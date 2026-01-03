«Реал» готов взять сразу двух игроков, «Ювентус» — трёх. Трансферы и слухи дня

Новый день – новые трансферы и горячие слухи с зимнего рынка. Главные поставщики инсайдов – клубы английской Премьер-лиги. Но и «Реал» с «Ювентусом» попали сегодня в наш традиционный дайджест.

Состоявшиеся трансферы

«Вест Хэм» подписал бомбардира из Португалии

ПАБЛО ФЕЛИПЕ Фото: whufc.com

«Вест Хэм» объявил о трансфере нападающего «Жил Висенте» Пабло Фелипе. 22-летний бразилец заключил контракт на четыре с половиной года с опцией продления ещё на сезон. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила € 23 млн. Подписание Фелипе было пожеланием португальского главного тренера «Вест Хэма» Нуну Эшпириту Санту. Пабло входит в тройку лучших бомбардиров Примейры – забил 10 мячей в 13 встречах, кроме того, сделал одну голевую передачу.

Трансферные слухи дня

«Реал» хочет подписать Родри и таланта из АЗ

«Реал» сохраняет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» и обладателю «Золотого мяча» Родри. По информации Marca, мадридский клуб хочет оформить трансфер 29-летнего испанца в летнее окно, воспользовавшись тем, что у игрока останется всего год до завершения контракта. Если Родри не продлит договор с «горожанами», то руководство «Сити» задумается о его продаже, чтобы не отдавать опорника бесплатно.

Тем временем Defensa Central сообщает об успешном продвижении переговоров «Реала» по поводу перехода хавбека АЗ из Алкмара Кеса Смита. 19-летний талант выразил готовность присоединиться к «Мадриду», а сумма сделки между клубами может составить € 40-45 млн. Смит в этом сезоне набрал 2+2 в 15 матчах Эредивизии и 0+3 – в 11 играх Лиги конференций.

«Челси» готовит усиление для нового тренера

МОРГАН РОДЖЕРС Фото: Alex Pantling/Getty Images

«Челси» ищет не только нового главного тренера, но и новичков для усиления состава в зимнее окно. По данным Caught Offside, в фокусе внимания лондонского клуба находятся два полузащитника – Морган Роджерс из «Астон Виллы» и Итан Нванери из «Арсенала». Впрочем, согласно источнику, в случае с Нванери более вероятен переход 18-летнего игрока на правах аренды в команду из середины таблицы АПЛ, нежели в «Челси». А вот вероятное подписание Роджерса должно стать «сделкой на крупную сумму». Однако потенциальное попадание «Астон Виллы» в Лигу чемпионов может помешать трансферу, так как бирмингемцы получат дополнительные козыри и средства, чтобы удержать Моргана. У Роджерса в этом сезоне АПЛ 7+4 в 20 матчах. У Нварени – лишь шесть выходов на замены и ни одного результативного действия.

«Астон Вилла» интересуется форвардом «Манчестер Сити»

На фоне слухов о возможном уходе Роджерса «Астон Вилла» ищет новичков в группу атаки. Состав команды Унаи Эмери может пополнить форвард «Манчестер Сити» Омар Мармуш. TEAMtalk поделился инсайдом о готовящемся трансфере египтянина уже в зимнее окно. Помимо бирмингемского клуба, на Мармуша нацелен «Тоттенхэм». В декабре Омар уехал на Кубок Африки, а в нынешнем сезоне АПЛ у него лишь одна голевая передача в 10 матчах. В Лиге чемпионов Мармуш не совершил результативных действий, поучаствовав в четырёх играх.

«Ливерпуль» может перехватить трансферную цель «МЮ»

КАРЛОС БАЛЕБА Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Полузащитник «Брайтона» Карлос Балеба, выступающий сейчас на Кубке Африки за сборную Камеруна, остаётся целью топ-клубов АПЛ. Однако в «Манчестер Юнайтед» его, судя по всему, не будет. Как утверждает TEAMtalk, манкунианцы приняли решение отказаться от покупки 22-летнего хавбека, так как считают цену на него завышенной («Брайтон» требует £ 100 млн). По информации Sky Sports, «МЮ» в 2026 году намерен укрепить среднюю линию одним-двумя игроками, а приоритетные кандидатуры в сложившихся обстоятельствах – Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест», Адам Уортон из «Кристал Пэлас» и Родригу Мартинш Гомеш из «Вулверхэмптона».

Тем временем в борьбу за Балеба включился «Ливерпуль». Caught Offside опубликовал новость о переговорах чемпиона АПЛ с «Брайтоном», который готов на сделку в летнее окно, но не в январе. У камерунца в нынешнем сезоне 16 встреч в АПЛ без результативных действий.

«Ювентус» заинтересован сразу в трёх игроках

Александр Сёрлот Фото: Lars Baron/Getty Images

«Ювентусу» требуется усиление практически в каждую линию. Mirror написал об интересе туринского клуба к двум игрокам из клубов АПЛ – голкиперу «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио и полузащитнику «Вест Хэма» Гвидо Родригесу. Подробностей возможных сделок нет, но известно, что «шпоры» вряд ли отпустят своего вратаря в зимнее окно. У Викарио 19 матчей в этом сезоне АПЛ, он пропустил 23 мяча. Родригес поучаствовал в пяти играх чемпионата Англии, результативных действий не совершил.

Кроме того, «Ювентус» пытается заполучить нападающего «Атлетико» Александра Сёрлота, которого рассматривают в качестве замены Душану Влаховичу. Как сообщает Football Espana, мадридский клуб просит за 30-летнего норвежца € 32 млн. У Сёрлота в нынешнем сезоне 4+0 в 17 матчах Примеры, а в Лиге чемпионов он набрал 1+1 в пяти играх. Что касается Влаховича, то La Gazzetta dello Sport написала сегодня: фаворит в борьбе за серба – «Барселона». Каталонский клуб готов предложить нападающему зарплату в размере € 12 млн в год – столько Душан получает в Турине.

Ачерби воссоединится с Индзаги в Саудовской Аравии?

Защитник «Интера» Франческо Ачерби близок к тому, чтобы воссоединиться со своим бывшим тренером Симоне Индзаги в Саудовской Аравии. Инсайдер Флориан Плеттенберг написал в соцсетях, что «Аль-Хиляль» возобновил интерес к 37-летнему итальянцу и ведёт переговоры с «нерадзурри». Ачерби был трансферной целью саудовского клуба ещё летом, однако тогда переход не состоялся. Теперь же высока вероятность того, что стороны в ближайшее время придут к соглашению. У Ачерби в этом сезоне 12 встреч в Серии А и Лиге чемпионов, он отдал одну голевую передачу.

«Зенит» выставил ПАОКу цену за Дркушича

«Зенит» и ПАОК обсуждают трансфер центрального защитника Ваньи Дркушича. По данным PAOK24, петербургский клуб потребовал за словенца € 5 млн и бонусы. Греки пытаются договориться о сделке по более низкой цене.

Агент словенца Младен Ратковица прокомментировал для «Чемпионата» будущее своего клиента: «Могу сказать, что к Ванье есть определённый интерес. Клубы ведут переговоры, но я не буду называть конкретную команду. Трансферное окно только началось, и пока рано говорить о чём-то более конкретном».

В первой части сезона РПЛ Дркушич сыграл 17 матчей без результативных действий. В стартовом составе – 11.

