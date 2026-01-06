Звёздный бразилец «Зенита» хочет уйти ради ЧМ-2026. Но получится ли?

Разве может хотя бы один трансферный период пройти без спекуляций об уходе зенитовских бразильцев? В последние пять-шесть лет такого точно не было. Наиболее активно слухи циркулируют зимой. По понятным причинам: клубы Бразилии вовсю готовятся к новому сезону, поэтому смотрят в том числе на знакомые фамилии в России. Периодически истории заканчиваются логически: год назад «Зенит» отпустил на родину Артура и договорился о переходе Вендела. Со вторым в итоге всё сорвалось. Полузащитника решили оставить до лета, а за это время владелец «Ботафого» передумал выкупать игрока. А теперь у Вендела новый контракт и перспектива получить российский паспорт. Так что, может, и всё не зря. Но в основном слухи не приводят ни к чему конкретному.

И это тоже легко объяснить. Петербуржцы всегда занимают жёсткую позицию в переговорном процессе и не готовы отпускать игроков за несколько мешков риса, которые они получат через несколько лет. Либо полноценный переход за кэш, либо бессмысленно вести дискуссию. Новый сюжет связан с Жерсоном, которого очень хочет «Крузейро». И, похоже, в этом случае есть шансы, что он закончится трансфером.

Всё началось 21 декабря. Тогда крупное бразильское медиа O Globo подтвердило информацию локальных журналистов: «Зенит» и «Крузейро» находятся в диалоге по трансферу хавбека. По информации источника, петербуржцы требуют € 15 млн и защитника Джонатана Жезуса, что не очень устраивает вторую сторону. Вскоре историю поддержал другой крупный ресурс – Goal.com. Он сообщил, что «Крузейро» готов отдать € 8 млн и Жезуса. При этом, по этим данным, ранее «Зенит» уже обращался в клуб по переходу защитника, предлагая € 10 млн. Вне контекста ситуации с Жерсоном.

В этот момент важно напомнить две вещи. Первая – текст «Чемпионата» от 13 декабря. Тогда мы сообщали, что вице-чемпионы выработали чёткую позицию по расставанию с игроками. Никаких аренд или продаж ради продаж. Только по рыночным условиям. Либо выгодные обмены, как в случае с Лусиано Гонду и Игорем Дивеевым.

Вторая – слова самого Жерсона, произнесённые 12 декабря. Он заявил: ему надоели слухи. А если он захочет уйти, то придёт к руководству и скажет об этом напрямую. Но не будет задействовать медиа.

Жерсон полузащитник «Зенита» «Саудовская Аравия? Если честно, даже не знаю, откуда всё это взялось. Всё, чего желаю, — работать спокойно, в тишине. Весь мой круг общения — это семья и друзья. Не общаюсь ни с какими журналистами, поэтому не понимаю, откуда они берут информацию, чего хочу или не хочу. Я предельно честен и откровенен. Поверьте: если однажды что-то случится и возникнет желание что-то поменять, первое, что сделаю, — приду к президенту клуба, председателю правления, к людям, принимающим решения, и скажу об этом честно, напрямую. Не стану выходить к журналистам и пытаться влиять на ситуацию через прессу. Это не мой стиль, так никогда не поступал и не собираюсь».

То есть легионер завуалированно сообщил: слухи бесят, ничего конкретного нет, а он просто хочет играть в футбол. Хоть и без уточнений, что именно в «Зените». Однако последующие события немного этому противоречат. Ведь в бразильские медиа утекало просто всё, что могло. Сначала президент «Крузейро» официально подтвердил, что Жерсон им нужен. А Globo добавило, что покупка футболиста – «особая просьба» главного тренера Тите. Также медиа назвало цифры, которые обозначил «Зенит» – € 40 млн за трансфер. Такие суммы в Бразилии за игроков «на вход» не платили никогда. Причём не стоит считать, что «Зенит» – в торгующейся позиции. Это не особо похоже на истину.

Дальше в истории появился новый персонаж. Без него она никак не могла реализоваться. Харизматичный мужчина по имени Маркао, отец Жерсона. Он сопровождает сына везде и выступает его негласным пресс-секретарём. Первые его слова были осторожными – о том, что «Крузейро» – «интересный проект». Ещё через пару дней он подтвердил, что переговоры идут, а возвращение в Бразилию станет хорошим шагом, ведь его сын хочет попасть на ЧМ-2026. А сделать это, играя в местном чемпионате, проще. Хотя Луис Энрике и Дуглас Сантос приглашались в сборную из «Зенита». Но это, видимо, другое.

Отец Жерсона Фото: Из личного архива отца Жерсона

При этом Маркао раз за разом подчёркивает: решение именно за российским клубом. То есть никакого шантажа. Местные медиа к концу декабря стали добавлять: личный контракт Жерсона с «Крузейро» уже согласован. Хотя как это можно сделать, не имея договорённости с «Зенитом», непонятно. Очевидно и то, что отец Жерсона ведёт серьёзную публичную работу. И ведь не придраться – он же не сын, который планировал сначала прийти к председателю правления и всё обсудить с ним.

В последние дни ситуация принципиально не меняется. Да, в Бразилии считают, что «Зенит» готов двигаться по деньгам. С учётом сильного желания игрока сменить клуб. Однако речь не может идти о сумме менее € 25 млн. Что логично: ведь полгода назад российский клуб заплатил за него именно столько. Вероятно, сейчас «Зенит» хочет не просто отбить затраты, но и получить что-то сверх. Например, Джонатана Жезуса.

Для «Крузейро» подобная сделка выглядит плохо: да, они забирают в недавнем прошлом игрока сборной Бразилии, но тратят рекордную для себя сумму, которая вряд ли есть без кредитования, и отдают одного из нынешних лидеров. Так что пока идеального решения для всех сторон нет.

Однако то, что оно ищется – факт. И если «Зенит» получит устраивающий его оффер, Жерсон уйдёт. Цепляться за полузащитника никто не будет. Тем более уже есть пул игроков, в том числе на его позицию, которые рассматриваются клубом.