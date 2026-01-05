Салах добил аутсайдера в плей-офф Кубка Африки. Сборной Египта помогли великолепные удары

Сборные Египта и Бенина определили очередного участника 1/4 финала Кубка африканских наций. Командам не хватило основного времени, а в дополнительное фаворит одолел соперника.

Египет вышел в плей-офф с первого места в группе. Сначала команда обыграла Зимбабве (2:1) и ЮАР (1:0). В обоих случаях победу команде принёс её самый звёздный футболист — Мохамед Салах из «Ливерпуля». В 3-м туре главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан выпустил на поле резервный состав и оставил в запасе не только Салаха, но и Омара Мармуша из «Манчестер Сити». Матч завершился без голов, однако Египет не упустил первую строчку в группе.

Бенин вышел в 1/8 финала благодаря тому, что обыграл Ботсвану (1:0). А вот в двух других встречах команда не забила ни одного мяча. Она уступила ДР Конго (0:1) и Сенегалу (0:3). Впрочем, трёх очков хватило для выхода в плей-офф.

Первый тайм матча 1/8 финала сложился для сборной Египта непросто. Соперник хорошо оборонялся, а команда Хассана не порадовала изобретательностью в атаке. Впрочем, даже несмотря на это, Египет вполне мог открывать счёт. На девятой минуте Мармуш удрал один на один с вратарём с центра поля, однако в последний момент так и не решил, что нужно сделать. В результате голкипер Бенина Марсель Данджину забрал мяч в ногах у футболиста «Манчестер Сити».

До перерыва каждая из команд потеряла по одному футболисту из-за травм. Сначала с поля ушёл Айегун Тосин из сборной Бенина, а уже в добавленное к первому тайму время на носилках унесли Мохамеда Хамди. Вязкий, тяжёлый первый тайм с минимумом голевых моментов.

На старте второй половины прекрасный момент был у Рами Рабья. На помощь египтянам пришёл стандарт, и защитник оказался совершенно один в трёх метрах перед воротами. Однако Данджину вовремя бросился в ноги сопернику, и мяч ушёл на угловой. Чуть позже Египет потерял из-за травмы Трезеге — футболист ушёл с поля прихрамывая.

Египет прошёл Бенин в 1/8 финала КАН Фото: JALAL MORCHIDI/EPA/ТАСС

На 69-й минуте фаворит всё-таки пробил соперника. Гол получился довольно красивым. Марван Аттия роскошно пробил из-за пределов штрафной площади — мяч закрутился в самую девятку. Идеальный по точности удар! Получается, сборная Египта может забивать и без помощи Салаха с Мармушем.

Казалось, что фаворит уже не упустит победы, но затем в дело вмешалась срезка. На 83-й минуте мяч рикошетом от футболиста сборной Египта едва не влетел за линию ворот. Голкипер Мохамед Эль-Шенави справился с огромным трудом. К сожалению для Египта, первым на подборе оказался Жодель Доссу. Вышедший на замену футболист сборной Бенина с метра вонзил мяч в ворота — 1:1. Кто бы мог подумать!

Салах мог решить всё в конце основного времени, однако пробил слишком бесхитростно из достаточно неплохой позиции. Если Египет рассчитывал затратить мало сил, то этот план оказался провальным. Команды ушли в дополнительное время. Впрочем, египтянам потребовалось всего семь минут, чтобы снова выйти вперёд. На этот раз Яссир Ибрахим головой направил мяч по невероятной траектории за спину голкиперу. Возможно, стоит упрекнуть вратаря в неверном выборе позиции, но в целом удар получился отменным.

Египет не только удержал необходимый результат, но и укрепил преимущество. В самой концовке фаворит убежал в контратаку после углового соперника, и Салах блестяще воспользовался своим шансом. Третий гол главной звезды сборной Египта в трёх матчах. Его сборная пробилась в четвертьфинал Кубка Африки. На этом турнире команда уже выступила лучше, чем на предыдущем. Следующий соперник сборной Египта определится по итогам матча Кот-д’Ивуар — Буркина-Фасо. Игра состоится завтра, 6 января.