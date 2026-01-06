«МЮ» спасёт только чудо! Клуб не в состоянии добиться успеха рационально

«Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо», — даже странно, что эту фразу из фильма «Ширли-мырли» ещё ни разу публично не произнёс сэр Джим Рэтклифф. Он вряд ли знает о существовании этого фильма. Но на самом деле кинокартина во многом описывает положение дел в «Манчестер Юнайтед». И сейчас, и в целом после ухода сэра Алекса Фергюсона.

«Ширли-мырли» — это ведь комедия-фарс. Современный «Ман Юнайтед» — тот же самый жанр. Близнецы есть в фильме — теперь они появились и в «Манчестере», речь о братьях Флетчерах. Но это всё детали. Главное — суть. Кругом бардак, и спасти действительно может только чудо. Разница лишь в том, что в «Ширли-мырли» «оно (чудо) и произошло», о чём сразу сообщают вначале. А «Юнайтед» своего чуда пока так и не дождался.

Сделать рациональный, правильный выбор красный «Манчестер» просто не в состоянии. Вернее, сделать выбор — в состоянии, а вот следовать ему — нет. Перемены могут ударить в голову в любую секунду. И всё: былое перечёркнуто, и появляется очередной чистый лист. Новые надежды, безграничная вера, дальше — трудности, вера сменяется унынием. И так — по кругу. Очень напоминает цикл другой команды, которая носит красно-белое.

Рубен Аморим и Джим Рэтклифф Фото: Carl Recine/Getty Images

Увольнение Рубена Аморима — по кому оно бьёт сильнее? По тренеру или по клубу? Тренер не дал результата. Тут не с чем спорить, это подтверждают все возможные цифры. Могла помочь победа в Лиге Европы — хотя бы на короткой дистанции. Были бы и титул, и путёвка в Лигу чемпионов, и причитающиеся за неё большие выплаты. Но в финале «МЮ» проиграл «Тоттенхэму», причём абсолютно бесславно.

Другое дело, что Аморима приглашали всерьёз и надолго. Если клуб на такое подписывается, он должен быть готов терпеть. Португалец проработал чуть больше года. Такой короткий срок — это не терпение. Аморим не провёл даже одного полноценного сезона. Это не значит, что с него не должно быть спроса. Но в такой ситуации у тренера всегда будет аргумент — не дали достаточно времени. И этот аргумент невозможно опровергнуть. Потому что неизвестно, что было бы, если бы Амориму дали поработать больше. Может быть, дела и пошли бы на лад.

Проблема в том, что «Юнайтед» терпит уже слишком долго, он от этого устал. Перепробовали всё — а воз и ныне там. После Фергюсона были и большие имена вроде Луи ван Гала или Жозе Моуринью. Были и Эрик тен Хаг с Аморимом — тренеры, которые отлично проявили себя в лигах второго ряда и как бы доросли до большого клуба. И «своему», Уле-Гуннару Сульшеру, «Юнайтед» шанс тоже давал. И, кстати, в линейке тренеров после Ферги норвежец — точно не худший. Но всё равно — не то.

Боссов «МЮ» — и прежних (Глэйзеров), и нынешних — даже немного жаль. Они ведь правда испробовали всё. Тренеров звали самых разных. Игроков привозили — на все лады, не скупились. Оттого и вывод, что поможет только чудо. Когда «Юнайтед» действует умом, пытается что-то просчитать, это не приводит ни к чему хорошему. Это уже просто доказано временем.

В этой связи смущают разговоры об Оливере Гласнере, который летом покинет «Кристал Пэлас». На бумаге это слишком правильный кандидат. В «Айнтрахте» и «Пэлас» проявил себя блестяще, к АПЛ адаптирован, готов работать с теми игроками, которые есть, тактически гибок и разнообразен. Эдакий австрийский Унаи Эмери. Шанс трудиться в клубе с большими амбициями Гласнер точно заслужил. Плюс летом он станет свободным агентом, за него не нужно будет платить.

Оливер Гласнер Фото: Clive Mason/Getty Images

Но, ещё раз, это слишком рациональный выбор. Такими казались и Аморим, и тен Хаг, когда их назначали. Как у них сложилось в «МЮ», мы знаем. Рациональный выбор в этом клубе не работает! Нужно чудо.

В этом смысле чудом будет, если Гласнер откажется. Таким образом он и себя спасёт, и «Юнайтед» лишит ложных надежд, не даст запустить по новой тот самый порочный тренерский круг от «вернулись править!» до грустного, бесславного увольнения. Гласнеру — только удачи! Он великолепный тренер, и дико интересно, сможет ли он добиться успеха в клубе с амбициями. Его тренер-близнец Эмери пробовал в «ПСЖ» и «Арсенале» и не преуспел. Получится ли у Гласнера — большая интрига следующего сезона.

А «МЮ» — удачи в поисках чуда. Всё может изменить человек, которого мы не знаем, на которого ещё вчера никто не ставил даже в самом «Юнайтед». Только так и работает чудо. Конечно, можно надеяться, что «МЮ» наладит вертикаль власти, будет хорошо работать, правильно выберет тренера (или менеджера?), даст ему полномочия и придёт к успеху. Но когда наблюдаешь за клубом в последние годы, в чудо, в удачный тычок пальцем в небо верится гораздо больше.