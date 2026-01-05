Потрясающие результаты для «Арсенала» и монструозный «Реал». Главное в еврофутболе

Всех с наступившим 2026-м годом! Пока многие отдыхают от работы, футболисты из европейских лиг продолжают борьбу за титулы без мыслей об отпуске. В первых числах января своим присутствием нас порадовали все топ-чемпионаты, кроме Бундеслиги. Но и без немцев у нас предостаточно событий!

Англия: «Челси» без главного тренера отобрал очки у Гвардиолы, мощная концовка в игре «Ливерпуля», «Арсенал» в восторге

«Брайтон» обыграл «Бёрнли» (2:0) и максимально приблизился к топ-5 – не хватает всего трёх очков. «Брентфорд» переиграл «Эвертон» в самом результативном матче тура (4:2) — хет-триком отметился Игор Тьяго. Теперь команда Кита Эндрюса всего в одном очке от пятого места. А оно, скорее всего, даст проход в ЛЧ!

«Вилла» не расклеилась после поражения от Артеты — бирмингемцы начали 2026 год с уверенной победы над «Ноттингемом». Счёт открыл раззабивавшийся Уоткинс (4+1 в последних четырёх матчах), вонзивший мяч ударом из-за штрафной. Во втором тайме у хозяев царил уже Макгинн: на 49-й замкнул прострел от партнёра, а в концовке забил в пустые после нелепого выхода вратаря на перехват. У гостей отличился только Гиббс-Уайт, хотя моментов у «Фореста» было достаточно и для двух-трёх мячей.

«Вулверхэмптон» одержал первую победу в АПЛ-2025/2026 Фото: Getty Images

Вот, кто возлагает больше всех ожиданий на новый год. «Вулверхэмптон» одержал первую победу в АПЛ-2025/2026, разгромив «Вест Хэм»! С соперником разобрались ещё в первом тайме: на 4-й минуте Джон Арьяс забил после точного прострела от партнёра, на 31-й Хван Хи Чан отличился с пенальти, а уже перед перерывом Матеус Мане отметился прекрасным дальним ударом после смещения в центр. Во второй половине лондонцы захватили контроль над мячом, что им не помогло — «Вулвс» без труда удержал разгромный счёт.

Микель Артета Фото: Getty Images

Габриэла можно назвать и антигероем, и героем тура. На 10-й минуте бразилец по ошибке вложил мяч в ногу Эванилсону прямо у ворот Райи — нападающий без промедлений открыл счёт. Зато через шесть минут Габриэль исправился, сравняв счёт. Вообще «Арсенал» часто нервничал у своей штрафной, с трудом выдерживая прессинг от хозяев. Благо, у Артеты есть Деклан Райс — хавбек оформил дубль и принёс победу. В концовке Эли Крупи из «Борнмута» сократил отставание, но матч всё равно осталась за «канонирами»: могли забить и четвёртый силами Жезуса, Мерино и Сака.

Удивительно, как «МЮ» умудряется плестись около топ-4, регулярно теряя очки с аутсайдерами. На этот раз не смогли обыграть «Лидс» с 16-го места. В первом тайме самый опасный момент создали хозяева — Доменик Калверт-Льюин головой срезал мяч в штангу. На 62-й минуте Бренден Ааронсон сделал за Доминика его работу: американец убежал от Хевена и отправил мяч в дальний угол. Аморим отреагировал на пропущенный выходом Зиркзее — нидерландец через минуту отдал голевой пас на Кунью. Под конец футболисты разыгрались и могли забивать ещё по одному мячу: Окафор опасно пробил через себя, а Кунья напугал вратаря обводящим ударом. Но игроки решили жить дружно и закончили вничью.

Большую часть матча «Тоттенхэм» контролировал игру — даже сработали любимые наработки Франка со стандартов. Дэвис открыл счёт после розыгрыша углового на 30-й. Лондонцы этим голом и ограничились — а зря. Под конец гости проснулись: разыграли блестящую комбинацию с пасом на третьего, выведя Бробби к чужим воротам. Форвард мощнейшим ударом разорвал сетку и принёс ничью «Сандерленду».

«Кристал Пэлас» не справился с напором «Ньюкасла» и заслуженно проиграл. Хозяевам понадобилось приличное время, чтобы забить легитимный мяч (попробовали в первом тайме, но гол Гордона отменили). На 71-й минуте Гимарайнс после долгой толкотни в чужой штрафной открыл счёт, а на 78-й Тшау закрыл все вопросы после углового.

«Фулхэм» в первом тайме играл на контратаках и нашёл момент — Уилсон переиграл Алисона и закатил мяч в дальний угол. Видеопомощники долго проверяли момент, вычисляя офсайд у валлийца. Его позже нашли у Гакпо, который на 47-й постарался сравнять счёт. В конечном итоге, это удалось Вирцу — немец воткнул мяч в створ после прострела от Брэдли. Хотя и там возможны споры по офсайду. До старта компенсированного времени суперопасный момент создали Хименесу, но тот попал в перекладину. А начиная с 90+4-й минуты началось безумие: Гакпо всё же сумел забить коленом в пустой угол. Но уже в ответной атаке «Фулхэм» сравнял счёт — Харрисон Рид результативно пробил в «девятку» метров с 24-х. Фантастическая развязка!

