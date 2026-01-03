Футбол-2026: игру захватывают фолы на чужой половине. Уже понятно, кто возьмёт ЧМ

10 апреля 2019 года амстердамский «Аякс» принимал «Ювентус» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. В одной из последних атак «Аякс» заработал стандарт, неудачно разыграл его, и Пауло Дибала разгонялся по левому флангу для контратаки. Дибала оглядывался: он ждал, когда Криштиану Роналду, в момент подключивший резервные мощности, будет близок, чтобы линия передачи открылась. Криш разогнался, и было понятно, что сейчас Дибала отдаст мяч и перед Роналду останутся только Дейли Блинд и вратарь.

Роналду сигнализирует Дибале: пора, я открываюсь! Дибала готов отдать передачу, но в этот момент на Криштиану совершенно беззастенчиво налетает 19-летний Юрген Эккеленкамп, запасной полузащитник «Аякса». Он даже не пытался соревноваться с Роналду в скорости, а просто по-регбийному схватил португальца и бросил на газон. Дибале пришлось сохранять мяч, атака завязла. Матч закончился 1:1, а в ответной игре «Аякс» победил 2:1.

Спустя пару лет нечто похожее сделал в финале чемпионата Европы Джорджо Кьеллини. Тоже одна из последних атак в матче, тоже ничья, и Букайо Сака поймал Кьеллини на, возможно, единственной позиционной ошибке за матч. Англичанин увернулся от итальянца, перед ним было много пространства, чтобы разбежаться и стать настоящим героем турнира, но Кьеллини видел всё несколько иначе. Он схватил Саку за верх футболки так, что продолжать бег соперник мог, только если она порвётся. К сожалению для англичан, у Nike достаточно крепкие футболки.

Фол Кьеллини на Саке Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Оба эпизода — культовые тактические фолы, которые, несмотря на бесстыдное стремление опрокинуть соперника, обернулись только жёлтыми карточками. Кьеллини в подкасте The Overlap объяснял: он понимал, что это будет жёлтая, а не красная, и помнил, что у него ещё не было карточки в этом матче. Если бы уже была и вторая обернулась красной, то перед 30-минутным овертаймом пришлось бы думать, стоит ли так фолить. Это говорит о таком нарушении как об искусстве момента — бесспорно, на мой взгляд, что фол может быть ключевым элементом игры. Даже «Аякс» — клуб, который ценит эстетику игры в футбол, вероятно, больше всех в мире, — спустя годы отмечает фол Эккеленкампа в своих соцсетях как хайлайт из прошлого. Обычно так делают с голами, ассистами, передачами рабоной или фантастическими спасениями вратарей, но «Аякс» вспоминает и зубодробительный фол. Такие вещи могут быть частью истории.

Однако вспомнят ли спустя годы все шесть фолов нападающего «Вулверхэмптона» Хван Хи Чана на игроках «Арсенала» в их недавнем очном матче? Совершенно точно нет. Это был не такой очевидный криминал, и целью было не предотвратить большую опасность, которая уже стала явной, а в принципе не дать опасности состояться, задушить её в корне, чтобы дать партнёрам возможность откатиться за линию мяча. В 1998-м Уле-Гуннар Сульшер безжалостно срезал выбегавшего один на один Роба Ли из «Ньюкасла» и получил моментальную красную карточку. «Я должен был это сделать», — сказал Сульшер подошедшему подбодрить его Дэвиду Бекхэму. У Алекса Фергюсона было другое мнение: «В «Манчестер Юнайтед» мы так не побеждаем», — сказал он Сульшеру после игры (и, к слову, был прав: в гонке за титул «Юнайтед» проиграл «Арсеналу» одно очко).

Суть в том, что в ситуации с Сульшером есть явный момент, который может вызвать этический спор: уместно ли фолить или нарушение — покупка какой-то несправедливости? В ситуации с шестью фолами Хвана этический спор может возникнуть, только если внимательно смотреть не одну игру, а много матчей разных лиг на протяжении достаточного количества времени, потому что мелкие нарушения становятся нормой повсеместно. Совсем не факт, что сэр Алекс сегодня отчитал бы Хвана так же, как тогда Сульшера, — и не потому, что правила или кодекс чести изменились, а потому, что заметность таких нарушений минимальна.

