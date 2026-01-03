Топ-события воскресенья: «Сити» — «Челси», ЦСКА — «Локо» в КХЛ, «Тур де Ски» и баскетбол

Яркое 4 января: матчи «Ливерпуля», «Реала» и «ПСЖ» в футболе, Кубок Африки, Овечкин в НХЛ, «Локомотив-Кубань» — УНИКС, НБА и теннис!

🏒 00:00: «Сан-Хосе Шаркс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: вытащит ли Селебрини свою команду?

«Сан-Хосе» постепенно превращается в команду Маклина Селебрини. Великолепный тинейджер поучаствовал более чем в половине голов «акул», помогает команде претендовать на плей-офф раньше ожидаемого и уже получил свой олимпийский билет. «Тампа-Бэй» давно оправилась после провального старта и снова раскрывает неожиданные имена, которые становятся заметными в лиге.

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: ждём голов Овечкина?

«Чикаго» потерял не только Коннора Бедарда, но и своего второго лучшего нападающего Фрэнка Назара. Без этих ребят атакующая мощь «ястребов» сильно сократилась, однако их всё ещё может подтаскивать вратарь Спенсер Найт, который проводит прорывной сезон. Однако «Чикаго» остаётся молодой командой, которая много позволяет соперникам, и это видится хорошим моментом для улучшения и личной, и командной статистики.

Пока Бедард болеет, Михеев забивает: Видео Дубль Михеева и гол Левшунова принесли «Чикаго» победу над «Далласом»

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: проявит ли себя Купер Флэгг в противостоянии с «Далласом»?

«Даллас» в этом сезоне в связи с огромным количеством травм лидеров не представляет из себя большой угрозы. Тем не менее иногда клуб может показать себя с лучшей стороны. Не стоит забывать, что в команде есть очень талантливый Купер Флэгг, который с каждым новым матчем раскрывается всё сильнее. Но удастся ли ему противостоять очень слаженному «Хьюстону» во главе с Дюрантом и Шенгюном?

🎾 5:30*: Сорана Кырстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия), Брисбен, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Павлюченкова до Остапенко?

Анастасия Павлюченкова начинает новый сезон встречей в Брисбене с румынкой Сораной Кырстей. Девушки ранее играли семь раз, и счёт пока 4-3 в пользу Кырсти. Причём она выиграла их последний поединок четыре года назад на Australian Open — 2022. Победительница нового матча далее сразится с 14-м номером посева Еленой Остапенко из Латвии.

🎯 12:00: «Гонка чемпионов». Смешанная эстафета (биатлон + лыжи)

Интрига: кто из лыжников и биатлонистов выиграет 14 млн рублей?

Лыжники и биатлонисты могут встретиться только в одном месте — Рязани, где второй год проходит «Гонка чемпионов». Организаторы поменяли формат и обещают, что теперь от лыжников тоже будет что-то зависеть. Кстати, спортсмены уже прошли квалификацию и разделились на команды. Кто сорвёт куш и поделит призовой фонд в 14 млн рублей?

Кого взяли спортсмены в команду? Стал известен состав команд на смешанную эстафету «Гонки чемпионов» в Рязани

🎦 🎿 13:30: Лыжные гонки. «Тур де Ски», масс-старты, мужчины, 15 км и женщины, 15 км

📺 Мужская гонка с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: кто первым заберётся в гору Альп-де-Чермис?

Последняя гонка «Тур де Ски» будет масс-стартом, поэтому быть первым на финальной горе и выиграть многодневку – это не одно и то же. Гонка с общего старта благоволит лидерам, у которых есть хороший запас перед преследователями. Йоханнес Клебо и Джессика Диггинс будут контролировать главных соперников и не должны упустить из рук трофеи. Но кто всё-таки умчит от всех вверх по склону, узнать будет интересно. Что касается россиян, то им просто надо получать удовольствие и опыт.

⚽️ 14:30: «Лацио» — «Наполи», Серия А, 18-й тур

Интрига: прервёт ли «Наполи» неудачную серию в матчах с «Лацио»?

«Лацио» — довольно неудобный соперник для «Наполи». В последних шести очных встречах неаполитанцы не одержали ни одной победы (две ничьих, четыре поражения). Сейчас команда Антонио Конте занимает третье место в таблице, а столичный клуб — восьмое. «Наполи» одержал три подряд победы во всех турнирах, а «Лацио» не проигрывает на протяжении пяти встреч.