«Челси» готовился к матчу уже под руководством Калума Макфарлейна — Мареску отправили в отставку 1 января. В первом тайме лондонцев не было видно, всю игру вёл «Сити» — у них голом отличился Рейндерс, подкарауливший отскок, убрав защитника и пробив в верхний ближний. Зато в концовке гости взбодрились: Делап не смог реализовать свои моменты, зато получилось у Энцо. Аргентинец сравнял на 90+4-й, занеся мяч в ворота с нескольких попыток. Через пару минут Энцо мог положить и победный, но там уже спас длиннорукий итальянец.

Испания: Гарсия вытащил «Барселону», «Реал» забил пять мячей без Мбаппе

«Атлетик» из Бильбао не справился с «Осасуной» (1:1) и опустился на восьмое месте. «Вильярреал» по-прежнему шикарно себя чувствует в Ла Лиге — обыграли «Эльче» (3:1). Команда Марселино отстаёт от «Барселоны» на 11 очков, но у них ещё два матча в запасе. «Жирона» выкарабкивается из бездны — обыграли «Мальорку» (2:1) и теперь сидят на 15-м месте. А вот «Севилья» разочаровала — были позорно разгромлены «Леванте» (0:3).

Последователи Александра Мостового без проблем разобрались с «Валенсией». Впрочем, а кто не разбирался с ними в этом сезоне? Гости иногда огрызались на контратаках — Пепелу даже выжал гол после дальнего удара. Вот только к тому моменту «Валенсия» уже пропустила два мяча от Иглеасиаса. Спустя некоторое время гости привезли третий пропущенный, а потом, в добавленное время, подсуетился Уго Альварес.

Матч имени Жоана Гарсии. Вратарь не только выдержал прессинг от озлобленных болельщиков «Эспаньола», но и оформил семь сейвов. У «Барселоны» практически не было моментов в первом тайме, а вот у хозяев могли забивать Фернандес и Милья. «Эспаньол» продолжал давить и после перерыва, но там и «Барселона» вышла из спячки. В итоге Ольмо открыл счёт красивым ударом в «девятку» в концовке, а через несколько минут Левандовский заковырял второй.

Оказывается, «Реал» умеет забивать голы и без Мбаппе. Килиан весь матч просидел на трибунах (восстанавливается после травмы) и аплодировал хет-трику Гонсало Гарсии. Поистине великолепному: испанец забил головой, правой ногой и пяткой левой! Ещё один внезапный автор гола мадридцев — Рауль Асенсио. Защитник удачно отклеился от защитников при угловом. Голевой фестиваль завершился ударом Франсиско Гарсии, который в касание замкнул кросс от Вальверде. На этом фоне даже затерялся гол от Кучо Эрнандеса — он вообще ни на что не повлиял.

«Сосьедад» приятно удивил. В первом тайме дисциплинированно сдержали «Атлетико» и заставили болельщиков поверить в положительный исход матча. Несмотря на провальный старт второй половины (пропустили от Сёрлота), баски собрались и оставшееся время интенсивно разминали Облака: у словенца пять сейвов. У Ремиро всего один — на 83-й Гризманн попробовал перекинуть вратаря. Безуспешно. Зато у Кубо успешно прошла передача внешней стороной, с которой Гедеш и сравнял счёт. Если бы не ужасная реализация, «Сосьедад» мог забрать и три очка — настолько внушительно выглядели во второй половине.

Италия: Гасперини проиграл «Аталанте», Сарри ничего не показал против Конте

«Комо» Фабрегаса обыграл «Удинезе» за счёт пенальти от Да Куньи (1:0) — им осталось три очка до топ-4. «Дженоа» — «Пиза» и «Сассуоло» — «Парма» списали друг у друга домашку (1:1). «Фиорентина» оживает: одержали вторую победу в последних трёх турах – не повезло «Кремонезе» (1:0). «Торино» погромил «Верону» (3:0).

Игроки «Милана» Фото: Getty Images

«Милан» даже не планирует затухать: у Аллегри по-прежнему ни одного поражения с первого тура. Весь первый тайм гости отходили от новогоднего застолья: «Кальяри» плёл занимательные комбинации у чужих ворот, но форварды усиленно били мимо ворот. После перерыва ситуация изменилась. «Милан» захватил инициативу, и Леау уже через несколько минут забил с прострела Рабьо. Гости могли побеждать ещё увереннее: были моменты у Пулишича, Модрич чуть не забил со штрафного. Но Аллегри и одного гола достаточно.