Эту особенность, минимальную заметность лёгких нарушений вдали от своих ворот, постепенно стали использовать практически все. Здесь есть два психологических момента, которые не дают судьям жёстче вмешиваться и давать карточки раньше, чем за четвёртое-пятое подряд нарушение от одного и того же игрока. Первый момент: нам кажется, что фол на своей половине поля важнее фола на чужой, так как совершается ближе к воротам — это не может не влиять на восприятие. И приводит к ложному разделению, которое существует только внутри нашей головы: если фол происходит далеко от ворот — это тактический фол, если близко — это профессиональный фол, фол защитника.

Второй момент заключается в том, что срывы атак, вроде тех, что устроили Эккеленкамп и Кьеллини, лишают команду с мячом возможности, которая практически стала очевидной. Фолы же Хвана или любого другого атакующего игрока сразу после потери мяча такими не выглядят. Они лишают соперников возможности, которая только в теории, спустя какое-то время может стать (а может и не стать!) очевидной. Строго наказывать за такое кажется нелогичным: как показать жёлтую за небольшой толчок соперника в 75 метрах от ворот, особенно если соперник с мячом при этом смотрит в свои ворота?

Эти серые зоны восприятия сделали фол таким же элементом позиционной игры, как короткий пас или игру на третьего. Потерял? Вступай в быстрый отбор. Нет очевидной возможности отобрать чисто? Без проблем, быстро сфоли, даже если это приведёт к жёлтой карточке. С момента, как в футболе стало возможным делать пять замен, фол окончательно перестал быть искусством отвратительного и стал инструментом повседневного. Если раньше приходилось задумываться, стоит ли фолить, то теперь, имея возможность сменить половину полевых игроков, ты можешь просто прятать тех, кто уже тактически отфолился на карточку.

Постепенное превращение фола в инструмент оттачивалось лучшими тренерами современности. Начиная с Арриго Сакки, который одним из первых в мире начал играть с высокой линией обороны и при риске получить контратаку на пространстве заставлял быстро фолить после потери, заканчивая Пепом Гвардиолой, который буквально перетащил нарушения своих команд с одной половины на другую, — все важные для игры тренеры внесли свой вклад в рутинизацию нарушений. Если в сезоне-2018/2019 «Манчестер Сити» совершал 29% своих нарушений на чужой трети, а 16% — на своей, то спустя пять лет цифры были уже такими: 39% нарушений на чужой трети, 9% — на своей.

Гвардиола внедрил тактические фолы в игру «Сити» Фото: Matt McNulty/Getty Images

Когда же в системе сдержек и противовесов, которая и так страдала из-за нашего восприятия фолов на своей и на чужой половинах, появилась очевидная дыра в виде пяти замен, нарушения окончательно перестали быть делом своей трети — у своих ворот нарушают те, кто просто не успевает сфолить у чужих.

Возьмём самую простую статистику — общее количество нарушений. В чемпионате Англии среди 15 самых фолящих игроков всего один защитник — Дэн Бёрн из «Ньюкасла» — зато по семь игроков полузащиты и атакующей линии. Это при том, что центральные защитники имеют преимущество над остальными — их практически никогда не меняют, и возможностей фолить у них больше, чем, скажем, у вингеров, которых меняют первыми. Тем не менее статистика красноречива. 10 лет назад всё тот же Кьеллини поделился прекрасной рефлексией по поводу игры на своей позиции: «Хорошему защитнику нужно быть пессимистом, потому что он всегда должен учитывать худший сценарий». Спустя 10 лет фраза теряет актуальность: пессимистами должны быть теперь и полузащитники, и игроки атаки, что отражает общее мрачное видение тренеров того, каким может быть футбол без контроля.