Расмус приносит пользу «Наполи»: Хойлунд рассказал о причине перехода из «МЮ» в «Наполи»

⚽️ 15:30: «Лидс Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «МЮ» снова не обыграет команду из нижней части таблицы?

«Лидс» не уступает на протяжении шести матчей в АПЛ (две победы, четыре ничьих). На этом отрезке команда одолела «Челси» (3:1) и дважды поделила очки с «Ливерпулем» (3:3 и 0:0). Сейчас «Лидс» занимает 16-е место в таблице. «МЮ» располагается на шестой строчке. В прошлом туре команда не обыграла «Вулверхэмптон» (1:1), который замыкает таблицу, а перед этим одолела «Ньюкасл» (1:0). Манкунианцы трижды победили соперника в пяти предыдущих очных встречах и не потерпели ни одного поражения.

🏀 16:30: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, регулярный чемпионат Единой лиги

Интрига: кто начнёт год на хорошей ноте?

«Локо» под конец 2025 года преследовали слухи о смене тренера, но пока в 2026-й команда входит в неизменном составе. Антон Юдин старается сделать из клуба грозу топов, которым он был ещё в прошлом сезоне. УНИКС же невероятно стабилен и уступил в этой регулярке всего лишь дважды. Увидим ли мы третье поражение или серия побед казанцев продлится?

🏒 17:00: ЦСКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: не закончится ли основное время 0:0?

Игры ЦСКА всё ещё тяжело смотреть кому угодно, однако при отвратительном стиле команда Игоря Никитина постепенно набирает очки — особенно на фоне того, что «Шанхай» начал сыпаться, а «Спартак» нестабилен. «Локомотив» при Бобе Хартли тоже порой испытывает проблемы с генерацией моментов: то же «Динамо» дважды сушило действующих чемпионов.

У Хартли будет новый соратник? Эксклюзив Майкл Пелино войдёт в тренерский штаб Боба Хартли в «Локомотиве»

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: как закончится повторение весенней серии плей-офф?

«Автомобилист» закончил 2025-й серией из пяти побед, команда Николая Заварухина очень уверенно взяла очки у всех команд, в матчах с которыми должна была это делать. Однако теперь у уральской команды впереди несколько трудных соперников. В прошлый раз команды встречались в Казани на старте сезона, и находившийся в кризисе «Ак Барс» получил от гостей сразу шесть шайб. Случится ли месть?

🏒 17:00: «Торпедо» — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько шайб забросят команды?

В Нижнем Новгороде встретятся две команды, которые относительно недавно были максимально разухабистыми. «Торпедо» окончательно отошло от легковесного и воздушного стиля и ставит на более вертикальный хоккей от броска, «Спартак» периодически пытается найти стабильность в обороне, а приход Александра Георгиева как будто помогает москвичам решить вратарский вопрос.

Итоги первой половины сезона от тренера нижегородцев: Алексей Исаков оценил первые полгода работы в «Торпедо»

⚽️ 18:00: «Фулхэм» — «Ливерпуль», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реабилитируется ли «Ливерпуль» за поражение в прошлом сезоне?

После унизительного поражения в матче с ПСВ (1:4) «Ливерпуль» выдал серию из восьми матчей без проигрышей. Правда, в предыдущем туре АПЛ команда не обыграла «Лидс» (0:0), но перед этим одержала три подряд победы в АПЛ. Сейчас «Ливерпуль» находится на четвёртом месте в таблице, а «Фулхэм» располагается на 10-й строчке. Лондонский клуб не уступает в АПЛ на протяжении четырёх туров (три победы, одна ничья). В прошлом сезоне «Фулхэм» одолел «Ливерпуль» дома (3:2). Возьмут ли мерсисайдцы реванш?

⚽️ 18:15: «Реал» Мадрид — «Бетис», Примера, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «Реал» проведёт первый для себя матч в 2026 году?

«Реал» одержал три победы подряд во всех турнирах. В заключительном матче 2025 года команда Хаби Алонсо переиграла «Севилью» (2:0). Сейчас столичный клуб занимает второе место в таблице с отставанием от «Барселоны» в четыре очка. «Бетис» располагается на шестой строчке. В трёх предыдущих встречах во всех турнирах команда не пропустила ни одного мяча. В последних пяти очных матчах соперники трижды сыграли вничью и одержали по одной победе.

⚽️ 19:00: Марокко — Танзания, Кубок африканских наций, 1/8 финала

Интрига: марокканцы легко пройдут в четвертьфинал Кубка Африки?

