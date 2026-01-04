«Ливерпуль» забил в добавленное и почти праздновал победу. Но сразу пропустил чудесный гол

Первый матч «Ливерпуля» в году стал разочарованием. То ли из-за неубедительной игры, то ли просто с целью ротации Слот на этот раз удивил стартовым составом. С первых минут в центре нападения вышел Гакпо, а Экитике остался на скамейке. Соответственно, на левом фланге оказывались то Вирц, то Джонс, а на правом – Собослаи. Нельзя сказать, что для четырёх игроков «Ливерпуля» это новые позиции, но мы привыкли их видеть, скорее, на других.

Встреча ожидаемо началась с игрового преимущества «Ливерпуля». В стартовые 15 минут били только гости – дважды Гакпо и один раз – Вирц. Однако счёт открыли именно хозяева, которые воспользовались своим первым же моментом в матче.

Быстрая атака «Фулхэма» стала возможна благодаря тончайшей передаче Хименеса. Нападающий вывел Уилсона один на один с Алисоном, и последовал точный удар в дальний угол. Изначально гол был отменён из-за офсайда, но затем вмешался VAR, и гол засчитали. К слову, воспитанника «Ливерпуля», который проводит свой пятый сезон в «Фулхэме».

Голевая передача Хименеса на Уилсона Фото: Кадр из трансляции

После этого «Фулхэм» ещё долго смотрелся уже как минимум не хуже действующих чемпионов. Хотя по-настоящему явных моментов до перерыва уже не создали ни хозяева, ни гости. Второй тайм начался с гола Гакпо, однако это был один из самых явных офсайдов в этом сезоне. Нидерландец даже не стал спорить. Было заметно, насколько «Ливерпуль» включился после перерыва. Помимо отменённого гола, сразу же последовали удар Собослаи со штрафного и попадание в перекладину от Мак Аллистера.

Так что ответный гол гостей выглядел весьма по игре. Однако получился он спорным. Судя по стоп-кадру в трансляции, Вирц находился в офсайде. Маленьком, но безусловном, если исходить из линий на газоне. Правда, здесь можно допустить, что трава была подстрижена неровно или в трансляции взяли стоп-кадр с запозданием. VAR проверял гол более двух с половиной минут.

Голевая передача на Вирца Фото: Кадр из трансляции

После этого игра во многом успокоилась и регулярно останавливалась из-за пауз – в том числе из-за замен. Пожалуй, в оставшееся основное время самый явный момент был у «Фулхэма», когда Алисон не лучшим образом сыграл на выходе, а Уилсон попал в перекладину. Однако самая зрелищная часть встречи пришлась на дополнительное время.

На 90+3-й минуте «Ливерпуль» забил гол, который казался победным. Неудачная срезка мяча позволила Гакпо замкнуть прострел на дальней штанге. Нидерландец так радовался голу, что даже снял футболку и получил жёлтую карточку. Однако на этом матч не закончился. Потом случился вот этот удар.

Гол Рида Фото: Кадр из трансляции

Фантастический выстрел в самую-самую девятку. С дальней дистанции. На 90+7-й минуте. А если учитывать важность этого удара, он вполне претендует на главный гол сезона в АПЛ. Таким образом, «Ливерпуль» всё-таки не смог победить.