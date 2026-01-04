Выдающееся шоу от молодого сменщика Мбаппе! «Реал» начал 2026-й с красивого разгрома

«Реал» не дал «Барселоне» оторваться в первые дни нового года. Команда Хаби Алонсо победила дома «Бетис», и разрыв остался прежним – четыре очка. А севильцы проиграли на выезде впервые в этом сезоне Примеры.

В отсутствие травмированного Мбаппе роль основного нападающего у «Реала» исполнил Гарсия. Это был лишь второй выход Гонсало в стартовом составе в нынешнем сезоне Примеры. Когда «Реал» защищался, первую линию обороны «сливочных» в схеме 4-4-2 вместе с Гарсией образовывал Винисиус Жуниор. В позиционных атаках бразильца тянуло влево, а в центр с правого фланга поближе к Гонсало зачастую смещался Родриго. Команда Алонсо достаточно хорошо комбинировала на скорости, а Вини просто насмехался своими финтами над молодым правым защитником «Бетиса» Ортисом.

Тем не менее при счёте 0:0 хозяева с трудом создавали голевые моменты. Впрочем, уже на шестой минуте Винисиус Жуниор мог заработать пенальти, уйдя от Ортиса и свалившись в штрафной после единоборства. Судья Эрнандес не назначил 11-метровый в спорном эпизоде. Хотя для ТВ «Реала» – бесспорном. Затем команда Алонсо заработала несколько угловых и штрафных, но «Бетис» раз за разом снимал верх после подач «сливочных». А вот на 20-й минуте гости допустили роковую ошибку. Винисиус Жуниор заработал штрафной слева, посадив Ортиса на жёлтую карточку, и Родриго мастерски загрузил мяч на дальнюю штангу, где швейцарец Родригес отпустил Гарсию. Гонсало ударом головой забил свой первый гол в чемпионате.

Защищались мадридцы прилично, а капитан Вальверде здорово дорабатывал как правый защитник. Только после того, как хозяева повели, «Бетис» впервые пробил по воротам Куртуа. Всего же до перерыва команда Мануэля Пеллегрини, к слову, никогда не обыгрывавшего «Реал» на выезде (четыре победы в 29 встречах у этого тренера – все домашние), нанесла пять ударов до перерыва и ни разу не попала в створ. Отдохнувшие «сливочные» выглядели лучше. Правда, и они ограничились всего одним ударом в створ за тайм.

В перерыве Пеллегрини ожидаемо поменял Ортиса на опытного Бельерина, а «Бетис» едва не забил в первой же опасной атаке на 49-й минуте. Центральные защитники «Реала» не разобрались после паса в зону, который должны были прерывать, и Эрнандес оказался на убойной позиции перед воротами. Однако… забыл ударить. В ответной атаке «Реал» наказал севильцев. Какую же красоту сотворил Гарсия! Форвард открылся у полукруга под заброс с правого фланга, принял мяч на грудь и вторым касанием пробил с лёта под самую штангу. Защитники «Бетиса» оставили Гонсало свободным, и очень зря. Мбаппе на трибуне стоя аплодировал голу конкурента.

Гонсало Гарсия бьёт по воротам Фото: Denis Doyle/Getty Images

Пока «Бетис» приходил в себя, команда Алонсо соорудила третий гол. Как и первый, он пришёл после подачи Родриго со стандарта. Только на сей раз это был угловой с левого фланга. Бразилец как рукой положил мяч в нужную точку. Хавбек «Бетиса» Форнальс в собственной штрафной умудрился прозевать рывок Асенсио. Центральный защитник «Реала» вколотил мяч в сетку головой.

«Реал» сделал результат менее чем за час. Тем не менее в середине второго тайма аплодисменты на «Сантьяго Бернабеу» сменились свистом. Хозяева, почувствовав, что победа уже в руках, стали недорабатывать в обороне. Сначала «сливочных» спасла от пропущенного мяча стойка. Затем – ничто не спасло. Голевая атака севильцев началась с вратаря, который отдал длинный пас на левый фланг. После этого Руибаль своей передачей запустил Эрнандеса к воротам Куртуа. Кучо убежал от защитников «Реала», дважды обыграл голкипера и классно забил. Более того, на 75-й минуте хавбек «Бетиса» Рикельме ещё раз зарядил в штангу.

«Реал» потерял контроль над игрой – и за четверть часа до конца Алонсо вспомнил о запасных. Мастантуоно с Гюлером сменили Родриго и Винисисуса, который сделал пять обводок за матч, но снова не отличился (сухая серия бразильца в Примере затянулась на три месяца). Свежий турок помог Гарсии оформить хет-трик в концовке. Гонсало опять сотворил красоту: открылся в штрафной и переправил мяч в сетку пяткой. Между прочим, в этот вечер форвард «сливочных» забил и правой ногой, и левой, и головой.

В компенсированное время Фран Гарсия превратил победу «Реала» в разгромную. Интересный факт – «Бетису» забивали только воспитанники мадридского клуба.