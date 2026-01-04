Жерсон собрался на выход из «Зенита», Баринов договорился с ЦСКА. Новости недели в РПЛ

Прошедшая неделя стала не только праздничной, но и тяжёлой: умер бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Мухсин Мухамадиев, рак обнаружили у экс-тренера «Динамо» и «Кубани» Дана Петреску. Больше о грустном ни слова — рассказываем о главных новостях прошедших дней в Мир РПЛ.

Стало известно, кто и когда сыграет на Зимнем Кубке РПЛ. А ещё «Динамо» встретится со Слуцким

С 2023 года болельщиков, пока чемпионат на паузе, развлекает Зимний Кубок РПЛ. Новый турнир пройдёт в Абу-Даби с 3 по 10 февраля, и его состав удивляет. Во-первых, впервые вне списка оказался «Спартак». Во-вторых, туда к «Зениту», «Краснодару» и ЦСКА вписалось московское «Динамо».

Соревнования пройдут в круговом формате, где каждый сыграет с каждым. Ничья в основное время приведёт к серии пенальти. И другая новость касательно бело-голубых — 23 и 26 января у них пройдёт личный мини-турнир, где одним из соперников станет «Шанхай Шэньхуа» Леонида Слуцкого. Вторым — пока не названная другая китайская команда.

Особый интерес здесь вызывает противостояние Слуцкого с Роланом Гусевым, который сохранил должность как минимум до лета. Вот как недавно Леонид критиковал Ролана за несдержанность: «То, что Гусев себе позволил, когда уходил Личка, и сейчас, когда уходил Карпин, — вершина неэтичности в тренерской профессии. Пока ты тренер, кидать камни в своего коллегу, с которым вы работали в штабе, — последнее, что может быть. Я прекрасно помню, когда у него были первые две игры после Лички, его спрашивают: «Что изменилось?» Он ответил: «Разве вы не видите, что это принципиально другая команда?» Я был в шоке. Причём фраза была не в худшую сторону. Меня это просто поразило».

«Рубин» определился с новым главным тренером

Срджан Благоевич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Рашид Рахимов до сих пор не уволен. Просто, как писал инсайдер Иван Карпов, до него не могут дозвониться. Отпуск — дело святое. В СМИ то и дело мелькали разные варианты сменщика Рахимова: Владимир Федотов, Виталий Кафанов, Франг Артига. Как рассказал тот же Карпов, казанцы в итоге остановили выбор на сербе Срджане Благоевиче. Сейчас тот безработный, а ранее трудился в «Партизане», «Дебрецене» и «Астане».

Назначить Благоевича предлагали «Спартаку» и «Рубину». Москвичи отказались, а вот казанцы — заинтересовались. Впрочем, переговоры ещё не завершены: «Я действительно разговариваю с разными клубами. Сейчас было бы некорректно говорить о деталях или подтверждать какую-то конкретную информацию. При этом я уже ранее говорил, что российский футбол мне интересен», — сказал Срджан Odds.ru.

Джикия хочет вернуться в «Спартак», Кришито — в «Зенит»

Последние полгода Георгий Джикия плодотворно проводит в Турции: отыграл 13 матчей за «Антальяспор» с 15-го места и даже забил пару голов. При этом 32-летний защитник не прочь вновь примерить спартаковскую форму, о чём рассказал его агент Владимир Кузьмичёв:

«Для него «Спартак» — это не просто этап карьеры. Это клуб, который поверил в него, когда он пришёл из небольшой команды. Который дал шанс, а затем доверил капитанскую повязку. Георгий искренне благодарен «Спартаку». Не на словах, а на деле. Он помнит этот путь, помнит поддержку болельщиков. Если в один прекрасный день возникнет реальная возможность вернуться — не ради ностальгии, а чтобы внести вклад, — он обязательно воспользуется ею. Это не просто мечта. Это осознанное желание завершить путь там, где он стал собой», — слова Кузьмичёва для «Матч ТВ».

Легенда «Зенита» Доменико Кришито давно тренирует, а не играет: вот уже полтора года прокачивает состав U17 родного «Дженоа» и в ноябре даже временно становился исполняющим обязанности в главной команде. Пока туда не зарулил Даниэле Де Росси. Представитель Кришито Андреа Д'Амико заявил: его клиент не прочь вновь оказаться в Санкт-Петербурге:

«Доменико здорово прогрессирует как тренер. Насколько я знаю, в системе «Дженоа» им очень довольны. Как он рассказывал, ему было бы интересно поработать в России. Если он получит предложение от «Зенита», то исполнит большую мечту», — сказал Д'Амико в интервью телеграм-каналу «МЯЧ RU». Сергей Семак, если читаете эти строчки, имейте в виду.

