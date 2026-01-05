У кого из звёздных футболистов истекают контракты через полгода. Часть 2

Сразу несколько известных футболистов могут стать свободными агентами по окончании нынешнего сезона. Именно тогда истечёт срок их контрактов с нынешними клубами. Список довольно внушительный, поэтому мы разделили его на две части. С первой можно ознакомиться здесь.

Деотшанкюль Юпамекано (27 лет, «Бавария»)

Француз играет в немецких клубах с 2017 года. Сначала он оказался в «Лейпциге», затем перешёл в «Баварию», которая заплатила за его трансфер € 42,5 млн. Нынешний контракт Юпамекано истекает ближайшим летом. В прошлом месяце немецкое издание «Бильд» сообщило, что «Бавария» достигла принципиального соглашения о продлении договора с игроком. По данным источника, стороны согласовали детали базовой зарплаты, бонусов и гонорара за подписание контракта. Единственная спорная деталь — условия выкупа футболиста. Французский футболист хочет продлить договор только при наличии такой опции. «Бавария» же рассчитывает, что это условие вступит в силу с 2028 года. Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Реала», однако позднее издание ESPN подчеркнуло, что мадридский клуб не рассматривает вариант с приобретением француза.

Ибраима Конате (26 лет, «Ливерпуль»)

В ноябре журналист Саша Тавольери сообщил, что «Ливерпуль» предложил Конате новый контракт. Если француз примет условия, то станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов клуба. Впрочем, Конате пока не определился со своим будущим. «Ливерпуль» на всякий случай ищет замену. Один из кандидатов — защитник «Ренна» Жереми Жаке. The Athletic утверждает, что «Реал» отказался от идеи приобретения Конате из-за спада игровой формы защитника. В этом сезоне Ибраима провёл 19 матчей в АПЛ и заработал четыре жёлтые карточки.

Ибраима Конате Фото: Michael Regan/Getty Images

Джон Стоунз (31 год, «Манчестер Сити»)

Защитник признавался, что хотел завершить карьеру по окончании прошлого сезона, но в итоге передумал. Летом появилась информация (издание The Athletic), что Стоунз может покинуть «Манчестер Сити». Английский защитник в итоге остался в команде, но в этом сезоне провёл всего семь встреч в АПЛ. Джо пропустил несколько матчей из-за травмы, а в некоторых случаях его просто оставляли в запасе. Не исключено, что при таком раскладе футболист начнёт новый сезон в новой команде. Контракт истекает через несколько месяцев, и пока нет уверенности, что «Сити» предложит игроку новый договор.

Джон Стоунз Фото: Clive Mason/Getty Images

Эндрю Робертсон (31 год, «Ливерпуль»)

Робертсон играет за «Ливерпуль» с 2017 года. С того момента защитник провёл более 300 матчей во всех турнирах. Эндрю подчеркнул, что переговоры о новом контракте будут проходить за закрытыми дверями. Сам игрок спокойно относится ко всей ситуации. «Если это мой последний год в «Ливерпуле», — значит, это мой последний год. Если нет, то так тому и быть», — сказал шотландский футболист. В этом сезоне Робертсон отыграл 12 встреч в АПЛ. Очень интересно, где он начнёт новый.

Каземиро (33 года, «Манчестер Юнайтед»)

Похоже, есть два варианта. Либо Каземиро покинет «МЮ» по окончании сезона, либо подпишет новый контракт со значительным сокращением зарплаты. В ноябре 2025 года ESPN сообщил, что руководители «МЮ» планируют сократить платёжную ведомость. Каземиро входит в число футболистов, которым хотят урезать зарплату. Пока неизвестно, как к этому относится сам бразилец. В нынешнем сезоне экс-футболист «Реала» отыграл 17 матчей в чемпионате Англии, забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Гарри Магуайр (32 года, «Манчестер Юнайтед»)

Защитник не выходил на поле с 8 ноября 2025 года. Магуайр получил травму, из-за которой пропустил уже восемь встреч. Ситуация у Гарри такая же, как у Каземиро. Руководство «МЮ» рассматривает вариант с новым контрактом, но с сокращением зарплаты. Пойдёт ли англичанин на такие условия, пока неизвестно. В нынешнем сезоне Магуайр провёл восемь матчей в чемпионате Англии, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Он играет за «МЮ» с сезона-2019/2020, а до этого выступал в форме «Лестера».

