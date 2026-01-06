Новый тренер «Спартака» — не первый испанец в РПЛ. Помните предыдущих? Тест

Скидки
Кот-д'Ивуар — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
22:00 Мск
Матч-центр:
Испанские тренеры в России: Абаскаль, Рамос, Артига, Клотет, Грасия, Деограсия, Эмери, Рианчо, ЦСКА, Спартак, тест на знание

Кирилл Закатченко
Хуанде Рамос/Гильермо Абаскаль
10 вопросов про предшественников Карседо.

«Спартак определился с новым главным тренером — этот пост занял Хуан Карлос Карседо. Ранее испанец работал с кипрским «Пафосом», который сделал чемпионом страны и вывел в общий этап Лиги чемпионов.

Кто такой Карседо:
«Спартак» объявил имя нового тренера! Работал с Эмери и топами, сотворил сенсацию в ЛЧ
Самое время вспомнить других испанских тренеров, трудившихся в России. В нашу страну приезжали разные персонажи. Кто-то прилетал, добившись успеха в Европе, а некоторые кандидатуры вызвали очень много вопросов.

Мы подготовили тест. 10 вопросов — по одному под каждого испанского тренера, работавшего в России. На некоторые достаточно легко ответить (если вы, конечно, когда-то хоть чуть-чуть следили за российским футболом). А где-то придётся подумать и напрячь память (не самое простое задание для первых чисел января).

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.