Хозяева Кубка африканских наций хорошо показали себя на групповом этапе. Марокканцы заняли первое место. Они обыграли Коморские острова (2:0), Замбию (3:0), а матч с Мали завершился вничью (1:1). Любопытно, что у хозяев турнира пока забивают только два футболиста — Браим Диас и Айюб Эль-Кааби. Танзания на групповом этапе не одержала ни одной победы. Она уступила Нигерии (1:2) и сыграла вничью с Угандой (1:1) и Тунисом (1:1). Тем не менее двух очков хватило для выхода в следующий раунд турнира.

Вошли в историю: Браим Диас и Айюб Эль-Кааби повторили рекорд сборной Марокко на Кубке африканских наций

⚽️ 20:30: «Манчестер Сити» — «Челси», АПЛ, 20-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как «Челси» проведёт первый матч после увольнения Марески?

Топовый матч АПЛ. «Манчестер Сити» занимает второе место в таблице, «Челси» — пятое. Правда, между ними 11 очков. Команда Гвардиолы в прошлом туре не смогла обыграть «Сандерленд» (0:0), но перед этим одержала восемь побед подряд во всех турнирах. «Челси» набрал только два очка в трёх предыдущих турах АПЛ и в начале года уволил Энцо Мареску с поста главного тренера. «Сити» четыре раза подряд обыграл соперника в очных встречах.

⚽️ 22:00: ЮАР — Камерун, Кубок африканских наций, 1/8 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: кто пройдёт в четвертьфинал Кубка Африки?

Южная Африка одержала две победы на групповом этапе. Она обыграла Анголу (2:1) и Зимбабве (3:2), но в матче с Египтом потерпела поражение (0:1). Камерун, в свою очередь, одолел Габон (1:0) и Мозамбик (2:1), а также поделил очки с Кот-д’Ивуаром (1:1). Три предыдущие встречи с участием ЮАР и Камеруна завершились вничью (0:0, 2:2 и 1:1). На этот раз такого исхода не будет. Кто-то точно пройдёт в следующий раунд.

⚽️ 22:45: «Интер» — «Болонья», Серия А, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Интер» неудачную серию в матчах с «Болоньей»?

Некоторое время назад соперники встречались в полуфинале Суперкубка Италии. Тогда «Болонья» обыграла соперника в серии пенальти. А в конце прошлого сезона миланский клуб уступил сопернику на выезде (0:1), пропустив единственный мяч на четвёртой добавленной минуте. В целом «Интер» не обыгрывает «Болонью» на протяжении трёх встреч. Сейчас команда из Милана занимает второе место в таблице, а соперник находится на седьмой строчке.

🎦 ⚽️ 22:45: «ПСЖ» — «Париж», Лига 1, 17-й тур

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «ПСЖ» легко обыграет одного из аутсайдеров Лиги 1?

«ПСЖ» никак не вернёт себе первое место во французском чемпионате. Команда Луиса Энрике отстаёт от «Ланса» на четыре очка, но у неё есть один матч в запасе. Другой столичный клуб находится недалеко от зоны вылета — на 14-м месте в таблице. Соперники не играли друг с другом с 2022 года, когда «ПСЖ» обыграл «Париж» со счётом 2:1 в товарищеской встрече.

Матвей пока не готов: L'Équipe сообщил об увеличении срока восстановления Матвея Сафонова

⚽️ 23:00: «Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид, Примера, 18-й тур

Интрига: проявит ли себя Захарян в матче с топовым клубом?

«Реал Сосьедад» находится в тяжёлом положении. Команда располагается только на 16-м месте в таблице чемпионата Испании. Её отрыв от зоны вылета составляет два очка. Впереди тяжёлая встреча с «Атлетико», который входит в первую тройку. К тому же команда Диего Симеоне одержала четыре подряд победы во всех турнирах. В каждом из этих матчей «Атлетико» забивал как минимум два мяча. Клуб из Сан-Себастьяна не обыгрывал соперника с 2022 года. С того момента «Атлетико» одержал пять побед, а ещё три встречи завершились вничью. А мы же ждём подвигов от Арсена Захаряна.

Согласны с таким утверждением? Испанский журналист: Захаряну не хватает такого характера, как у Карпина и Мостового

🏀 23:30: «Бруклин Нетс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «сети» добудут победу с обескровленным соперником?

«Бруклин» пошёл на спад — команда проиграла три матча кряду. В последнем из них Дёмин набрал 10 очков, восемь подборов и три передачи — хорошие цифры, но клуб уступил «Вашингтону». Теперь россиянину предстоит встреча с «Денвером», правда, без Йокича, но клуб из Колорадо всё равно представляет угрозу.