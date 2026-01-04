Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Париж. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 5 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: Кубок Африки, горячий хоккей, теннис, НБА и волейбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 5 января 2026 года
Комментарии
Начинаем неделю со спорта: Швеция — Финляндия и Канада — Чехия на МЧМ, «Флорида» против лидера регулярки НХЛ и Медведев в Брисбене!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 5 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: Швеция — Финляндия, молодёжный чемпионат мира, 1/2 финала

U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 00:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: шведы продлят победную серию?

Шведы выиграли все матчи в группе, попав в четвертьфинале на сборную Латвии. Прибалтийцы конкурентами более именитого соперника не выступили, почти по всем фронтам уступив. Финны же преподнесли главную сенсацию на этом турнире – команда Микколы выбила хозяев турнира и действующих чемпионов американцев. Джокером стал защитник Вялиля, забросивший победную шайбу. Найдётся ли ещё один герой у финнов?

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Как финны и шведы шагнули в полуфинал?
Сенсационный вылет США, погром в исполнении Канады. Итоги четвертьфиналов МЧМ
Сенсационный вылет США, погром в исполнении Канады. Итоги четвертьфиналов МЧМ

🏒 1:00: «Флорида Пантерз» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 01:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Флорида» что-то противопоставит лучшей команде регулярки?

«Колорадо» является единственной командой в НХЛ, которая до сих пор не попала в яму. «Ураганы» давно закрепились на первом месте в сводной таблице и никого туда не подпускают. «Флорида» в последнем матче проиграла в «Зимней классике» и наверняка хочет исправиться. У Сэма Райнхарта серия из семи игр с набранными очками. Лидер «пантер» продлит её?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Обзор последнего матча «Флориды»:
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было

🏀 4:00: «Финикс Санз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
05 января 2026, понедельник. 04:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Статистика регулярного чемпионата НБА

Интрига: Букер способен на чудо?

«Оклахома» в этом сезоне проиграла всего пять раз. Три неудачи пришлись на матчи с «Сан-Антонио», и лишь «Миннесоте» и «Портленду» удалось по разу огорчить действующего чемпиона НБА. Результаты «Тандер» выровнялись — команда одержала четыре победы кряду. «Финикс» в последнее время смотрится отлично, удастся ли команде во главе с Девином Букером сломить сопротивление фаворита?

Как так можно поступать с главной звездой?
Боль и угроза рецидива — Лука Дончич не щадит себя
Боль и угроза рецидива — Лука Дончич не щадит себя

🏒 4:30: Канада — Чехия, молодёжный чемпионат мира, 1/2 финала

U20 ЧМ-2026 . 1/2 финала
05 января 2026, понедельник. 04:30 МСК
Канада U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: нас ожидает бойня?

На двух последних молодёжных чемпионатах мира жребий сводил чехов и канадцев на стадии четвертьфинала, и оба раза победу одерживали европейцы. Без драмы там не обошлось. Команды уже встречались на групповом этапе, матч получился интересным, Канада пыталась бесконечно провоцировать соперника и выиграла со счётом 7:5. «Кленовые» одержат победу и вернут ещё один должок?

Турнирная таблица молодёжного чемпионата мира
Обзор четвертьфинальных матчей:
Сенсационный вылет США, погром в исполнении Канады. Итоги четвертьфиналов МЧМ
Сенсационный вылет США, погром в исполнении Канады. Итоги четвертьфиналов МЧМ

🎾 11:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Мартон Фучович (Венгрия), Брисбен, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Брисбен (м). 1-й круг
05 января 2026, понедельник. 11:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Мартон Фучович
Венгрия
Мартон Фучович
М. Фучович

Интрига: как Даниил Медведев начнёт новый сезон?

