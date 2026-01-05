Скидки
Нигерия — Мозамбик. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Расписание спортивных матчей 6 января 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи вторника: финал МЧМ по хоккею, Кубок Африки, Серия А, теннис и НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 6 января 2026 года
За чем следить 6 января: Алжир — ДР Конго и Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо, Овечкин и Панарин в НХЛ, а ещё «Металлург» — «Локо» — в КХЛ!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 6 января в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на сайте и в приложении «Чемпионата»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 0:30: Канада — Финляндия, молодёжный чемпионат мира, матч за третье место

U20 ЧМ-2026 . За 3-е место
06 января 2026, вторник. 00:30 МСК
Канада U20
Не начался
Финляндия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая команда закончит МЧМ на мажорной ноте?

Для канадцев, состав которых просто усеян первораундниками драфта НХЛ, проигрыш в полуфинале — чудовищный провал. Кроме того, «кленовые» весь турнир плохо играли в обороне и в атаке действовали в основном за счёт индивидуальных усилий. Более организованные финны, у которых ещё и было чуть больше времени на отдых, могут воспользоваться этими слабостями.

Статистика молодёжного чемпионата мира
Драматическое поражение финнов в полуфинале:
Какая драма в полуфинале МЧМ! Швеция могла проиграть четыре (!) раза, а в итоге — реванш
Какая драма в полуфинале МЧМ! Швеция могла проиграть четыре (!) раза, а в итоге — реванш

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Юта Мамонт», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: домашний лёд снова помешает команде из Нью-Йорка?

«Юта» начинала сезон как претендент на плей-офф, но в последних играх у команды Андре Туриньи снова большие проблемы. У «мамонтов» гигантский разрыв между топ-6 и нижними звеньями, которые мало помогают лидерам в атаке. Однако и «Рейнджерс» никак не могут обрести стабильность: да, в «Зимней классике» разгромлен чемпион, однако на домашнем льду парни Майка Салливана всё ещё играют очень плохо.

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Как прошёл матч под открытым небом:
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было
Панарин и Зибанеджад разорвали «Флориду»! Такого шоу в «Зимней классике» НХЛ ещё не было

🏒 3:30: «Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: какая команда начнёт выходить из кризиса?

Обе команды подходят к встрече не в лучшей форме. «Вашингтон» проиграл 10 из последних 14 матчей, а Александр Овечкин набирает мало очков. Молодой «Анахайм» после бурного старта остыл, и соперники пользуются оборонительными огрехами команды, которая и допускает много, и пропускает больше всех в лиге. Смогут ли Овечкин и Ко получить подарки от «уток»?

Статистика регулярного чемпионата НХЛ
Ови потерял ещё один зуб:
Момент дня в НХЛ! Овечкину разбили лицо в кровь и сломали ещё один зуб
Видео
Момент дня в НХЛ! Овечкину разбили лицо в кровь и сломали ещё один зуб

🏆🏒 4:30: Швеция — Чехия, молодёжный чемпионат мира, финал

U20 ЧМ-2026 . Финал
06 января 2026, вторник. 04:30 МСК
Швеция U20
Не начался
Чехия U20
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится редкий европейский финал МЧМ?

Для Чехии золото МЧМ может стать первым с 2001-го, когда на турнире звездил будущий форвард «Торпедо» Павел Брендл. Шведы не побеждали с 2012-го, когда гол Мики Зибанеджада принёс победу над сборной России. По таланту, конечно, «Тре Крунур» выглядят более предпочтительно — однако на стороне чехов психология, командная сыгранность и тот фактор, что шведы традиционно плохо играют финалы.

Статистика молодёжного чемпионата мира
Как чехи в третий раз подряд огорчили Канаду:
Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ
Канада, до свидания! Чехи в финале! Это был один из безумнейших матчей в истории МЧМ

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Голден Стэйт Уорриорз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
06 января 2026, вторник. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет вперёд в сезонной серии?

После последней встречи между «Голден Стэйт» и «Клипперс» в НБА прошло больше двух месяцев. В этом сезоне у команд между собой счёт в противостоянии ничейный — каждый забрал по победе. «Парусники» воспряли духом и выдали серию из шести выигрышей. «Воины» нестабильны, но за счёт действий лидеров держатся в зоне плей-ин. Чьи звёзды ярче проявят себя?

Статистика регулярного чемпионата НБА
Карри против Дёмина:
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА
«Было честью разделить с Карри площадку». Дёмин — после очередного яркого матча в НБА

🎾 7:00*: Софья Кенин (США) — Екатерина Александрова (Россия, 7), Брисбен, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Брисбен (ж). 2-й круг
06 января 2026, вторник. 07:00 МСК
Софья Кенин
28
США
Софья Кенин
С. Кенин
Не начался
1 2 3
         
         
Екатерина Александрова
10
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Интрига: как сыграет Александрова с чемпионкой Australian Open?

10-я ракетка мира Екатерина Александрова начинает борьбу в Брисбене в одиночном разряде матчем второго круга с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин из США. Теннисистки ранее играли дважды, и счёт личных встреч у них пока равный — 1-1. В Ухане-2024 сильнее была россиянка, а в Токио-2025 — американка. Победительница нового поединка за место в четвертьфинале сразится с кем-то из пары Каролина Мухова — Айла Томлянович.

