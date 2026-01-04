Топ-матчи понедельника: Кубок Африки, горячий хоккей, теннис, НБА и волейбол

Начинаем неделю со спорта: Швеция — Финляндия и Канада — Чехия на МЧМ, «Флорида» против лидера регулярки НХЛ и Медведев в Брисбене!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: Швеция — Финляндия, молодёжный чемпионат мира, 1/2 финала

Интрига: шведы продлят победную серию?

Шведы выиграли все матчи в группе, попав в четвертьфинале на сборную Латвии. Прибалтийцы конкурентами более именитого соперника не выступили, почти по всем фронтам уступив. Финны же преподнесли главную сенсацию на этом турнире – команда Микколы выбила хозяев турнира и действующих чемпионов американцев. Джокером стал защитник Вялиля, забросивший победную шайбу. Найдётся ли ещё один герой у финнов?

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 05 января 2026, понедельник. 01:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Флорида» что-то противопоставит лучшей команде регулярки?

«Колорадо» является единственной командой в НХЛ, которая до сих пор не попала в яму. «Ураганы» давно закрепились на первом месте в сводной таблице и никого туда не подпускают. «Флорида» в последнем матче проиграла в «Зимней классике» и наверняка хочет исправиться. У Сэма Райнхарта серия из семи игр с набранными очками. Лидер «пантер» продлит её?

🏀 4:00: «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Букер способен на чудо?

«Оклахома» в этом сезоне проиграла всего пять раз. Три неудачи пришлись на матчи с «Сан-Антонио», и лишь «Миннесоте» и «Портленду» удалось по разу огорчить действующего чемпиона НБА. Результаты «Тандер» выровнялись — команда одержала четыре победы кряду. «Финикс» в последнее время смотрится отлично, удастся ли команде во главе с Девином Букером сломить сопротивление фаворита?

🏒 4:30: Канада — Чехия, молодёжный чемпионат мира, 1/2 финала

Интрига: нас ожидает бойня?

На двух последних молодёжных чемпионатах мира жребий сводил чехов и канадцев на стадии четвертьфинала, и оба раза победу одерживали европейцы. Без драмы там не обошлось. Команды уже встречались на групповом этапе, матч получился интересным, Канада пыталась бесконечно провоцировать соперника и выиграла со счётом 7:5. «Кленовые» одержат победу и вернут ещё один должок?

🎾 11:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия), Брисбен, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как Даниил Медведев начнёт новый сезон?

Россиянин Даниил Медведев начинает новый сезон в статусе первого номера посева турнира ATP-250 в Брисбене. Его первым соперником будет хорошо знакомый ему венгр Мартон Фучович. Теннисисты ранее играли пять раз, и счёт пока — 4-1 в пользу россиянина. За Даниилом, в частности, остался и их последний матч в рамках «Мастерса» в Майами-2024. Победитель нового поединка далее сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: будет мало заброшенных шайб?

«Салават» и «Нефтехимик» трижды встречались в этом сезоне, но забросили в этих матчах лишь восемь шайб на двоих. При этом команды не назовёшь особо оборонительными. В каких-то моментах, скорее, наоборот. Уфимцы сейчас активно борются за плей-офф, плодотворно работают на рынке. Поможет ли это во встрече с нижнекамцами?

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, 16-й тур

Интрига: кто выиграет первый топ-матч 2026 года?

Первый матч с приставкой «топ» в 2026 году. Лидер и недавно выигравший Суперкубок казанский «Зенит» принимает московское «Динамо». Пикантность в том, что казанцы уже трижды одолели принципиального соперника в этом сезоне. Конечно, команда Константина Брянского хочет взять реванш. Да и в чемпионате победа позволит приблизиться к татарстанцам вплотную. Но получится ли?

⚽️ 🎦 19:00: Египет — Бенин, Кубок африканских наций, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: удивят ли ноунеймы звёзд?

У Бенина нет заметных на высоком уровне футболистов. Если не считать таковым полузащитника тульского «Арсенала» Маттео Алинви. В плей-офф скромная команда пролезла с третьего места в группе – за счёт минимальной победы над такой же не хватающей звёзд с неба Ботсваной. Египет же мощен. По крайней мере в атаке, ведь там бегают Мохамед Салах и Омар Мармуш. Оба они пропустили ничего не значащий с турнирной точки зрения матч с Анголой. И даже так египтяне стали первыми в группе. Всё идёт к победе фаворита. Но вдруг бенинцы удивят?

⚽️ 🎦 22:00: Нигерия — Мозамбик, Кубок африканских наций, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: продолжит ли удивлять сборная Мозамбика? Или Нигерия без сенсаций пойдёт дальше?

Мозамбик виновен в расформировании сборной Габона – команда Пьер-Эмерика Обамеянга уступила в личной встрече, пустила соперника в плей-офф и решением правительства в нынешнем виде больше не существует. Возможно, теперь пострадает и более статусная Нигерия? Один из фаворитов турнира пока целиком оправдывает данный статус, взяв девять очков в группе с Тунисом, Танзанией и Угандой. Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Саму Чуквезе и другие звёзды вновь покажут класс?