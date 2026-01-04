«Барса» вытащила тяжелейшее дерби в самом конце! А её вратарь ответил фанатам

2026 год «Барселона» встретила дерби с «Эспаньолом». Особенно на него настраивался Жоан Гарсия: некогда любимец «Корнелья-Эль Прат» вернулся туда крайне ненавистной персоной. Ему посвятили множество оскорбительных плакатов и кричалок. Когда он касался мяча, с трибун нёсся дичайший гул. Пережить такое непросто. Но вратарь знал, на что шёл. И вместе с партнёрами забрал три очка. С огромным трудом.

«Эспаньол» начал вполне бодро. К исходу 10-й минуты даже заработал три кряду угловых. «Барселона» гораздо больше владела мячом (а как же иначе), но вот ничего опасного сконструировать долго не могла. Зато Эспосито отправил в забег Фернандеса, и тот пробил с близкого расстояния. Получилось бы опасно, не последуй удар прямо в Гарсию. А добивание Мильи самоотверженно накрыл Мартин.

Чуть позже поставил в неудобное положение Милью и Ямаль, красиво обойдя его финтом Зидана и пальнув в дальний угол с правого края штрафной — чудо-гол не состоялся из-за незначительного промаха. Милья ответил кивком головы в упор с подачи Ромеро — Гарсия каким-то образом исхитрился отбить мяч в прыжке правой рукой. Сколько уже было таких «каким-то образом»? Много. За этим Жоана и покупали.

Ещё из любопытного — его однофамилец Эрик болезненно столкнулся головами с Кабрерой. На лице второго появилась кровь — пришлось примерять повязку.

Итоги первого тайма красноречивы: 0,86 xG против 0,21 xG в пользу хозяев по ожидаемым голам. И 7:3 – по ударам. «Эспаньол» грамотно оборонялся и умело жалил в контратаках.

В перерыве Ханс-Дитер Флик поменял Рашфорда на Фермина, и Рафинья ушёл на привычный левый фланг. Кунде напомнил, как помог «Барсе» переломить ход встречи с «Айнтрахтом». Только вот Дмитрович справился с ударом Жюля головой после подачи с углового. Ещё Ямаль нашёл вблизи ворот де Йонга, а тот не стал разворачиваться и упустил шанс неподготовленным тычком пяткой.

«Эспаньол» при этом тоже находил моменты. И какие! Фернандес выходил один на один с Гарсией и уже ушёл от него в сторону, да тот всё равно в броске дотянулся до мяча. Покати Роберто налево — и Долан наверняка открыл бы счёт. Что тут написать, жадность — плохое качество для нападающего.

Момент Фернандеса Фото: Кадр из трансляции

А потом Жоан ещё и потащил шикарный обводящий удар Ромеро. Дмитрович не остался в стороне и, блистательно сложившись, нейтрализовал расстрел Эрика Гарсии с метра — тоже после углового.

Ольмо, Педри и Левандовски — все они появились на поле. Подъём первого с лавки и стал ключевым! На 86-й минуте Фермин продрался по центру и скинул левее на Ольмо, а Дани по изумительной дуге уложил мяч в дальнюю девятку! Заодно и Левандовски грудью занёс второй гол. Спасибо снова Фермину, который ускакал на правом краю от Эль-Хилали. Пока игроки «Барселоны» победно обнимались, в них летели с трибун бутылки.

«Эспаньол» провёл блистательный матч. Однако, чтобы обыграть «Барсу» с Гарсией на рамах, требуется даже нечто большее. У сине-гранатовых вновь «+7» от «Реала» — пока тот не принял «Бетис».