Туринцам снова не везёт — не сумели обыграть аутсайдера Серии А и приблизиться к лидерам. Йылдыз был сердцем всех атак «Ювентуса»: находил партнёров тонкими передачами, великолепно удерживал мяч под давлением. Но счёт открыл именно «Лечче»: хозяева подарили сопернику мяч у своей штрафной, и Ламек Банда пробил в «девятку». После перерыва Уэстон Маккенни прибежал на позицию центрфорварда и сравнял, поразив ворота из вратарской. Могли выцарапывать и победу, если бы не Дэвид: канадец не реализовал несколько моментов и не забил с пенальти.

Гасперини не совладал со своими бывшими футболистами. Бергамаски уже на первых минутах чуть не привезли себе гол, неаккуратно сыграв в перепас у ворот — от стопроцентного пропущенного спас Джимсити, он в последний момент вынес мяч головой. Оборона «Аталанты» извинилась перед болельщиками, открыв счёт через несколько минут — Скальвини тоже поработал головой, уже отреагировав на подачу с углового. Чуть позже Скамакка едва не оформил похоронный в ворота «Ромы», но гол отменили из-за офсайда. Гости ничего не продемонстрировали после пропущенного — могли пропустить ещё больше.

Абсолютно беспомощный матч от команды Сарри — вообще ничего не создали в атаке. Отличились только двумя удалениями: сначала отправился отдыхать Нослина из-за второй жёлтой, а вскоре Марушич продемонстрировал боевое искусство против Маццокки, вспылив после обычного игрового единоборства. Футболиста «Наполи», впрочем, тоже удалили — однако неаполитанцы перед этим дважды забили. Отметилась линия обороны: Спинаццола вбежал в штрафную и замкнул навес от Политано с фланга, а Ррахмани забил после подачи со штрафного.

Лаутаро Мартинес Фото: Getty Images

«Болонья» пожалела о победе над миланцами в Суперкубке. «Интер» вообще не заметил соперника, могли забивать и шесть, и семь мячей — ограничились всего тремя. Сначала Зелиньски отметился дальним ударом, а потом — пара форвардов Лаутаро-Тюрам. Мартинес забил в ворота «Болоньи» свой 167-й мяч за «Интер». Ещё семь голов, и аргентинец станет третьим лучшим бомбардиром в истории клуба. Ну а гости всё-таки не ушли без гола престижа — Кастро занёс мяч в концовке, откликнувшись на навес.

Франция: дождь из красных карточек, дерби Парижа

«Ланс» незаметно для всех продолжает лидировать в Лиге 1 — открыли тур разгромом «Тулузы» (3:0). Росеньор мог идеально прорекламировать себя «Челси», но его «Страсбург» потерял очки с кризисной «Ниццей» (1:1).

Александр Головин Фото: Getty Images

У «Монако» не задалась игра с самого начала. Уже на 12-й минуте пришлось менять вратаря, поскольку Градецки получил повреждение. Вышедший на замену Кён пропустил три мяча. Два из них — от Павла Шульца. До третьего пропущенного у монегасков ещё оставались шансы на камбэк. Всё сломалось после отменённого гола Балогуна из-за фола в атаке — хозяева были возмущены решением арбитра, его не переубедил даже просмотр VAR. Спустя небольшой промежуток времени Мамаду Кулибали перечеркнул былые старания (именно он забил гол у «Монако») и зачем-то с ноги влетел по голове Тальяфико — тогда все шансы на позитивный результат испарились. Головин провёл на поле весь матч: в первом тайме поучаствовал в нескольких атаках, а во втором скис. Остался без результативных действий.

Ещё одна нелепая красная карточка пришлась на «Лилль». Алешандро отправился отдыхать уже на 13-й минуте: бразилец неудачно обработал мяч у своих ворот и наступил на ногу Эмболо, лишив того потенциально голевого момента. Несмотря на игру в меньшинстве, хозяева создали много опасных моментов, но не везло с реализацией. А вот у «Ренна» всё прекрасно: забили два мяча за семь минут. Сначала Франковски головой направил мяч в створ, а потом Эмболо расчертил с Мерленом молниеносную контратаку.

Парад удалений продолжился. «Марсель» теперь на восемь очков отстаёт от лидирующего «Ланса» и в следующем туре обойдётся без Вермерена и Надира. На 26-й минуте бельгиец переусердствовал во время прессинга и с двух ног влетел во вратаря при отборе — прямая красная. На 56-й вторую жёлтую показали уже Надиру, он прервал атаку соперника толчком в спину. «Нант» воспользовался подарками от хозяев и увёз домой три очка: в первом тайме Сентонс добил мяч в пустые, а во втором Кабелла реализовал пенальти.

«ПСЖ» — «Париж» Фото: psg.fr

«ПСЖ» передохнул и готов снова доминировать в Лиге 1. Команда Энрике практически не оставила шансов соседям: 70% владения, 20-6 по ударам. Сначала «золотой мальчик» Дуэ пробил вратаря ударом под перекладину, затем отметился Дембеле голом с рикошета. Между этими голами «Париж» на пару минут вернул ничейный счёт, забив с пенальти — Шевалье угадал направление удара, но не спас. Матвей Сафонов продолжает восстанавливаться после травмы – матч смотрел с трибуны.

Одной строкой