Баринов подписал контракт с ЦСКА. Пока неофициально

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь без лишних подводок приводим слова комментатора Константина Генича в личном телеграм-канале: «По моей скромной информации, Дима уже подписал контракт с ЦСКА. Вопрос решён — со стороны игрока и его представителей. Теперь остаётся позиция «Локомотива»: отпустить сейчас или оставить до лета. На мой взгляд, если Дима уже мыслями в другом клубе, отпускать надо сейчас. Чтобы не дестабилизировать атмосферу в раздевалке и, что чрезвычайно важно, сейчас на сборах. Дима парень с характером, как бы там ни полыхнуло. По любой мелочи. Взгляд, решение, действие, и так далее. Ведь ВСЕ будут держать мысль в голове, что всё, «он уже не наш».

А вот что 3 января говорил «Чемпионату» Кузьмичёв, который представляет интересы не только Джикии, но и Баринова: «Вам нужно набраться терпения. У нас с «Локомотивом» есть договорённость, что мы ничего не комментируем, пока решение по Баринову не будет принято. Думаю, через пару дней что-то станет ясно и можно будет сказать что-то конкретное — но не сейчас».

«Крылья» погасили часть многомиллионных долгов и нацелились на двух талантов

Самарцы устроили своим поклонникам новогодний подарок, 30 декабря объявив о погашении более половины практически миллиардного долга. Приводим заявление целиком: «В течение 2025 года клуб и его руководство вели планомерную работу по выплате долга перед компанией «РТ Капитал». Суммарно общий объём денежных средств, доведённых до компании, на сегодняшний день составляет 535 млн рублей. Часть из которых были получены по итогам реализации залогового объекта недвижимости — Дома промышленности, покупателем которого выступило ООО «Пензатраксервис». Напомним, общий объём долговых обязательств клуба перед «РТ-Капитал» составлял 926 млн рублей», — написано в сообщении пресс-службы «Крыльев».

Нельзя забывать и о задаче «Крыльев» по сохранению места в РПЛ. Под неё клуб хочет взять двоих 21-летних новичков. По нашей информации, одним из них должен стать полузащитник и капитан «Зенита-2» Кирилл Столбов. Вторым — уже игравший в Самаре и заскучавший на лавке «Локомотива» вингер Никита Салтыков. Но за аренду второго нужно выдержать конкуренцию с «Акроном» и «Сочи».

«Спартак» не против бесплатно отпустить Бонгонда и хотел бы оставить Романова в тренерском штабе

В отличие от «Динамо», «Спартак» едва ли оставит во главе команды неопытного исполняющего обязанности тренера. При этом Вадима Романова он сохранить всё же хотел бы — чтобы тот вновь, как и при Деяне Станковиче, вошёл в штаб главного. Такой информацией поделился Metaratings.

Другая спартаковская новость связана с Тео Бонгонда. 30-летний вингер практически не играет за красно-белых в нынешнем сезоне — из-за травмы суммарно отбегал лишь 91 минуту. Зато феерит за сборную ДР Конго на проходящем сейчас Кубке Африки: забил Бенину (1:0), прострелил на гол в матче с Ботсваной (3:0) и ударил по воротам Сенегала, чтобы партнёр сыграл на добивании (1:1).

Тео Бонгонда Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Российские СМИ подробно освещали успехи Тео с заголовками по типу «Игрок «Спартака» снова зажёг на Кубке Африки». Тем не менее вскоре он, вероятно, избавится от такого статуса. Инсайдер Саша Тавольери указал, что Бонгонда, несмотря на действующий ещё полтора года контракт, получил разрешение от красно-белых уйти бесплатно уже этой зимой. И несколько зарубежных клубов проявили заинтересованность в нём. Брали конголезца летом 2023-го у «Кадиса» за € 7,5 млн.

Евсеев возглавил махачкалинское «Динамо»

Вадим Евсеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

О возможном назначении Вадима Евсеева в клуб из Махачкалы мы писали в предыдущем дайджесте. И вот оно официально состоялось. Специалист сам поделился с нами подробностями и возникшими сложностями: «Переговоры шли долго. Я работал в Новороссийске — ситуация заключалась не только в моём желании и решении, но и в переговорах между клубами. Разговор был длинный. С моей точки тоже были некоторые пожелания. В Новороссийске всё складывалось хорошо. Понятно, что это РПЛ — движение наверх. Значит, хорошо поработали в «Черноморце», поэтому позвали в Премьер-Лигу. Если бы не было каких-то задач в «Динамо», не пришёл бы новый тренер».

