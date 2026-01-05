Скидки
Главная Футбол Статьи

Рубен Аморим уволен с поста главного тренера Манчестер Юнайтед – что случилось, подробности, статистика, мнение, кто заменит

Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Константин Кринский
Аморим сам «затянул себе петлю на шее»
На месте португальца рано или поздно выгорел бы любой тренер (или менеджер?).

Рубен Аморим уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Вот так внезапно – что даже для АПЛ ошеломляющая новость. Команда, казалось бы, встала на путь исправления (правда, без волшебных результатов – хотя спокойно претендовали на место в ЛЧ), но всё-таки потеряла идейного вдохновителя. Почему этот союз изначально был обречён на провал – в колонке Константина Кринского.

«Манчестер Юнайтед» – клуб, на примере которого можно изучать теорию хаоса. Когда самые незначительные изменения постепенно приводят к абсолютно неожиданным и глобальным последствиям, спрогнозировать которые не представляется возможным. Начиная с увольнения сэра Алекса Фергюсона и по сей день – с учётом всех трансферов, продаж и покупок долей разными акционерами, ремонтов на базе в Каррингтоне, отношений с болельщиками, отмены питания для детей из академии и многого другого – концепция подтверждает себя чуть ли не на ежемесячной основе. Регулярно происходит что-то связанное с «МЮ», что не только удивляет, но и забавляет.

Я был уверен, что Аморим провалится в «Манчестер Юнайтед». И писал об этом ещё в октябре 2024-го – перед назначением. Мечтал ошибиться, но, увы, с тех пор ничего не изменилось: тренер остался собой (что вполне нормально), а руководство не скорректировало политику и своё отношение к развитию клуба (а вот тут могли быть сдвиги).

Тот самый текст:
Ну не бывает так, чтобы две абсолютно разные стихии слились воедино и дали миру что-то победоносное и успешное. Это противоречит любым законам – в первую очередь здравому смыслу. Невозможно пригласить архитектора с концепцией в разваливающийся дворец с просьбой подлатать всё так, чтобы мир обзавидовался. Нужно вызывать экскаватор-разрушитель, много другой спецтехники. Потом долго и нудно расчищать завалы. А уж потом звать кого хотите.

В «МЮ» очевидно так не захотели – и заманили тренера с современным видением, а он, по неопытности и ввиду жажды больших вызовов, согласился. Насыпали ему в течение нескольких трансферных окон игроков разного калибра (хотя он имел вето на покупки и продажи) и за разные деньги в надежде, что сейчас-то этот португальский гений слепит дрим-тим. Однако если посмотреть на более здоровые проекты, у Хосепа Гвардиолы в «Сити», Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Микеля Артеты в «Арсенале» ушло куда больше времени.

У вышеописанных лиц нет статуса менеджера, они лишь главные тренеры. А вот Аморим вчера после ничьей с «Лидсом», можно сказать, сорвался, когда начал доказывать журналистам, что он не тренер, а именно менеджер.

«Я пришёл сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером «МЮ», и это очевидно. Знаю, что меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер «Юнайтед». И так будет ещё 18 месяцев или до тех пор, пока руководство не решит сменить тренера. Буду выполнять свою работу, и каждый отдел, скауты, спортивный директор должны выполнять свою работу. Не собираюсь уходить. Буду выполнять свою работу, пока не придёт другой человек, чтобы заменить меня. Такова была договорённость. Моя работа — быть не тренером»

Вы вообще помните, чтобы человек, выводящий команду на матчи и находящийся в технической зоне на протяжении всей игры, произносил такое? Выгорел или ляпнул на эмоциях – сейчас уже неважно. Этими словами Аморим «затянул петлю», которая и так болталась у него на шее чуть ли не с момента назначения. Кстати, в новости на сайте «Юнайтед» Аморим назван именно тренером. Подколка от боссов или ещё один аргумент в пользу разлада?

Статистика побед Аморима в «МЮ»

Статистика побед Аморима в «МЮ»

Фото: «Чемпионат»

Результаты? Речь не про винрейт (он, кстати, ужасный – 39,68%, наравне с Ральфом Рангником (37,93%). У Эрика тен Хага, получается, был ого-го — 54,69%), количество выигранных трофеев и результативность. Речь про стремление к балансу и прогрессивное движение. И дело не в том, что всё время в Англии Аморим похож на персонажа из Страдающего Средневековья. Просто он изначально зашёл не в тот клуб. Тут уж извините, нужно разделить ответственность с теми, кто его приглашал.

У Рубена всё время уходило на поддержание жизни в «Манчестер Юнайтед». Для развития места просто не осталось. Он постоянно находился в поиске: латал дыры, занимался перманентной интеграцией новичков в состав, затем оценкой их деятельности, потом пересмотром обоймы. Далее всё начиналось по новой. Нащупывание смыслов, новички, старички, победы над грандами, поражения от аутсайдеров, критика. Замкнутый круг, который словно и не разорвать.

Если взглянуть на таблицу АПЛ, дела-то у «МЮ» не так уж и плохи. Пятое-шестое место, перспектива попадания в Лигу чемпионов. У команды к тому же наибольшее количество голевых моментов в нынешнем сезоне чемпионата Англии! Но за год с лишним лично вы поняли, вокруг кого и за счёт чего строится игра в атаке? Что за командные связи должны были стать ключевыми?

Но это если на бумаге. А если в жизни – то мы получили уставшего тренера (или не тренера, а менеджера – сами решайте), 100500 футболистов, отсутствие стабильности, бесконечные претензии к руководству. Короче говоря, это надрыв, который чувствуется сквозь экран. Перегрузка, сочащаяся из каждого комментария Джейми Каррагера, Гари Невилла и прочих говорящих голов британского медиапространства.

Рубен очень устал и вчера своими словами подписал себе приговор. Будь в «Манчестер Юнайтед» баланс между командой, тренерским штабом, руководством и болельщиками, не случилось бы ничего подобного. Ни эмоциональных качелей после матчей, ни фанатских протестов, ни споров вокруг развития клуба.

Увольнение Аморима, как и его назначение, – это лишь ещё одно внезапно возникшее звено в цепочке странных событий, которые переживает современный «Манчестер Юнайтед». И которое лишь доказывает, что «МЮ» и хаос – это давным-давно синонимы.

Таблица чемпионата Англии
