Новый тренер «Спартака» — не первый испанец в РПЛ. Помните предыдущих? Тест

«Спартак определился с новым главным тренером — этот пост занял Хуан Карлос Карседо. Ранее испанец работал с кипрским «Пафосом», который сделал чемпионом страны и вывел в общий этап Лиги чемпионов.

Самое время вспомнить других испанских тренеров, трудившихся в России. В нашу страну приезжали разные персонажи. Кто-то прилетал, добившись успеха в Европе, а некоторые кандидатуры вызвали очень много вопросов.

Мы подготовили тест. 10 вопросов — по одному под каждого испанского тренера, работавшего в России. На некоторые достаточно легко ответить (если вы, конечно, когда-то хоть чуть-чуть следили за российским футболом). А где-то придётся подумать и напрячь память (не самое простое задание для первых чисел января).

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по ссылке.