Россиянин Даниил Медведев начинает новый сезон в статусе первого номера посева турнира ATP-250 в Брисбене. Его первым соперником будет хорошо знакомый ему венгр Мартон Фучович. Теннисисты ранее играли пять раз, и счёт пока — 4-1 в пользу россиянина. За Даниилом, в частности, остался и их последний матч в рамках «Мастерса» в Майами-2024. Победитель нового поединка далее сразится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

ATP. Турнирная сетка. Брисбен
Россиянин готов дать бой в Брисбене:
Медведев сменил причёску к старту сезона. Даниил вот-вот сыграет первый матч в 2026-м
Медведев сменил причёску к старту сезона. Даниил вот-вот сыграет первый матч в 2026-м

🏒 14:30: «Салават Юлаев» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 января 2026, понедельник. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: будет мало заброшенных шайб?

«Салават» и «Нефтехимик» трижды встречались в этом сезоне, но забросили в этих матчах лишь восемь шайб на двоих. При этом команды не назовёшь особо оборонительными. В каких-то моментах, скорее, наоборот. Уфимцы сейчас активно борются за плей-офф, плодотворно работают на рынке. Поможет ли это во встрече с нижнекамцами?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
С кем приходится работать Козлову в Уфе?
Главный реаниматолог КХЛ. Виктор Козлов «воскресит» и Евгения Кузнецова с Хо-Сэнгом?
Главный реаниматолог КХЛ. Виктор Козлов «воскресит» и Евгения Кузнецова с Хо-Сэнгом?

🏐 18:00: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, 16-й тур

Суперлига — предварительный этап (м) . 16-й тур
05 января 2026, понедельник. 18:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выиграет первый топ-матч 2026 года?

Первый матч с приставкой «топ» в 2026 году. Лидер и недавно выигравший Суперкубок казанский «Зенит» принимает московское «Динамо». Пикантность в том, что казанцы уже трижды одолели принципиального соперника в этом сезоне. Конечно, команда Константина Брянского хочет взять реванш. Да и в чемпионате победа позволит приблизиться к татарстанцам вплотную. Но получится ли?

Турнирная таблица мужской Суперлиги
Казанцы завершили 2025 год трофеем:
Суперкубок у Казани! «Зенит» обыграл «Локомотив» и взял этот трофей в 11-й раз
Суперкубок у Казани! «Зенит» обыграл «Локомотив» и взял этот трофей в 11-й раз

⚽️ 🎦 19:00: Египет — Бенин, Кубок африканских наций, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . 1/8 финала
05 января 2026, понедельник. 19:00 МСК
Египет
Не начался
Бенин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удивят ли ноунеймы звёзд?

У Бенина нет заметных на высоком уровне футболистов. Если не считать таковым полузащитника тульского «Арсенала» Маттео Алинви. В плей-офф скромная команда пролезла с третьего места в группе – за счёт минимальной победы над такой же не хватающей звёзд с неба Ботсваной. Египет же мощен. По крайней мере в атаке, ведь там бегают Мохамед Салах и Омар Мармуш. Оба они пропустили ничего не значащий с турнирной точки зрения матч с Анголой. И даже так египтяне стали первыми в группе. Всё идёт к победе фаворита. Но вдруг бенинцы удивят?

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Как Египет справился без двух лидеров:
Суперудар через себя и камбэк Хакими. Марокко красиво вышло в плей-офф Кубка Африки! Видео
Суперудар через себя и камбэк Хакими. Марокко красиво вышло в плей-офф Кубка Африки! Видео

⚽️ 🎦 22:00: Нигерия — Мозамбик, Кубок африканских наций, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Интрига: продолжит ли удивлять сборная Мозамбика? Или Нигерия без сенсаций пойдёт дальше?

Кубок африканских наций . 1/8 финала
05 января 2026, понедельник. 22:00 МСК
Нигерия
Не начался
Мозамбик
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мозамбик виновен в расформировании сборной Габона – команда Пьер-Эмерика Обамеянга уступила в личной встрече, пустила соперника в плей-офф и решением правительства в нынешнем виде больше не существует. Возможно, теперь пострадает и более статусная Нигерия? Один из фаворитов турнира пока целиком оправдывает данный статус, взяв девять очков в группе с Тунисом, Танзанией и Угандой. Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Саму Чуквезе и другие звёзды вновь покажут класс?

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Итоги группового этапа:
Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ?
Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android