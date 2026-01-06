Скидки
Манчестер Юнайтед в сезоне-2025/2026: увольнение Рубена Аморима, новый тренер, слухи про Оливера Гласнера, мнение, подробности

«МЮ» спасёт только чудо! Клуб не в состоянии добиться успеха рационально
Дмитрий Бажанов
«Манчестер Юнайтед» в сезоне-2025/2026
Аморим больше не работает. Кто следующий?

«Я всегда говорил, что спасти нас может только чудо», — даже странно, что эту фразу из фильма «Ширли-мырли» ещё ни разу публично не произнёс сэр Джим Рэтклифф. Он вряд ли знает о существовании этого фильма. Но на самом деле кинокартина во многом описывает положение дел в «Манчестер Юнайтед». И сейчас, и в целом после ухода сэра Алекса Фергюсона.

«Ширли-мырли» — это ведь комедия-фарс. Современный «Ман Юнайтед» — тот же самый жанр. Близнецы есть в фильме — теперь они появились и в «Манчестере», речь о братьях Флетчерах. Но это всё детали. Главное — суть. Кругом бардак, и спасти действительно может только чудо. Разница лишь в том, что в «Ширли-мырли» «оно (чудо) и произошло», о чём сразу сообщают вначале. А «Юнайтед» своего чуда пока так и не дождался.

Сделать рациональный, правильный выбор красный «Манчестер» просто не в состоянии. Вернее, сделать выбор — в состоянии, а вот следовать ему — нет. Перемены могут ударить в голову в любую секунду. И всё: былое перечёркнуто, и появляется очередной чистый лист. Новые надежды, безграничная вера, дальше — трудности, вера сменяется унынием. И так — по кругу. Очень напоминает цикл другой команды, которая носит красно-белое.

Рубен Аморим и Джим Рэтклифф

Рубен Аморим и Джим Рэтклифф

Фото: Carl Recine/Getty Images

Увольнение Рубена Аморима — по кому оно бьёт сильнее? По тренеру или по клубу? Тренер не дал результата. Тут не с чем спорить, это подтверждают все возможные цифры. Могла помочь победа в Лиге Европы — хотя бы на короткой дистанции. Были бы и титул, и путёвка в Лигу чемпионов, и причитающиеся за неё большие выплаты. Но в финале «МЮ» проиграл «Тоттенхэму», причём абсолютно бесславно.

Другое дело, что Аморима приглашали всерьёз и надолго. Если клуб на такое подписывается, он должен быть готов терпеть. Португалец проработал чуть больше года. Такой короткий срок — это не терпение. Аморим не провёл даже одного полноценного сезона. Это не значит, что с него не должно быть спроса. Но в такой ситуации у тренера всегда будет аргумент — не дали достаточно времени. И этот аргумент невозможно опровергнуть. Потому что неизвестно, что было бы, если бы Амориму дали поработать больше. Может быть, дела и пошли бы на лад.

Хроника дичи:
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений
Аморим сам «затянул себе петлю на шее». Убрали из «МЮ» сразу после его жёстких заявлений

Проблема в том, что «Юнайтед» терпит уже слишком долго, он от этого устал. Перепробовали всё — а воз и ныне там. После Фергюсона были и большие имена вроде Луи ван Гала или Жозе Моуринью. Были и Эрик тен Хаг с Аморимом — тренеры, которые отлично проявили себя в лигах второго ряда и как бы доросли до большого клуба. И «своему», Уле-Гуннару Сульшеру, «Юнайтед» шанс тоже давал. И, кстати, в линейке тренеров после Ферги норвежец — точно не худший. Но всё равно — не то.

Боссов «МЮ» — и прежних (Глэйзеров), и нынешних — даже немного жаль. Они ведь правда испробовали всё. Тренеров звали самых разных. Игроков привозили — на все лады, не скупились. Оттого и вывод, что поможет только чудо. Когда «Юнайтед» действует умом, пытается что-то просчитать, это не приводит ни к чему хорошему. Это уже просто доказано временем.

В этой связи смущают разговоры об Оливере Гласнере, который летом покинет «Кристал Пэлас». На бумаге это слишком правильный кандидат. В «Айнтрахте» и «Пэлас» проявил себя блестяще, к АПЛ адаптирован, готов работать с теми игроками, которые есть, тактически гибок и разнообразен. Эдакий австрийский Унаи Эмери. Шанс трудиться в клубе с большими амбициями Гласнер точно заслужил. Плюс летом он станет свободным агентом, за него не нужно будет платить.

Оливер Гласнер

Оливер Гласнер

Фото: Clive Mason/Getty Images

Но, ещё раз, это слишком рациональный выбор. Такими казались и Аморим, и тен Хаг, когда их назначали. Как у них сложилось в «МЮ», мы знаем. Рациональный выбор в этом клубе не работает! Нужно чудо.

В этом смысле чудом будет, если Гласнер откажется. Таким образом он и себя спасёт, и «Юнайтед» лишит ложных надежд, не даст запустить по новой тот самый порочный тренерский круг от «вернулись править!» до грустного, бесславного увольнения. Гласнеру — только удачи! Он великолепный тренер, и дико интересно, сможет ли он добиться успеха в клубе с амбициями. Его тренер-близнец Эмери пробовал в «ПСЖ» и «Арсенале» и не преуспел. Получится ли у Гласнера — большая интрига следующего сезона.

А «МЮ» — удачи в поисках чуда. Всё может изменить человек, которого мы не знаем, на которого ещё вчера никто не ставил даже в самом «Юнайтед». Только так и работает чудо. Конечно, можно надеяться, что «МЮ» наладит вертикаль власти, будет хорошо работать, правильно выберет тренера (или менеджера?), даст ему полномочия и придёт к успеху. Но когда наблюдаешь за клубом в последние годы, в чудо, в удачный тычок пальцем в небо верится гораздо больше.

