А «Челси» умеет удивлять! После Марески команду возглавит тренер-ноунейм?

Росеньор всего три года работает самостоятельно и пока не выиграл ни одного трофея. Веселье от Тодда Боули и компании продолжается.

Хедлайнер старта 2026 года в футболе – «Челси». 1 января руководство клуба неожиданно уволило тренера Энцо Мареску. А главным кандидатом на смену итальянцу стал Лиам Росеньор. По данным инсайдера Фабрицио Романо, боссы «Челси» высоко котируют главного тренера «Страсбурга». А французский клуб уже рассматривает варианты на замену Росеньора.

Важно напомнить, что «Челси» и «Страсбург» принадлежат общему холдингу BlueCo. The Independent отметила, что именно поэтому Росеньора изначально и пригласили в клуб Лиги 1. В «Челси» выстроили долгосрочную перспективу в отношении Лиама, чтобы однажды он возглавил команду. Но кандидатура малоизвестного специалиста всё равно удивляет. Мы же знакомимся с Росеньором чуть ближе.

Игровая карьера Лиама прошла на родине – в Англии. Защитник выступал за «Бристоль Сити», «Фулхэм», «Рединг», «Ипсвич Таун», «Халл Сити», а последним клубом стал «Брайтон» (2015-2018). Из титулов – только Кубок лиги – 2002/2003 с «Бристолем», но зато Росеньор был основным в каждой из команд. Сразу по завершении игровой карьеры англичанин начал тренировать. Первая работа – молодёжка «Брайтона». Затем Росеньор перебрался в «Дерби Каунти» в 2019-м и начал рост внутри клуба: сначала входил в штаб, в 2021-м его назначили ассистентом Уэйна Руни, а на следующий год Лиам исполнял обязанности главного тренера после увольнения легенды «Манчестер Юнайтед».

Уэйн Руни и Лиам Росеньор Фото: George Wood/Getty Images

В недавнем интервью The Athletic Росеньор признался, что Руни – один из главных источников его вдохновения. Также на него повлияли опыт работы в СМИ и легенда американского футбола Билл Беличик. Интересный набор! «Без опыта работы с Уэйном я не думаю, что стал бы тем тренером, которым являюсь сейчас», – сказал Росеньор, также высоко оценив умение Руни «управлять давлением, навыки работы с игроками, интуицию и уроки, которые он усвоил от сэра Алекса Фергюсона».

И, конечно, главным кумиром для Лиама выступил его отец, Лерой Росеньор. Тот также играл на профессиональном уровне и засветился в «Фулхэме», «КПР», «Вест Хэме», «Бристоле» и «Чарльтоне». А затем Росеньор-старший работал тренером: например, в 2006-м возглавил «Брентфорд», в 2007-м – сборную Сьерра-Леоне.

«Я был с отцом, когда он общался с командой в раздевалке, и на тренерской скамейке во время игры. Можно найти старые фотографии Брайана Клафа с его сыном Найджелом. Так же происходило и со мной. Я кричал на игроков с боковой линии, когда мне было 10 лет. Это всегда было у меня в крови», – рассказывал Лиам в 2022 году.

Лиам Росеньор в «Халл Сити» Фото: George Wood/Getty Images

Небольшой отрезок работы в «Дерби Каунти» убедил руководство «Халл Сити» назначить Росеньора главным тренером в ноябре 2022 года. Лиам получил первый большой шанс – вышло неплохо. Например, в сезоне-2023/2024 «Халл Сити» занял седьмое место в Чемпионшипе и почти попал в плей-офф за выход в АПЛ. Однако неожиданно в мае 2024-го боссы клуба уволили молодого специалиста. Владелец «Халл Сити» Акун Иликали заявил, что причиной увольнения стали разногласия в философии: руководители хотели видеть атакующий футбол, а Росеньор не мог предложить этого.

«Страсбург» же не смутило, что «Халл Сити» под управлением англичанина не забивал каждый матч по пять мячей. И 25 июля 2024 года французы назначили Росеньора, заключив с ним трёхлетний контракт. Лиам заменил в «Страсбурге» Патрика Виейра. И команда мощно спрогрессировала. После 13-го места в сезоне-2023/2024 следующий чемпионат «Страсбург» завершил седьмым, попав в Лигу конференций. А в апреле 2025-го Лиаму предложили улучшенный контракт на фоне новостей об интересе к нему от клубов АПЛ.

В тактическом плане Росеньор не сильно отличается от Энцо Марески. Оба при владении предпочитают систему с тремя защитниками, любят высоко прессинговать и разыгрывать коротко. Любимая схема Лиама – 3-4-2-1 (3-2-5 при владении и 4-3-3 – при защите), но возможны тонкие подстройки под соперника. Всё это не слишком сильно отличается от Марески, и, вероятно, это ключевая причина, по которой «Челси» видит преемника в Лиаме. Он внесёт точечные изменения, однако не сломает уже существующую систему полностью.

Состав «Страсбурга» здорово подходит под видение футбола Росеньора. Молодая, физически сильная и по-хорошему агрессивная команда. А во встрече 1-го тура Лиги 1 сезона-2025/2026 с «Метцем» Росеньор вовсе выпустил в старте 11 игроков, рождённых после 2000 года (первый случай в топ-5 лигах). В «Челси» Росеньор также получит молодой состав, способный реализовывать его идеи.

Лиам Росеньор в «Страсбурге» Фото: Justin Setterfield/Getty Images ​​​​​​​

Однако не все замыслы англичанина работают на 100%. Например, «Страсбург» в нынешнем сезоне Лиги 1 занимает третье место по количеству коротких передач (вслед за «ПСЖ» и «Марселем»), и только 16-е – по длинным пасам. Стремление разыгрывать коротко реализуется на практике. Но «Страсбург» – только седьмой по среднему владению мячом (52,6%), ударам в створ (61) и индексу PPDA (интенсивность прессинга, 11,9). Росеньор – точно не волшебник, хоть и проделывает хорошую работу.

В ноябре 2025-го президент «Страсбурга» Марк Келлер хвалил тренера: «Лиам очень изобретателен. Он ставит отличный футбол, а у нас молодая команда и есть пространство для манёвра. Компания BlueCo знала его ещё по Англии, и, когда я встретился с ним, он чётко обозначил, что хочет создать в «Страсбурге», – и то, что он сказал, в точности соответствует тому, что происходит сейчас».

Выступавший ранее за «Челси», а теперь играющий за «Страсбург» Бен Чилуэлл в интервью BBC Sport выделил важный навык Росеньора: «Тренер очень хорошо умеет управлять молодой командой, которой ещё не хватает опыта, чтобы понимать, что нужно для победы. Он хочет выигрывать трофеи в этом сезоне – Кубок Франции, Лигу конференций. И, чтобы мы вышли в Лигу чемпионов».

Лиам Росеньор главный тренер «Страсбурга» «Ходит много шума и сплетен, и это проблема, если тренер ввязывается в это. Поэтому моя работа — здесь, в «Страсбурге». Я люблю этот клуб. Однако ничего не могу гарантировать. Нет нужды обсуждать с игроками слухи про «Челси». Но мы немного пошутили на эту тему. Мы сфокусированы. Наша цель — продолжать делать хорошую работу в этом клубе».



Росеньор получает работу в «Челси» авансом. Пока что он не добился грандиозных успехов как тренер, пусть и показал хороший уровень. Тем интереснее будет следить за новым экспериментом в Лондоне.

