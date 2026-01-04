«МЮ» пропустил нелепейший гол! Но Аморим тут же всё исправил

«МЮ» сделал новогодний подарок «Вулверхэмптону», подарив ему первое очко за 12 туров (1:1). Тот даже воодушевился и следом победил впервые за 20 матчей АПЛ, причём разгромно — 3:0 с «Вест Хэмом». Сегодня подербанить «Юнайтед» планировал и «Лидс» в рамках важного, но подзабытого «дерби роз» — клубы не пересекались в нём практически три года. Победить у команды Даниэля Фарке не получилось. Хотя и ничьей он тоже вполне может быть доволен.

У Рубена Аморима из-за травм и Кубка Африки по-прежнему крайне ограниченный выбор — скамейка в основном собрана из молодёжи. Сегодня он после паузы вновь выбрал расстановку с тремя центральными защитниками — Мартинесом, Хевеном и Йоро. А в центре нападения появился Шешко. И как раз его офсайд аннулировал шикарный быстрый гол Куньи — бразилец со скидки головой Каземиро неотразимо пальнул в касание с лёта.

В иных эпизодах попадать в створ практически все отказывались. За первый тайм на обе команды набрался лишь один точный удар головой Йоро после подачи с углового — Перри красиво потащил из-под перекладины. При общем соотношении 10:4 в пользу «МЮ». Зато в штангу угодил Калверт-Льюин с подачи Стаха — самый сочный момент первой половины.

Ламменсу дали отличиться только на 51-й минуте — Сенне не позволил Гудмундссону прошить ближний угол. А вот Ааронсону вскоре он помешать был уже не в состоянии! Получился легчайший гол. К нему привёл обычный вынос Стрейка. Американец спокойно убежал от Хевена и покатил вправо.

Аморим тут же усилил атаку, заменив Йоро на Зиркзее. Сработало незамедлительно! Свежий Джошуа отдал проникающую передачу на правый край штрафной, и Кунья в падении пробил мимо Перри. Вот и стоило ждать 62 минуты, чтобы начать перестрелку? Окафор готовился сделать её незабываемой, стрельнув в падении через себя — и не удивил этим Ламменса.

Зиркзее готовился сделать второй ассист, да Шешко привычно промазал с близкого расстояния. Сегодня исполнилось ровно три месяца с последнего гола словенца в АПЛ. А Кунья мчал за дублем, однако услышал звон штанги. На том и закончили.

По ожидаемым голам «Юнайтед» наработал на весомое преимущество: 1,46 xG на 0,92 xG. Ему бы ещё забивного нападающего. Такого как Хойлунд. Временно подняться в топ-5 всё же удалось: по итогам тура обойти могут «Челси» и «Сандерленд». А «Эвертон» — сравняться по очкам. «Лидс» же не проигрывает вот уже в семи встречах Премьер-лиги подряд.