Гарри Магуайр Фото: Alex Pantling/Getty Images

Карим Бензема (38 лет, «Аль-Иттихад»)

На данный момент «Аль-Иттихад» не делал Бензема предложение о новом контракте. Учитывая возраст футболиста (38 лет), руководство клуба может предпочесть более молодого нападающего. В текущем сезоне Бензема сыграл восемь встреч в чемпионате и забил четыре гола. Сам Карим выразил желание вернуться в «Лион», где он начинал свою карьеру, однако не уточнил, когда это может произойти и в какой роли он будет выступать в этом клубе.

Леон Горецка (30 лет, «Бавария»)

Горецка перешёл в «Баварию» в 2018 году. С тех пор он шесть раз стал чемпионом Германии, а также победителем Лиги чемпионов. Журналист Фабрицио Романо сообщил, что игрока предложили нескольким клубам через посредников. Впрочем, трансфер в зимнее окно маловероятен. Руководство «Баварии» довольно нынешним составом и не планирует делать каких-либо изменений. Видимо, если Горецка и покинет мюнхенский клуб, то только летом, когда истечёт срок контракта. В этом сезоне Леон провёл 14 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Леон Горецка Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Коке (33 года, «Атлетико»)

Коке — настоящая легенда «Атлетико». Он играл за мадридский клуб ещё в далёком сезоне-2009/2010. В нынешнем 33-летний футболист провёл 17 встреч в Ла Лиге и набрал 4 (2+2) очка по системе «гол+пас». Коке — воспитанник «Атлетико», рекордсмен клуба по количеству матчей (более 600). Минувшим летом клуб продлил контракт, но сделал это только на один сезон, поэтому Коке снова открыт для предложений в январе. Впрочем, пока нет определённости по поводу будущего этого игрока.

Коке Фото: Judit Cartiel/Getty Images

Н’Голо Канте (34 года, «Аль-Иттихад)

У чемпиона мира, судя по всему, есть несколько вариантов. По информации L’Equipe, за Конте пристально следят клубы из Англии, Франции и Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад», в свою очередь, намерен не допустить ухода игрока из команды в январе. Клуб из Джидды работает над продлением контракта француза ещё на один год. Впрочем, нельзя исключать вариант, при котором Н’Голо уедет на родину или в АПЛ. Канте перебрался в «Аль-Иттихад» в 2023 году. В этом сезоне он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Мануэль Нойер (39 лет, «Бавария»)

В середине декабря Нойер повредил бедро и выбыл из строя на неопределённый срок. Нельзя исключать, что Мануэль вернётся после зимнего перерыва в Бундеслиге. Нойеру уже 39 лет, и по поводу нового контракта он высказывается довольно сдержанно. По словам Мануэля, всё будет зависеть от его самочувствия. Он подчеркнул, что будет думать об этом вопросе ближе к марту, во время международного перерыва. Нойер перешёл в «Баварию» в 2011 году.

Генрих Мхитарян (36 лет, «Интер»)

В этом сезоне игровое время Мхитаряна значительно сократилось. Впрочем, сам футболист с пониманием относится к этому. «Знаю, что играю не так стабильно, как раньше, но также понимаю, что нормально привлекать молодых футболистов, которые в будущем могут сыграть весомую роль. Продолжаю работать и бороться до конца, на тренировках и в матчах», — говорил Мхитарян изданию Gazzetta dello Sport.

Генрих Мхитарян Фото: Simone Arveda/Getty Images

А ещё Генрих подчёркивал, что не вернётся в Армению и не продолжит карьеру в Саудовской Аравии. По словам Мхитаряна, он любит футбол за саму игру, а не за деньги. В этом сезоне Генрих провёл 14 матчей на поле и отыграл в общей сложности 800 минут.