В матче с «Вулверхэмптоном» Хван Хи Чана «Арсенал» страдал от собственного тактического оружия — быстрых нарушений вдали от своих ворот. Микель Артета превзошёл учителя и перевёз половину нарушений своей команды на чужую треть — «Арсенал» в первых матчах нынешнего сезона чаще фолил в чужой штрафной площади (!), чем на своей трети поля. В семи стартовых турах команда допустила всего два нарушения, которые могли привести к прямым штрафным ударам, — почти невероятная статистика, свидетельствующая о том, как изменился футбол в контексте нарушений.

Фол Хван Хи Чана в матче с «Арсеналом» Фото: Julian Finney/Getty Images

Жозе Моуринью после финала чемпионата Европы хвалил Кьеллини: «Он мог бы преподавать игру защитника в университете». Жозе долгое время считался главным циником прекрасной игры, антагонистом Пепа Гвардиолы, общепринятого защитника футбольных идеалов. В августе 2019-го Мануэль Пеллегрини после 0:5 его «Вест Хэма» от «Ман Сити» указал на проблему: «Любую нашу возможность прорваться они останавливали нарушением». После одного из таких фолов Рахима Стерлинга камера показала скамейку «Сити»: рядом с Гвардиолой кивал головой, одобряя действия нападающего, его помощник Микель Артета.

Стерлинг в том матче сфолил три раза, весь «Сити» — 13 раз. Из них 12 фолов были на счету полузащитников и игроков атаки и всего один фол — от защитника, он случился на 87-й минуте. Ученики Гвардиолы стали не меньшими, а, вероятно, даже бо́льшими оппортунистами, чем Моуринью: обнаружив, что фолы на чужой половине поля имеют невысокую плату (человеку тяжело приравнять какую-то потенциальную угрозу к очевидной угрозе), а также пользуясь тем фактом, что с увеличением количества замен проблема карточек существенно снизилась, они сделали нарушения максимально циничным оружием, которое добывает результат. За полтора последних сезона в АПЛ не было команды, которая получала бы карточки чаще, чем «Челси» другого бывшего помощника Гвардиолы — Энцо Марески. И это не проблема дисциплины — это холодный расчёт, который оправдывается всякий раз, когда Мойсес Кайседо валит соперника с ног, переводя перспективную острую атаку соперника в стерильную.

В нынешней ситуации неправильно сводить вопрос к этическому — нравятся вам тактические (на самом деле профессиональные) нарушения или нет, нарушают они ваши джентльменские представления об игре, как у Фергюсона или Пеллегрини, или нет. Это просто данность: чемпионат мира в этом году, как и в случае с Кьеллини, выиграет команда, которая будет эффективнее других фолить вдали от своих ворот, прерывая быстрые атаки соперника и пользуясь тем, что долгие позиционные атаки — главная сложность в футболе сборных из-за короткого периода подготовки.

Вопрос, скорее, находится в поле той самой системы сдержек и противовесов: как пересмотреть подход к фолам таким образом, чтобы нарушения на чужой половине карались не менее строго, чем фол в подкате в 20 метрах от своих ворот? В недавнем выпуске подкаста Сappuccino&Catenaccio мы с Вадимом Лукомским обсуждали возможные изменения правил, которые касались бы тактических фолов. Изящное решение, предложенное Вадимом, частично заимствовано из баскетбола: за определённое количество нарушений (я бы взял среднее между нормой Стерлинга из матча с «Вест Хэмом» и нормой в европейском баскетболе — четыре фола) игрок удаляется с площадки с правом замены. Мне кажется, что баскетбольную логику и футбольные правила можно совместить в таком моменте: если пять замен команда уже сделала, а игрок отфолился, то удаляется он уже без права замены. Это простое решение сделает тактические фолы куда менее легковесными для их авторов.

И это только одно из возможных решений вопроса, который действительно стоит на повестке в сегодняшней игре. Фол Кьеллини на Саке называли циничным, но Кьеллини прекрасно знал, что наказание последует. Когда нападающий любой команды фолит сразу после потери на чужой половине в третий раз за 50 минут, он прекрасно знает, что наказания не последует, — в этом большая разница. Пересмотреть в этом контексте следует не наказание за фолы в стиле Кьеллини (многие требовали, чтобы такие вещи карались красной), а почти полное отсутствие наказания за фолы на чужой половине, которые растворяются в тишине.