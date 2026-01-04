17-летний герой и чудесное спасение вдесятером. На Кубке Африки началось самое интересное!

В субботу, 3 января, стартовал плей-офф Кубка Африки. В первой встрече дня Сенегал сыграл с Суданом, во второй – Мали с Тунисом. У обоих матчей был нетривиальный сюжет.

Сенегал мучился с Суданом — от позора спас игрок «Вильярреала»

Казалось бы, какая может быть интрига в противостоянии Сенегала и Судана? Команда экс-игрока московского «Динамо» Папа Тиава – один из фаворитов Кубка Африки, занимает 19-е место в рейтинге ФИФА и спокойно выиграла свою группу. Судан – 117-й в мировом футболе. Еле-еле выполз из группы в плей-офф с третьего места, одолев лишь Экваториальную Гвинею (1:0). Более того, не забил в трёх турах ни разу, а выиграл благодаря автоголу соперника.

Тем не менее началась игра совершенно неожиданно – с гола Судана! Видимо, и сами сенегальцы поверили в то, что уложат аутсайдера не напрягаясь. Команда Тиава пропустила после первого же удара на шестой минуте. Атакующий хавбек Аамир Абдалла, выступающий в Австралии за полупрофессиональный клуб «Авондэйл», хорошо открылся под длинную передачу и зацепился за мяч. Тем самым помог суданцам организовать голевую атаку. Вскоре мяч вернулся к Абдалле, который красивым обводящим ударом из-под защитника Якобса поразил дальний верхний угол ворот. Более того, затем с той же точки (в правом полуфланге на входе в штрафную) мог забить форвард Эйса – голкипер Менди потащил с трудом.

В течение получаса сборная Сенегала, владея мячом более 70% времени, не понимала, как вскрывать оборону Судана. Действовала на невысоких скоростях. И только когда запахло жареным, собралась, завелась. «Львы Теранги» отыгрались, забив в переходной фазе. После потери Абуааглы Абдаллы контрвыпад завершил ударом на технику в нижний угол из полукруга полузащитник «Вильярреала» Пап Гейе. Затем из-за офсайдов у форварда «Кристал Пэлас» Сарра были отменены пенальти, назначенный за фол вратаря Судана, и гол сенегальцев. Однако перед перерывом команда Тиава всё же повела. Резкий пас из центра организовал атаку «два в два», Сарр почти испортил её плохой передачей, но нападающий «Баварии» Джексон подхватил мяч и покатил на Гейе. Пап пробил в касание – сделал дубль.

Судан ещё сопротивлялся. Создал голевой момент в дебюте второго тайма – Менди опять выручил Сенегал. Все вопросы снял своим голом за четверть часа до конца вышедший на замену Мбайе. 17-летний форвард «ПСЖ» завершил классную контратаку команды Тиава, сбросив с плеч защитника Хамиса. Потом Ибрагим едва и дубль не оформил вслед за Гейе, выиграв воздух в штрафной противника. Сенегал – в четвертьфинале, однако потратил много нервов.

Малийское чудо: сдержали форварда из РПЛ, спаслись вдесятером и выиграли по пенальти

В матче Мали и Туниса изначально было больше интриги. Обе команды финишировали вторыми в своих группах, но малийцы – с удивительной статистикой. Все три игры на турнире «орлы» завершили вничью.

В стартовом составе сборной Туниса вышел нападающий махачкалинского «Динамо» Мастури. Команда Сами Трабелси поджала малийцев на первых минутах, однако настоящих голевых моментов не создавала. До Мастури, у которого пока нет голов в РПЛ, мяч не доходил. Игра изобиловала единоборствами, фолами. Судья Том из ЮАР показал несколько жёлтых карточек, а тунисцы потеряли травмированного защитника Бронна.

На исходе получаса сборная Мали осталась вдесятером. Удаление заработал защитник «Сассуоло» Кулибали, который грубо въехал шипами в голень Межбри. Мог сломать сопернику ногу. В общем, красная – по делу. Ханнибал, несмотря на повреждение, был самой заметной фигурой в своей команде до перерыва. Хавбек «Бёрнли» брал игру на себя, обыгрывал, обострял. Но на гол Тунис так и не наиграл. Малийцы в меньшинстве всеми силами удерживали нулевую ничью, надеясь на редкие контрвыпады, стандарты или просто на удачу в серии пенальти.

Во втором тайме Тунис продолжал давить, однажды едва не забил с углового. Абди справа классно закрутил мяч – прямо в ворота. Голкипер Диарра кое-как отбил кулаками. Впрочем, статистики почему-то не засчитали этот удар как первое в матче попадание в створ.

Тем не менее в остальном сборная Мали защищалась хорошо, выдала даже бодрый отрезок с несколькими атаками. На 70-й минуте Трабелси убрал с поля незаметного Мастури, до которого не доходили многочисленные кроссы. Нападающий махачкалинского «Динамо» завершил встречу без ударов и с одним-единственным касанием в чужой штрафной.

Появление новых нападающих ничего не давало тунисцам. Команде Трабелси не хватало коллективной скорости и креатива, чтобы развалить оборону малийских «орлов». Усилий одного Межбри было мало, к тому же и его заменили. Всё шло к дополнительному времени – и вдруг Тунис забил! На 89-й минуте форвард «Клуб Африкен» Шауат, вышедший вместо Мастури, ловко отклеился от защитника в штрафной под черпачок от Саада и мастерски пробил головой, находясь почти спиной к воротам.

Однако оказалось, что и это ещё не финал! В компенсированное время сборная Мали вдесятером заработала пенальти – защитник Туниса Мерия запаниковал, совершил какое-то неуклюжее движение рукой в собственной штрафной и коснулся мяча. Синайоко не без везения забил с «точки» – голкипер Дамен чуть не взял его удар.

Очередная ничья малийцев затянула их и тунисцев в дополнительное время. Шоу не получило яркого продолжения в овертайме. Хотя команда Трабелси ещё раз забила – из офсайда. Всё решилось в серии пенальти. Сначала Биссума и Абди, словно на спор, обменялись кошмарными ударами выше ворот, а Нене зарядил в штангу. Но потом голкипер «Янг Африканс» Диарра выиграл дуэли у Ашури и Бен Ромдане и вывел сборную Мали в четвертьфинал, где она сразится 9 января с Сенегалом.