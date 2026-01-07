Первый трансфер «Ливерпуля» зимой — защитник. 17 лет, огромный рост и российские корни

Гранды мирового футбола последних лет — не только про состоявшиеся имена, тактические изыски или просто много денег, но и про селекцию. Ещё в 2021-м мы могли прочитать о феномене работы Тони Блума: владелец сети футбольных клубов ставил эксперимент в бельгийском «Юнионе» – успешно собрал крепкую команду уровня еврокубков с помощью компьютерной программы.

Тренд дошёл до самого верха. Например, два года назад «Бавария» отыскала в первую команду Нестори Иранкунду — вингера из чемпионата Австралии. Необычный выбор. Сейчас он играет за английский «Уотфорд». Несколько дней назад взяла в аренду 19-летнего полузащитника из чемпионата Гамбии – Бару Сапоко Ндиайе. Посмотрят за ним до лета, а дальше могут и забрать окончательно. Ещё один пример – «Барселона»: последние месяцы пишут об интересе к таланту из чемпионата Египта: Diario Sport сообщает об интересе клуба к нападающему «Аль-Ахли» Хамзе Абделькариму.

На днях главный мировой инсайдер Фабрицио Романо сообщил о трансфере 17-летнего Ифеаньи Ндукве (из второй второй команды «Аустрии») в «Ливерпуль». Этот переход особенно примечателен для нас тем, что у юноши есть российские корни по маме: флаг России указан на его странице в соцсетях, рядом с нигерийским (корни по отцу) и австрийским (страна, в которой родился). Мама Ндукве – россиянка.

Хотя без этой подсказки догадаться было бы сложно: Ндукве выступал только за сборную Австрии, с российскими клубами тоже не связан — он воспитанник «Аустрии». Портал Transfermarkt оценивает защитника в € 1 млн и сообщает об уникальном: рабочие обе ноги, рост — 198 см. Имя Ифеаньи нигерийское, означает, что для «бога нет ничего невозможного». Фамилия Ндукве — «жизнь в согласии».

Как вообще появился «Ливерпуль»?

Ндукве ещё этим летом не был на слуху: никаких выступлений за первую команду, на уровне сборных — максимум команда до 17 лет. Селекция «Ливерпуля» наверняка заприметила парня ещё тогда, особенно если учитывать потребность в центральном защитнике. Видны попытки найти замену Вирджилу ван Дейку в долгосрочной перспективе: в августе клуб также приобрёл 19-летнего Джованни Леони из «Пармы». Как и Ифеаньи, Леони высокий, статный, успешно ведёт единоборства и не обязательно прямо хорош на мяче — по сути, профиль ван Дейка.

Джованни Леони Фото: Stu Forster/Getty Images

Нигериец наверняка был в каком-то расширенном шорт-листе и ждал своего часа — чемпионата мира до 17 лет в ноябре. Сборная Австрии сенсационно дошла до финала, Ифеаньи Ндукве выделялся: огромный относительно остальных, с лёгкостью дотягивался до любого мяча и перехватывал почти всё. 79% выигранных единоборств — это очень много.

Высок соблазн списать успех исключительно на габариты: Ифеаньи действительно сильно выше оппонентов и, как часто бывает у африканских талантов, в раннем возрасте физически превосходит ровесников. Но в случае Ифеаньи привлекает не столько сам рост, сколько умение пользоваться телом: он не уступает в скорости и не суперагрессивен: не лезет в каждое единоборство, а выбирает и чувствует момент, читает игру. Спокоен на мяче и выходит из-под давления. На уровне взрослых, пусть и за вторую команду, у него в среднем за матч 14 возвратов, 6,5 перехвата, 5,4 длинной передачи, 78% выигранных единоборств. И даже гол в ворота сборной Англии!

Ифеаньи Ндукве празднует гол в ворота сборной Англии в 1/8 финала Фото: FIFA via Getty Images

Материал, с которым нужно работать. Поэтому «Ливерпуль» сделал предложение — сделка оценивается в € 3-5 млн. Журналисты сравнивают нигерийца со Смоллингом и Пике, скауты лестно отзываются после чемпионата мира. Мы же чуть-чуть можем рассчитывать на Ндукве в сборной России — есть право получения гражданства по происхождению.

Интересно, что ещё два месяца назад игрок давал интервью: делился, что считает кумиром ван Дейка, мечтал об игре в АПЛ за «Челси» и «Ливерпуль».

И вот как всё срослось.