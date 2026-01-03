Топ-сделка в АПЛ, «Милан» подписал нападающего! Трансферы и слухи дня

2026 год потихоньку разгоняется. Как и активность команд на зимнем трансферном рынке. 2 января состоялось несколько крупных сделок. А ещё поступило много информации о потенциальных переходах – в том числе у топ-клубов РПЛ! Рассказываем всё самое важное.

Состоявшиеся трансферы

Игрок сборной Германии вернулся в клуб АПЛ

Паскаль Грос снова в «Брайтоне»! Немец выступал за клуб с 2017 по 2024 год, после чего перешёл в дортмундскую «Боруссию». Но на родине 34-летний футболист не закрепился в старте. А «Брайтон» спустя 1,5 года решил вернуть полузащитника всего за € 2 млн. Грос заключил соглашение с англичанами до лета 2027-го.

«Кристал Пэлас» рискнул и за крупную сумму забрал вингера «Тоттенхэма»

Бреннан Джонсон Фото: cpfc.co.uk

В 2023 году «Тоттенхэм» неожиданно выложил аж £ 47,5 млн за трансфер Бреннана Джонсона из «Ноттингем Форест». Карьера у вингера в новом клубе не пошла, хотя именно валлиец забил победный мяч в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0). «Тоттенхэм» без сожаления отдаёт 24-летнего англичанина соседям из «Кристал Пэлас».

Сумма перехода составила £ 33,5 млн. Неплохая сделка для «Тоттенхэма». А «Кристал Пэлас» оформил свой самый крупный входящий трансфер в истории. И получил до лета 2030 года игрока-загадку. Раскроется ли Бреннан в новом клубе? Или всё будет так же, как и в «Тоттенхэме»?

В «Милане» снова габаритный центрфорвард

В последние годы лучшими «девятками» у «Милана» были Златан Ибрагимович и Оливье Жиру. Футболисты подобного типажа хорошо заходят в команду. Тем более такой игрок нужен сейчас, когда миланцев тренирует Макс Аллегри. Клуб сообщил об аренде нападающего «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга. Соглашение подразумевает выкуп 32-летнего немца за € 5 млн. Теперь у Аллегри появился любимый габаритный нападающий. Серия А, берегись!

Трансферные слухи дня

«Вест Хэм» уже нашёл замену Фюллькругу

Нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос переходит в «Вест Хэм», сообщает Фабрицио Романо. Сумма трансфера составит € 29 млн. В Лондоне форвард заменит ушедшего в «Милан» Никласа Фюллькруга. По данным инсайдера, 27-летний аргентинец подпишет долгосрочный контракт с «Вест Хэмом». В нынешнем сезоне итальянской Серии А Кастельянос провёл за «Лацио» 11 матчей, в которых отметился двумя мячами и тремя голевыми передачами.

Канселу всё ближе к возвращению в топ-лигу из Саудовской Аравии

Жоау Канселу Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что «Интер» продолжает переговоры с «Аль-Хилялем» о подписании защитника Жоау Канселу. Также как часть сделки обсуждается защитник миланцев Франческо Ачерби. Его в «Аль-Хиляле» очень хочет видеть тренер Симоне Индзаги, ранее работавший с ним в «Интере». Канселу уже выступал в миланском клубе с 2017 по 2018 год на правах аренды из «Валенсии», после чего перешёл в «Ювентус». Также в возвращении Жоау заинтересована «Барселона». Однако Sport.es сообщает, что сделка вряд ли возможна из-за большой зарплаты португальца (€ 15 млн в год).

В ЦСКА едет легионер из «Фенербахче»

ЦСКА оформляет сделку по турецкому игроку. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, в клуб переходит вингер «Фенербахче» Огуз Айдын. ЦСКА арендует футболиста за € 650 тыс. до середины июня. Соглашение предусматривает опцию выкупа за € 6 млн при условии, что Айдын проведёт шесть матчей в РПЛ/Кубке России (как минимум по 55 минут в каждом турнире), или если ЦСКА возьмёт РПЛ, а турок сыграет не меньше тайма в 50% от оставшихся встреч в лиге.

В случае выкупа Огуза москвичи заплатят € 3 млн в течение месяца и столько же – до лета 2027 года. Также «Фенербахче» получит 20% от прибыли с перепродажи игрока. В скором времени Огуз должен пройти медобследование и 13 января отправиться на первый сбор команды в Абу-Даби. Также Карпов отметил, что эта сделка отменяет трансфер в ЦСКА полузащитника «Балтики» Владислава Сауся.

«Реал» и Родриго: расставание всё ближе?

Родриго Гоэс мог покинуть «Реал» ещё летом 2025 года, но остался в клубе. А теперь Sport.es сообщает, что бразилец всё же хочет расстаться с «Мадридом». По данным источника, 24-летний вингер ведёт переговоры с лондонским «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Однако не исключено, что «Ливерпуль» также включится в борьбу за Родриго. Трансфер нападающего из «Реала» может обойтись клубам примерно в € 100 млн.

«Ливерпуль» нашёл нового ван Дейка

«Ливерпуль» договорился о подписании 17-летнего центрального защитника «Аустрии» Ифеаньи Ндукве, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, австрийский клуб принял предложение по переходу футболиста, которое вступает в силу с июля 2026 года. Сам Ндукве также согласился на сделку.

В нынешнем сезоне Ифеаньи принял участие в восьми матчах во всех турнирах на молодёжном уровне, в которых отметился одной результативной передачей. С учётом того, что Вирджилу ван Дейку уже 34 года, в скором времени 17-летний вундеркинд может стать заменой капитану «Ливерпуля». Ещё один интересный момент: у Ндукве есть российские корни! Мама футболиста — русская, а на странице Ифеаньи в соцсетях есть наш флаг.

Форварда «Спартака» ждут в клубе Оздоева и Чалова? ПАОК всё отрицает

Ливай Гарсия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Издание SportReport сообщило, что ПАОК ведёт переговоры со «Спартаком» о трансфере нападающего Ливая Гарсии. По данным источника, интерес к форварду проявляют все клубы «большой четвёрки» чемпионата Греции («Олимпиакос», «Панатинаикос», ПАОК и АЕК). Но серьёзное препятствие для них — компенсация в € 17 млн, которую запрашивает «Спартак».

При этом в пресс-службе ПАОКа опровергли появившуюся новость. «Эта информация не соответствует действительности», — цитирует представителя пресс-службы «Матч ТВ». Однако трансферное окно только открывается. А значит, за предстоящее время всё возможно.

Одной строкой