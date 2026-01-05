Скидки
Главная Футбол Статьи

Марокко — Танзания — 1:0, ЮАР — Камерун — 1:2, обзор матчей, голы, видео, 4 января 2026 года, 1/8 финала Кубка Африки

Звезда «Реала» зажигает на Кубке Африки — снова вытащил сборную дальше! Главное на КАН
Анатолий Романов
Главное на КАН, 4 января
Диас забивает в каждом матче. А ещё в 1/4 финала вышел Камерун.

Плей-офф Кубка Африки продолжился в воскресенье ещё двумя встречами 1/8 финала. Хозяева-марокканцы сыграли с Танзанией. Сборная ЮАР – с Камеруном.

Как прошли матчи первого дня плей-офф:
Видео
Хозяева дожали Танзанию в скандальной концовке — судья помог Марокко

Кубок африканских наций . 1/8 финала
04 января 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Марокко
Окончен
1 : 0
Танзания
1:0 Диас – 64'    

Сборная Марокко должна была легко преодолеть первый раунд плей-офф. Соперники хозяев Кубка Африки танзанийцы умудрились выползти из группы без единой победы! Набрали всего два очка, заняли третье место. Команда аргентинского тренера Мигеля Гамонди, казалось, была обречена.

Однако танзанийцы неожиданно дали бой фавориту Кубка Африки. Команда Гамонди бодро начала матч – форвард Мсува едва не забил и не заработал пенальти. А у марокканцев совсем не клеилась игра в атаке. В первом тайме полуфиналисты ЧМ-2022 не нанесли ни одного удара в створ ворота соперника, несмотря на гигантское преимущество по владению (72% против 28%). Правда, полузащитник Сайбари однажды отправил мяч в сетку ворот голкипера Масаранги, но забил из офсайда.

Браим Диас Подробнее

Во втором тайме сборная Танзании загубила голевой момент при счёте 0:0, и «атласские львы» всё же дожали гостей. Лидер марокканцев Хакими зарядил со штрафного в перекладину, а затем ассистировал Диасу.

Атакующий полузащитник «Реала» обыграл в штрафной один в один защитника Хамада и пробил в ближний угол. Масаранга пропустил мяч, который мог бы взять. У Браима это четвёртый гол на турнире – он забивал в каждом туре группового этапа и продолжил результативную серию в плей-офф.

Футболисты Марокко

Футболисты Марокко

Фото: Mosa'ab Elshamy/AP/ТАСС

Как ни удивительно, гол Диаса так и остался единственным во встрече. Команда Валида Реграги с трудом удержала победу. Более того, в компенсированное время судья в спорном эпизоде не назначил пенальти в ворота хозяев – после единоборства защитника Масины с форвардом Надо. Возможно, толчок тянул на фол. Танзанийцы требовали помощи VAR, однако судья не отреагировал на их просьбы. Точнее, его реакцией стала жёлтая карточка, показанная кому-то из штаба Гамонди. Обижать хозяев бригада Траоре не стала – и вскоре малиец дал финальный свисток.

Главное о групповом этапе — в этом тексте:
Камерун с большим трудом одолел ЮАР. Защитник «Спартака» поучаствовал в победе

Кубок африканских наций . 1/8 финала
04 января 2026, воскресенье. 22:00 МСК
ЮАР
Окончен
1 : 2
Камерун
0:1 Чамадью – 34'     0:2 Кофане – 47'     1:2 Макгопа – 88'    

В противостоянии сборных Камеруна и ЮАР было больше интриги. Обе команды выиграли по два матча из трёх на групповом этапе, пусть и финишировали только вторыми в своих квартетах. Победитель пары выходил в четвертьфинале на хозяев – встреча с Марокко состоится 9 января.

Два представителя РПЛ в составе сборной Камеруна – центральные защитники Кристофер Ву из «Спартака» и Жерзино Ньямси из «Локомотива» – остались на скамейке запасных. А их партнёры пытались справиться с давлением южноафриканцев в дебюте встречи. Команде ЮАР, возглавляемой бельгийцем Уго Броосом, хороший стартовый отрезок принёс гол на 14-й минуте. Правда, забитый из офсайда. Современные технологии помогли бригаде кенийского судьи Питера Камаку определить нарушение со стороны нападающего Фостера.

Камерун за весь первый тайм нанёс всего пару ударов в створ. Но этого хватило, чтобы уйти на перерыв, ведя в счёте. В эпизоде с голом сильно повезло. После стандарта и выноса последовал удар с подбора, мяч попал в камерунского защитника Котто и отлетел к латералю Чамадью. Тот находился перед воротами, однако офсайда избежал. Игрок «Сток Сити» бил без помех фактически с линии вратарской.

Кристофер Ву Подробнее
Жерзино Ньямси Подробнее

Сборная Камеруна идеально реализовывала свои редкие шансы. В начале второго тайма «неукротимые львы» сделали счёт 2:0. Голевую атаку раскрутил перехват на чужой половине поля, а продолжил – кросс с левого фланга. 19-летний нападающий «Байера» Кофане грамотно открылся в штрафной и великолепно исполнил удар головой в дальний нижний угол.

Потом камерунцы сушили игру, а сборная ЮАР не слишком эффективно атаковала. На исходе часа матча вратарь бухарестского «Динамо» Эпасси совершил сейв после удара Кабини с нескольких метров, но, даже если бы случился гол, его, скорее всего, отменили бы. Опять-таки из-за Фостера. Нападающий «Бёрнли» подыграл себе рукой в штрафной перед тем, как мяч оказался у Кабини.

Джуниор Чамадью

Джуниор Чамадью

Фото: CAF

В концовке помочь своей команде удержать победу должен был Ву – спартаковец появился на поле за четверть часа до конца. Но с ним надёжнее оборона Камеруна точно не стала. Сборная ЮАР, пойдя на штурм, создавала момент за моментом. На 88-й минуте нападающий Магкопа забил ударом в касание из пределов вратарской после паса слева. Сборная Камеруна сильно нервничала, тянула время. Кое-как отбились – вышли в четвертьфинал.

Результаты и календарь плей-офф Кубка Африки
Все новости RSS