Приведём и слова гендиректора динамовцев Шамиля Газизова: «Знаем Вадима Валентиновича как грамотного специалиста. А ещё знаем о его большом желании сделать махачкалинское «Динамо» сильнее — чтобы клуб стал одним из лидеров Российской Премьер-Лиги. Мы полностью поддерживаем его в этом желании и очень рады, что он стал частью нашего клуба. Надеемся, уже в весенней части наши болельщики увидят команду, которая играет под его руководством в динамичный, красивый футбол и не изменяет себе — активно прессингует, борется на каждом участке поля, до последней секунды матча».

ЦСКА забрал из Первой лиги «уральского Ямаля», переподписал Облякова и возьмёт турецкого вингера

31 декабря — время подарков. Для болельщиков ЦСКА таковым стало объявление о трансфере 18-летнего Максима Воронова из «Урала». «Уральский Ямаль», как его прозвали в Екатеринбурге, в отличие от оригинального, играет в центре нападения, но также способен выйти и на правом фланге.

«Если честно, мне пока сложно осознать всё происходящее. Я счастлив оказаться в таком большом клубе с богатой историей. В детстве мы с отцом часто смотрели встречи ЦСКА, и мне очень нравилось, как в нападении играл Фёдор Чалов. Буду стараться показать себя с первых же матчей», — первые слова Воронова в новом клубе.

Новость о продлении контракта с Иваном Обляковым появилась на несколько дней раньше. Теперь полузащитник связан контрактом с армейцами до конца сезона-2029/2030. К тому времени ему исполнится 31 год.

И ещё о трансферных делах ЦСКА. Тот же Карпов сообщил, что красно-синие близки к аренде за € 650 тыс. 25-летнего турецкого вингера «Фенербахче» Огуза Айдына (0+2 за 863 минуты). Если тот проведёт шесть матчей до конца сезона (как минимум по 55 минут в каждом), активируется обязательный выкуп за € 6 млн. У турецкого клуба в таком случае появятся 20% с будущей перепродажи. Медобследование назначено на 13 января.

Жерсон заскучал в России и договаривается о возвращении в Бразилию

Жерсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бразилец приезжал в Санкт-Петербург с большим размахом: всё-таки действующий игрок сборной и один из героев клубного ЧМ в составе «Фламенго», за которого отдали € 25 млн. Чего только стоит его пафосное представление на «Газпром Арене». В футбольном плане тем не менее не задалось: полузащитник гораздо больше лечился, нежели играл, а потом вспомнил: летом же пройдёт чемпионат мира, хотелось бы поучаствовать. И неважно, что из «Зенита» в национальную команду вызывают Дугласа Сантоса с Луисом Энрике — Жерсон, чтобы приблизиться к мечте, захотел обратно на родину.

Этого не скрывают ни отец Жерсона, ни вице-президент «Крузейро» — именно туда собрался игрок. Вот что заявил первый: «Переговоры идут хорошо. Нам нужно сосредоточиться на ЧМ, и «Крузейро» очень позитивен для Жерсона. Он интересен многим бразильским клубам. Когда он вернётся из отпуска, конечно, все будут хотеть его видеть. Я поговорил с владельцем «Крузейро», мне понравилось. Он очень искренний парень… Я был бы очень рад увидеть своего сына на ЧМ. А близость к сборной, близость ко всем облегчает задачу. Я с оптимизмом смотрю на этот проект. Но всё зависит от «Зенита». У Жерсона контракт на четыре года, так что всё, что произойдёт, — если произойдёт — только по решению «Зенита».

А вот как высказался второй: «Мы ведём переговоры, но это непросто. Они могут продлиться много дней из-за того, что он в большом клубе из России. Как хороший шахтёр, мы ведём переговоры не спеша, ежедневно. У нас большие ожидания. Кто знает, у нас всё может закончиться положительно. Он хочет вернуться в бразильский футбол, и «Крузейро» для него — один из вариантов».

Как сообщили в Globo, «Зенит» согласился снизить запрашиваемую планку с изначальных € 40 млн, однако до соглашения пока далеко. Всё-таки у бразильских клубов есть общая черта: при продажах они максимально задирают ценник, а при покупке ссылаются на бедность и предлагают «мешок фасоли».

«Балтика» теперь сможет регистрировать новичков

13 ноября из-за нарушения требований лицензирования на калининградцев, как и на «КАМАЗ» из Pari Первой лиги, наложили запрет на регистрацию новичков. И вот с 29 декабря он снят. Как раз вовремя — трансферное окно скоро распахнётся. Для «Балтики» сейчас главное — не упустить действующих лидеров команды. Но если всё же придётся искать альтернативы, преград больше нет.