WTA. Турнирная сетка. Брисбен
Екатерина успешно вступила в сезон:
Мирра победно начала сезон! Андреева и Александрова вышли в парный четвертьфинал Брисбена
Мирра победно начала сезон! Андреева и Александрова вышли в парный четвертьфинал Брисбена

🏒 14:30: «Металлург» Магнитогорск — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит: креатив или система?

К самой разухабистой команде чемпионата приезжает одна из самых системных. В последних встречах с участием команды Боба Хартли больше шести шайб не забрасывается: 2:1, 1:0, 0:2 и так далее. «Металлург» представляет собой прямую противоположность, команда Андрея Разина ни разу в этом году не дарила своему вратарю «сухой» матч, однако и забивают технари с Урала очень и очень много.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Тем временем Евгений Кузнецов покинул Магнитогорск:
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?
Кузнецов востребован в КХЛ и после провала в «Металлурге». На что надеются в «Салавате»?

🏒 17:00: «Ак Барс» — «Авангард», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как закончится битва за второе место Востока?

Оба гранда Востока сейчас на ходу и в последних 10 матчах набрали по 16 очков. В новый календарный год «Ак Барс» зашёл максимально уверенно и не оставил никаких шансов «Автомобилисту», забросив пять шайб сопернику, а «Авангард» взял сибирское дерби во многом за счёт экс-игрока «Сибири» Константина Окулова. Однако кому-то из них придётся проиграть.

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Как прошло сибирское дерби:
Видео
«Авангард» на выезде уверенно победил «Сибирь»

🏒 17:00: ЦСКА — «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2026, вторник. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: запутается ли борьба на Западе ещё сильнее?

ЦСКА с большим трудом и потом, но начал собирать турнирные очки, однако «Локомотиву» армейцы в очередной раз уступили. Минское «Динамо» в гостях соперник не такой опасный, как дома, однако в этом году команда Дмитрия Квартальнова дважды обыгрывала ЦСКА в Минске. Огорчит ли бывший тренер ЦСКА свою прежнюю команду ещё раз?

Статистика регулярного чемпионата КХЛ
Приоритеты Игоря Никитина:
Игорь Никитин: сегодня ребятам сказали, что не надо много думать, играйте в хоккей

⚽️ 🎦 19:00: Алжир — ДР Конго, Кубок африканских наций, 1/8 финала

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 19:00 МСК
Алжир
Не начался
ДР Конго
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Бонгонда окажется в четвертьфинале?

Тео хорош на Кубке Африки – без него сборная ДР Конго точно не имела бы таких хороших шансов на медали. Однако на пути серьёзный соперник – Алжир, напичканный лидерами клубов Бундеслиги, Лиги 1 и других европейских чемпионатов. Фаворит – номинальные хозяева. Но вдруг будет сенсация?

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Интересненько:
Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ?
Итоги групп на Кубке Африки! Кто сыграет в плей-офф и как дела у легионеров РПЛ?

⚽️ 20:00: «Лечче» — «Рома», Серия А, 19-й тур

Италия — Серия А . 19-й тур
06 января 2026, вторник. 20:00 МСК
Лечче
Лечче
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Рома» вернётся в борьбу за скудетто?

Команда Джан Пьеро Гасперини круто начала сезон, однако в конечном итоге уже к экватору чемпионата Италии сползла ниже лигочемпионской четвёрки. Шансы вновь претендовать на победу в Серии А ещё есть – надо и «Лечче» обыграть, и осечек конкурентов дождаться. Но вот случатся ли они?

Статистика Серии А
Итоги первой игровой недели года:
Потрясающие результаты для «Арсенала» и монструозный «Реал». Главное в еврофутболе. Видео
Потрясающие результаты для «Арсенала» и монструозный «Реал». Главное в еврофутболе. Видео

⚽️ 22:00: Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо, Кубок африканских наций, 1/8 финала

Кубок африканских наций . 1/8 финала
06 января 2026, вторник. 22:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Буркина-Фасо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ивуарийцы спокойно шагнут в 1/4 финала Кубка Африки?

Не должно быть каких-либо причин, по которым сборная Кот-д'Ивуара пропустит команду Буркина-Фасо в следующий раунд. Да и исторически сложилось, что номинальные хозяева играют против данного оппонента неприлично плохо – лишь одна победа в последних шести матчах.

Турнирная таблица Кубка африканских наций
Как же он чувствует!
Зажигательный танец оператора Кубка Африки завирусился в соцсетях. Видео
Истории
Зажигательный танец оператора Кубка Африки завирусился в соцсетях. Видео

⚽️ 22:45: «Сассуоло» — «Ювентус», Серия А, 19-й тур

Италия — Серия А . 19-й тур
06 января 2026, вторник. 22:45 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: туринцы ближе подберутся к лидерам?

Пока «Ювентус» в чемпионате Италии не первый, не второй и даже не третий. Однако успех в игре с «Сассуоло» точно поможет подобраться к лидирующей тройке. Правда, история в том, что данный соперник регулярно обыгрывает фаворита – дважды в последних трёх встречах. Назревает что-то интересное!

Статистика Серии А
Праздник продолжается!
Рождественский мерч топ-клубов Европы. Чей вам нравится больше?
Рождественский мерч топ-клубов Европы. Чей вам нравится больше?
