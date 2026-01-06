ЦСКА нашёл замену Дивееву, «Челси» хочет купить Винисиуса у «Реала». Трансферы и слухи дня

Рассказываем о главных трансферах и слухах дня в нашем традиционном обзоре новостей с зимнего рынка.

Состоявшиеся трансферы

«Вест Хэм» купил ещё одного форварда

«Вест Хэм» определился с очередным новичком — им стал нападающий Валентин Кастельянос, которого купили у «Лацио». Портал Transfermarkt утверждает, что форвард обошёлся английскому клубу в € 29 млн. Кастельянос подписал контракт до 2030 года с опцией продления ещё на один сезон. Ранее «Вест Хэм» купил у португальского «Жил Висенте» Пабло Фелипе за € 23 млн. В этом сезоне Кастельянос провёл 12 матчей за «Лацио», забил два мяча и отдал три голевые передачи. К слову, «Вест Хэм» сейчас лидирует в мире по тратам на зимних новичков. Команда купила игроков на € 52 млн.

Валентин Кастельянос Фото: whufc.com

Легионер «Ахмата» покинул Грозный ради клуба из Казахстана

Полузащитник Амин Талал покинул «Ахмат». Стороны расторгли контракт по взаимному соглашению. Амин перешёл в грозненский клуб зимой 2024 года. С того момента он провёл 29 встреч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. Талал недолго оставался без клуба — марокканец заключил соглашение с казахстанским «Тоболом». Он перебрался в этот клуб, несмотря на то что там его зарплата значительно ниже той, что была в «Ахмате». В этом сезоне Амин достаточно редко выходил на поле, поэтому нуждался в игровой практике. В этом плане переезд в другой клуб — вполне логичное решение.

Амин Талал Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Трансферные слухи дня

Бывший клуб Перрена хочет арендовать француза у «Краснодара»

Полузащитник Гаэтан Перрен перебрался в «Краснодар» прошлым летом. Француз переехал в Россию в статусе лучшего ассистента Лиги 1. Но адаптация легионера в РПЛ проходит не так успешно, как хотелось бы представителям чемпиона страны. В первой части сезона Перрен отыграл 20 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи.

Издание L'Équipe утверждает, что «Осер» рассматривает вариант с арендой хавбека. Эта команда занимает второе с конца место в таблице Лиги 1 и планирует укрепить состав игроком из РПЛ. Правда, «Краснодар» не устраивают такие условия. Чемпион России не готов рассматривать предложения по аренде. Интерес к 29-летнему Перрену также проявляет «Монако». Кстати, Гаэтан переехал в Россию как раз из «Осера».

«Челси» готовит € 160 млн ради трансфера Винисиуса

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может переехать в АПЛ. Издание The Guardian утверждает, что «Челси» готов потратить на трансфер € 160 млн. Если верить источнику, то лондонский клуб рассматривает такую возможность в нынешнее трансферное окно. Винисиус не слишком доволен своим положением в столице Испании и пока не согласовал продление контракта, которое истекает в июне 2027 года. Не исключено, что всё это может открыть возможность для продажи бразильца, чтобы через 18 месяцев вингер не ушёл бесплатно. В этом сезоне Винисиус отыграл 19 матчей в чемпионате Испании. Бразильский нападающий забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

ЦСКА нашёл замену Дивееву

ЦСКА ищет замену защитнику Игорю Дивееву, который в скором времени перейдёт в «Зенит». По информации «Чемпионата», главный кандидат на переход в ЦСКА — защитник «Аль-Васла» Адриэлсон. Ранее этот футболист выступал за «Ботафого», а в «Аль-Васл» перешёл из «Лиона». ЦСКА уже давно ведёт переговоры по трансферу этого футболиста. С другой стороны, в московском клубе ещё не приняли итогового решения по Адриэлсону. Бразильцу 25 лет. В этом сезоне он провёл 18 встреч во всех турнирах и забил пять мячей.

«Барселона» сделала предложение «Аль-Хилялю» по Канселу

«Барселона» продолжает предпринимать попытки по переходу защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу. Как сообщает Фабрицио Романо, каталонский клуб готов арендовать игрока с покрытием небольшой части его зарплаты. Ранее появилась информация, что «Интер» и «Аль-Хиляль» достигли устного соглашения о переходе защитника в итальянскую команду на правах аренды. Обсуждалось, что в сделку могут включить Стефана де Врея или Франческо Ачерби.

Другой журналист, Саша Тавольери, утверждает, что Роберт Левандовски может стать частью сделки по переходу Канселу в «Барселону». Если стороны согласуют все детали, то поляк уедет в чемпионат Саудовской Аравии до конца нынешнего сезона. «Барселона» не будет платить игроку зарплату за этот период, поскольку все обязательства на себя возьмёт «Аль-Хиляль».

«Зенит» отказался продавать Жерсона за € 27 млн

«Крузейро» предложил «Зениту» € 27 млн за полузащитника Жерсона. Журналист Экрем Конур утверждает, что клуб из Санкт-Петербурга отказался от таких условий. Бразильский клуб готовит новое предложение, а сам футболист надеется, что сделку завершат как можно быстрее. К Жерсону проявляют интерес ещё один бразильский и два европейских клуба. Его контракт с «Зенитом» истекает только летом 2030 года. Бразилец переехал в Россию из «Фламенго» минувшим летом. Он провёл 15 встреч во всех турнирах и забил всего два мяча.

Жерсон Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Одной строкой

Официально: 19-летний вингер Луис Гильерме перешёл в «Спортинг» из «Вест Хэма». Сумма трансфера составила € 14 млн. Контракт – до лета 2030 года.

Официально: 19-летний вингер Коул Кэмпбелл перешёл в «Хоффенхайм» из «Боруссии» Дортмунд. Аренда – до лета 2026 года за € 1,5 млн с правом выкупа.

Николо Скира: Самуэль Жиго не входит в планы «Лацио» и может покинуть команду в январе.

Фабрицио Романо: «Вест Хэм» ведёт переговоры с «Аль-Насром» о подписании 26-летнего голкипера Бенто.

Фабрицио Романо: «Ювентус» ведёт переговоры о подписании Федерико Кьезы.

Фабрицио Романо: «Манчестер Сити» отозвал Макса Аллейна из аренды в «Уотфорде».

TyC Sports: ЦСКА, «Челси» и «Интер Майами» интересуются Мильтоном Дельгадо из «Бока Хуниорс»

Sky Sport Italia: Давиде Фраттези согласился перейти в «Галатасарай».