Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений

Рубен Аморим уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». Вот так внезапно – что даже для АПЛ ошеломляющая новость. Команда, казалось бы, встала на путь исправления (правда, без волшебных результатов – хотя спокойно претендовали на место в ЛЧ), но всё-таки потеряла идейного вдохновителя. Почему этот союз изначально был обречён на провал – в колонке Константина Кринского.

«Манчестер Юнайтед» – клуб, на примере которого можно изучать теорию хаоса. Когда самые незначительные изменения постепенно приводят к абсолютно неожиданным и глобальным последствиям, спрогнозировать которые не представляется возможным. Начиная с увольнения сэра Алекса Фергюсона и по сей день – с учётом всех трансферов, продаж и покупок долей разными акционерами, ремонтов на базе в Каррингтоне, отношений с болельщиками, отмены питания для детей из академии и многого другого – концепция подтверждает себя чуть ли не на ежемесячной основе. Регулярно происходит что-то связанное с «МЮ», что не только удивляет, но и забавляет.

Я был уверен, что Аморим провалится в «Манчестер Юнайтед». И писал об этом ещё в октябре 2024-го – перед назначением. Мечтал ошибиться, но, увы, с тех пор ничего не изменилось: тренер остался собой (что вполне нормально), а руководство не скорректировало политику и своё отношение к развитию клуба (а вот тут могли быть сдвиги).

Ну не бывает так, чтобы две абсолютно разные стихии слились воедино и дали миру что-то победоносное и успешное. Это противоречит любым законам – в первую очередь здравому смыслу. Невозможно пригласить архитектора с концепцией в разваливающийся дворец с просьбой подлатать всё так, чтобы мир обзавидовался. Нужно вызывать экскаватор-разрушитель, много другой спецтехники. Потом долго и нудно расчищать завалы. А уж потом звать кого хотите.

В «МЮ» очевидно так не захотели – и заманили тренера с современным видением, а он, по неопытности и ввиду жажды больших вызовов, согласился. Насыпали ему в течение нескольких трансферных окон игроков разного калибра (хотя он имел вето на покупки и продажи) и за разные деньги в надежде, что сейчас-то этот португальский гений слепит дрим-тим. Однако если посмотреть на более здоровые проекты, у Хосепа Гвардиолы в «Сити», Юргена Клоппа в «Ливерпуле» и Микеля Артеты в «Арсенале» ушло куда больше времени.

У вышеописанных лиц нет статуса менеджера, они лишь главные тренеры. А вот Аморим вчера после ничьей с «Лидсом», можно сказать, сорвался, когда начал доказывать журналистам, что он не тренер, а именно менеджер.

Рубен Аморим главный тренер (менеджер?) «Я пришёл сюда, чтобы быть менеджером, а не тренером «МЮ», и это очевидно. Знаю, что меня зовут не Тухель, не Конте, не Моуринью, но я менеджер «Юнайтед». И так будет ещё 18 месяцев или до тех пор, пока руководство не решит сменить тренера. Буду выполнять свою работу, и каждый отдел, скауты, спортивный директор должны выполнять свою работу. Не собираюсь уходить. Буду выполнять свою работу, пока не придёт другой человек, чтобы заменить меня. Такова была договорённость. Моя работа — быть не тренером»

Вы вообще помните, чтобы человек, выводящий команду на матчи и находящийся в технической зоне на протяжении всей игры, произносил такое? Выгорел или ляпнул на эмоциях – сейчас уже неважно. Этими словами Аморим «затянул петлю», которая и так болталась у него на шее чуть ли не с момента назначения. Кстати, в новости на сайте «Юнайтед» Аморим назван именно тренером. Подколка от боссов или ещё один аргумент в пользу разлада?

Статистика побед Аморима в «МЮ» Фото: «Чемпионат»

Результаты? Речь не про винрейт (он, кстати, ужасный – 39,68%, наравне с Ральфом Рангником (37,93%). У Эрика тен Хага, получается, был ого-го — 54,69%), количество выигранных трофеев и результативность. Речь про стремление к балансу и прогрессивное движение. И дело не в том, что всё время в Англии Аморим похож на персонажа из Страдающего Средневековья. Просто он изначально зашёл не в тот клуб. Тут уж извините, нужно разделить ответственность с теми, кто его приглашал.

У Рубена всё время уходило на поддержание жизни в «Манчестер Юнайтед». Для развития места просто не осталось. Он постоянно находился в поиске: латал дыры, занимался перманентной интеграцией новичков в состав, затем оценкой их деятельности, потом пересмотром обоймы. Далее всё начиналось по новой. Нащупывание смыслов, новички, старички, победы над грандами, поражения от аутсайдеров, критика. Замкнутый круг, который словно и не разорвать.

Если взглянуть на таблицу АПЛ, дела-то у «МЮ» не так уж и плохи. Пятое-шестое место, перспектива попадания в Лигу чемпионов. У команды к тому же наибольшее количество голевых моментов в нынешнем сезоне чемпионата Англии! Но за год с лишним лично вы поняли, вокруг кого и за счёт чего строится игра в атаке? Что за командные связи должны были стать ключевыми?

Но это если на бумаге. А если в жизни – то мы получили уставшего тренера (или не тренера, а менеджера – сами решайте), 100500 футболистов, отсутствие стабильности, бесконечные претензии к руководству. Короче говоря, это надрыв, который чувствуется сквозь экран. Перегрузка, сочащаяся из каждого комментария Джейми Каррагера, Гари Невилла и прочих говорящих голов британского медиапространства.

Рубен очень устал и вчера своими словами подписал себе приговор. Будь в «Манчестер Юнайтед» баланс между командой, тренерским штабом, руководством и болельщиками, не случилось бы ничего подобного. Ни эмоциональных качелей после матчей, ни фанатских протестов, ни споров вокруг развития клуба.

Увольнение Аморима, как и его назначение, – это лишь ещё одно внезапно возникшее звено в цепочке странных событий, которые переживает современный «Манчестер Юнайтед». И которое лишь доказывает, что «МЮ» и хаос – это давным-давно синонимы.