«Челси» наказал «Сити» в самой концовке. Вытащили матч вопреки всему на свете!

В этот день сразу пять топ-клубов АПЛ сыграли вничью. И лишь «Арсенал» победил и оторвался.

Перед встречей «Сити» и «Челси» можно было наткнуться на забавную статистику. У Гвардиолы набралось уже 1011 матчей на высшем уровне, а у Макфарлейна – 0. Возможно, для исполняющего обязанности главного тренера «Челси» эта игра окажется первой и последней в карьере, потому что новый тренер уже на подходе.

Ситуация для гостей осложнялась ещё из-за состава, в котором отсутствовали многие ключевые игроки: у Кайседо – дисквалификация, а у Кукурельи, Фофана и Санчеса – проблемы со здоровьем. Про Колуилла уже даже никто не вспоминает. Неудивительно, что «Сити» с первых минут завладел инициативой. Однако первый опасный удар остался за гостями. На 20-й Эстевао почти с точки пенальти (даже чуть ближе) хорошенько приложился, но Гвардиол заблокировал.

Дальше игра шла в одни ворота. Уже в ответной атаке едва не забил Фоден. А затем Холанд ударил в штангу – в этом эпизоде показалось, что Бадьяшиль почему-то держал правую ногу норвежца, хотя он левша. Уже в первом тайме «Челси» несколько раз выносил мяч хоть куда-нибудь вперёд, после чего сразу же начиналась новая атака хозяев. Неудивительно, что на 42-й минуте «Сити» всё-таки открыл счёт. И сделал это Рейндерс, пробивший в ближнюю девятку из-под того же Бадьяшиля.

Тейани Рейндерс Фото: Offside via Getty Images

Можно сказать, что «Челси» ещё повезло завершить первый тайм, уступая лишь в один мяч. Гостям явно стоило что-то менять уже в перерыве. Просто потому, что выглядеть по игре хуже было тяжеловато. В результате на второй тайм у «Челси» не вышел Эстевао, который мало помогал обороне – вместо него появился Сантос.

И вновь первый по-настоящему опасный момент тайма остался за лондонцами. Контратака гостей завершилась ударом Нету из убойной позиции – с девяти метров и прямо перед воротами. Однако мяч прошёл чуть-чуть выше перекладины.

Удар Нету Фото: Кадр из трансляции

Следом замена случилась и у «Сити», однако уже вынужденная, потому что Гвардиол получил повреждение. Защитник покидал поле, прихрамывая и опираясь на врача с одной стороны и на Джеймса – с другой. В центр обороны пришлось выпускать Хусанова. На ход игры это сильно не повлияло, потому что «Сити» продолжал обильно атаковать, а «Челси» – рассчитывать на контратаки.

В результате одна из них на 72-й минуте привела к первому удару «Челси» в створ – пробил вышедший на замену Делап. Затем он же оказался в центре потасовки после того, как пихнул Хусанова в рекламный борт после потери мяча. Разборки отняли ещё пару минут у гостей, которым нужно было отыгрываться.

«Манчестер Сити» — «Челси» Фото: PA Images via Getty Images

И вроде бы концовку встречи «Сити» докатал относительно уверенно. Лишь на 89-й минуте был момент, когда в штрафной по мячу не смогли попасть сначала Палмер, а затем – Делап. Это выглядело как приговор, однако в этом туре АПЛ было важно смотреть матчи до самого конца. На этот раз ничью в компенсированное время вырвал «Челси» благодаря Фернандесу. На 90+4-й минуте аргентинец с третьей попытки затолкал мяч в ворота. Лондонцы лишили «Сити» победы вопреки всему на свете – после увольнения Энцо Марески, после дисквалификации и травм игроков, а ещё – после весьма сумбурной игры.

Так «Челси» догнал «МЮ» и даже обошёл его в таблице из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Ну а «Сити» теперь отстаёт от «Арсенала» уже на шесть очков.