изданию La Repubblica, хотел бы остаться в римской команде. Впрочем, спортивный директор «Ромы» Фредерик Массара ещё не принял окончательного решения по будущему игрока. Менеджер хотел бы снизить средний возраст римской команды, однако он считает Дибалу важной частью проекта.

Давид Алаба («Реал»)

Австрийский защитник с высокой долей вероятности покинет «Реал» по окончании сезона. Срок его контракта с мадридским клубом истечёт в это время. Примерно месяц назад инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что стороны не будут продлевать договор. Сам Алаба был бы не против остаться в столице Испании, однако у руководства «Реала» другие планы. В этом сезоне Давид провёл всего лишь четыре встречи во всех турнирах, суммарно отыграв 145 минут. Ближайшим летом Алабе нужно будет определиться с новым клубом, однако переговоры можно вести заранее.