Лидер «Пэлас» для «Реала», продолжение саги «Барсы» и Канселу. Трансферы и слухи дня

Стерлинг хочет уйти из «Челси» — и претенденты уже есть. А за итальянским полузащитником «Интера» пришёл «Галатасарай».

Рассказываем о главных трансферах и слухах дня в нашем традиционном обзоре новостей с зимнего рынка.

Состоявшиеся трансферы

«Русский швед» Алиев сменил клуб в Европе

Помните нападающего ЦСКА Алибека Алиева? В 2015 году московский клуб выкупил его у «Эльфсборга» за € 300 тыс., рассчитывая, что игрок юношеской сборной Швеции (обладающий также российским паспортом) раскроется в РПЛ. Но надежды не оправдались – Алиев не сумел пробиться в первую команду армейцев. Затем после нескольких аренд Алибек вернулся в Швецию, где играл до сегодняшнего дня. Сейчас ему уже 29. Тем не менее форвард привлёк внимание румынского ЧФР, с которым подписал контракт на два с половиной года на правах свободного агента. В сезоне-2025 Алиев выступал за «Эстер»: набрал 8+2 в 30 матчах.

Экс-форвард «Вильярреала» и «Лиона» уехал из Саудовской Аравии

Бывший нападающий «Вильярреала», «Лиона» и сборной Камеруна Карл Токо Экамби попрощался с Саудовской Аравией, где в последние годы играл за «Абху», «Аль-Иттифак» и «Аль-Фатех». Но 33-летний бомбардир, наколотивший более полусотни мячей за карьеру в Лиге 1, продолжит зарабатывать на жизнь в Азии. Экамби перешёл в катарский «Аль-Араби». «Аль-Фатех» отпустил камерунца свободным агентом. В нынешнем сезоне Карл Токо сыграл 10 встреч в чемпионате и Кубке Саудовской Аравии, забил всего один гол.

Трансферные слухи дня

«Челси» нацелился на Тонали и поспорит за защитника с топами Серии А и АПЛ

Сандро Тонали Фото: Carl Recine/Getty Images

«Челси», как всегда, активен на рынке. Как сообщает Football Insider, лондонский клуб собирается подписать полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали. Отмечается, что это цель на лето, а не на зиму. «Ньюкасл», в свою очередь, хочет сохранить итальянца. По данным Caught Offside, «Челси» также планирует купить защитника «Удинезе» Умара Соле. Однако придётся выдержать серьёзную конкуренцию – на 25-летнего француза претендуют ещё «Интер», «Милан», «Рома», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Зато есть возможность оформить сделку как аренду с обязательством выкупа. У Соле 18 матчей в Серии А, один гол и один голевой пас.

Стерлинг уходит из «Челси» — за вингера борются клубы АПЛ

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг близок к уходу из лондонского клуба. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, на 31-летнего игрока претендуют две английские команды – «Вест Хэм» и «Фулхэм». Причём для последних Стерлинг – приоритетная трансферная цель. Другой известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Рахим хочет полноценный трансфер, а не аренду, и готов даже покинуть АПЛ. Стерлингу не доверял прежний главный тренер «Челси» Энцо Мареска. Вингера даже не включали в заявку в ЛЧ, так что в нынешнем сезоне он ни разу не сыграл в чемпионате и Лиге чемпионов.

Беллингем отыскал новичка для «Реала»

Полузащитник «Кристал Пэлас» Адам Уортон может продолжить карьеру в «Реале». По информации AS, 21-летнего хавбека предложили мадридскому клубу посредники. Потенциальный трансфер Уортона оценивается в € 70 млн. Согласно источнику, на данный момент «Реал» не проявляет большого интереса к Адаму. Впрочем, нельзя исключать, что руководство всё же переключится на талантливого англичанина. Тем более, как утверждает E-Notícies, Джуд Беллингем также попросил свой клуб сделать трансфер Уортона. Звезда «Реала» считает, что приход этого игрока в значительной мере освободит его от оборонительных задач и вдобавок поможет команде провести смену поколений. У Уортона в нынешнем сезоне 24 матча в АПЛ и Лиге конференций, он стал автором двух голевых передач.

«Барселона» выбирает себе нового защитника

Алессандро Бастони Фото: Simone Arveda/Getty Images

Marca поделилась трансферными инсайдами, связанными с «Барселоной». Каталонский клуб по-прежнему заинтересован в приобретении центрального защитника «Интера» Алессандро Бастони. Сейчас активных переговоров нет, но, если экономическая ситуация позволит, «Барса» совершит сделку. Она обойдётся чемпиону Испании ориентировочно в € 70-80 млн. А вот в подписании Жоау Канселу каталонцы сомневаются, хотя и не вышли из гонки за португальца из «Аль-Хиляля». Причина в том, что Ханси Флику нужнее центрбек, а не фланговый защитник. К тому же сам Канселу должен будет пойти на значительное понижение зарплаты. В этом сезоне у Жоау 1+2 в шести встречах саудовской лиги и азиатской ЛЧ. Если «Барса» откажется от варианта с арендой или трансфером Канселу – игрока заберёт «Интер».

«Милан» занимается трансферами Влаховича и Левандовского

Душан Влахович Фото: Stefano Guidi/Getty Images

Любопытные новости о трансферных целях «Милана» в атаку. По информации Sport Mediaset, «россонери» не теряют надежды подписать нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича. Контракт серба с туринским клубом завершается летом, а значит, его можно взять свободным агентом. Но с Влаховичем ведёт переговоры «Барселона», поэтому не факт, что Душан захочет оставаться в Италии. Если вариант с сербом сорвётся, «Милан», согласно источнику, планирует переключиться на центрфорварда каталонцев Роберта Левандовского. 37-летний поляк в этом сезоне набрал 9+1 в 19 матчах Примеры и Лиги чемпионов. У Влаховича – 6+2 в 17 играх Серии А и ЛЧ.

Одной строкой

Официально: «Хоффенхайм» отдал в аренду «Хайденхайму» до конца сезона 20-летнего левого защитника Хеннеса Беренса.

Sky Sport: «Хоффенхайм» возьмёт в аренду у дортмундской «Боруссии» 19-летнего вингера Коула Кэмпбелла – в договоре пропишут опцию выкупа приблизительно за € 10 млн.

Фабрицио Романо: «Реал» достиг полного согласия с Нико Пасом по личным условиям – полузащитник вернётся из «Комо» в Мадрид будущим летом.

Фабрицио Романо: полузащитник «Интера» Давиде Фраттези может перейти в «Галатасарай» – турки готовы взять итальянца в аренду за € 5 млн с обязательством выкупа ещё за € 30 млн.

Руди Галетти: «Лацио» включился в борьбу с «Ромой» за нападающего «Атлетико» Джакомо Распадори, возможен обмен на Маттео Гендузи.

Николо Скира: «Фенербахче» пытается оформить переход форварда «Милана» Кристофера Нкунку и по-прежнему заинтересован в трансфере Гендузи из «Лацио».

Footmercato: ФК «Париж» хочет подписать экс-защитника «Реала» Серхио Рамоса, ставшего свободным агентом, но сам 39-летний игрок надеется заключить договор с «более амбициозным клубом».

ESPN Brasil: «Крузейро» предложил «Зениту» 12 млн и своего защитника Жонатана Жезуса за полузащитника сине-бело-голубых Жерсона – петербургский клуб пока не ответил.