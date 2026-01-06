Топ-события среды: «Барселона» против «Атлетика», Мирра в Брисбене, хоккей и НБА

Горячее 7 января: «Тампа-Бэй» — «Колорадо» в НХЛ, битва Леброна с «пеликанами», матчи «МЮ», «Сити» и «Интера», а также КХЛ и Единая лига!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 7 января в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Колорадо Эвеланш», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 января 2026, среда. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто наберёт больше очков: Кучеров или Маккиннон?

«Колорадо» уверенно возглавляет сводную таблицу НХЛ, в последних 11 матчах команда Беднара одержала 10 побед, проиграв лишь действующим чемпионам. «Тампа» после небольшой пробуксовки тоже вернулась на прежнее место – «молнии» находятся в одном очке от первой строчки в Атлантическом дивизионе. «Лайтнинг» запрыгнут на первое место?

🏒 3:30: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 07 января 2026, среда. 03:30 МСК Торонто Мэйпл Лифс Торонто Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Мэттьюс забьёт?

Остон Мэттьюс в последнем матче установил снайперский рекорд франшизы, забив 421-й гол за «Мэйпл Лифс». Правда, команда капитана не поздравила – «Торонто» уступил в овертайме «Айлендерс». «Флорида» после поражения в «Зимней классике» смогла порадовать фанатов, обыграв лидера чемпионата «Колорадо». «Пантерз» продолжат победное шествие?

«Флорида» ждёт возвращения лидера: Ткачук может вернуться в состав «Флориды» по ходу предстоящей гостевой серии

🏀 4:00: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Дончич и Леброн прибьют «пеликанов»?

У «Нью-Орлеана» дела либо хорошо, либо плохо. Среднего не дано… Команда сперва выиграла пять матчей кряду, а затем уступила в семи подряд. И так в целом происходит по ходу всего сезона. «Лейкерс» — один из топов Запада, поэтому у команды нет особых проблем в играх с аутсайдерами. Дончич и Леброн проявляют себя выше всяких похвал. Ждём ещё один разгром от «озёрников»?

🎾 8:30*: Мирра Андреева (Россия, 6) – Оливия Гадеки (Австралия, Q), Брисбен, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как Мирра Андреева начнёт сезон-2026?

Первая ракетка России Мирра Андреева провела уже два матча в парном разряде на «пятисотнике» в Брисбене. А в среду, 7 января, юная россиянка начинает борьбу в одиночке. Её первой соперницей будет австралийка Оливия Гадеки, которая пробилась в основу через квалификацию. Теннисистки ранее уже встречались один раз: на US Open — 2023 Мирра добилась волевой победы. Та, кто окажется сильнее в среду, далее сразится в третьем круге Брисбена с кем-то из пары Магдалена Френх — Линда Носкова.

🏒 14:00: «Сочи» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 января 2026, среда. 14:00 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Динамо» забросит больше двух шайб?

В последних восьми матчах «Динамо» лишь раз забрасывало больше двух шайб. Случилось это в Минске, ту игру москвичи даже не выиграли. Команды встречались 5 января, «Сочи» одержал сухую победу со счётом 2:0. Бело-голубые возьмут реванш и прервут свою серию поражений?

Михайлов — о победе над «Динамо»: Главный тренер «Сочи» Михайлов высказался о победе над московским «Динамо»

🏀 15:00: «Локомотив-Кубань» — «Уралмаш», регулярный чемпионат Единой лиги

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 07 января 2026, среда. 15:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: последний матч для Вергуна?

«Уралмаш» проиграл шесть встреч кряду и находится на седьмой строчке в Единой лиге. Такое положение дел не устраивает руководство клуба, поэтому всерьёз ходят слухи об отставке Ростислава Вергуна. На его место как раз метит бывший тренер «Локо» Антон Юдин, которого уволили из стана железнодорожников. Поговаривают, кубанцы уже подписали контракт с иностранным специалистом. Как же пройдёт, возможно, последний матч для Вергуна?

⚽️ 20:30: «Наполи» — «Верона», Серия А, 19-й тур

Интрига: неаполитанцы — в погоне за лидерством

В таблице Серии А мощнейшая плотность: лидирующие «Интер», «Милан» и «Наполи» разделяет всего пара очков. Поэтому, в зависимости от начала матчей, то и дело появляются новости с заголовками «Клуб Х вышел на первое место». Станут ли неаполитанцы героями очередной из таких? «Верона» торчит в зоне вылета и две последние встречи отдала разгромно. Кажется, проблем у фаворитов возникнуть не должно. Однако, если учитывать их переполненный лазарет, а там семь человек, возможны любые сценарии.

⚽️ 22:00: «Барселона» — «Атлетик» Бильбао, Суперкубок Испании, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: каталонцы пытаются защитить титул

В последнее время «Атлетик» стал для «Барсы» мягкой булочкой: восемь побед и всего по одной ничьей с поражением начиная с февраля 2022-го. Причём трижды фиксировался счёт 4:0. Например, в ноябре 2025 года. Смогут ли баски хоть на этот раз чем-то удивить каталонцев? «Барселона» взяла предыдущий розыгрыш Суперкубка Испании и как минимум выйти в финал обязана. Но вдруг «Атлетик» повторит подвиг сезона-2020/2021? Не зря же в турнире участвуют четыре команды, а не только «Барса» с «Реалом».

⚽️ 22:30: «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: что Гвардиоле делать с обороной?

Матч с «Челси» принёс «Манчестер Сити» сплошные разочарования. И дело не только в упущенной на последних минутах победе (1:1). Гвардиол сломал ногу, Диаш повредил подколенное сухожилие. Стоунз и так давно вне игры, поэтому с защитниками теперь у Пепа Гвардиолы прямо беда. Воспользуется ли ситуацией «Брайтон», который сломил «Бёрнли» (2:0) и наконец-то после аж ноября вернулся на победный путь? «Сити», между прочим, не обыгрывал «чаек» с апреля 2024-го. Вполне вероятно, серия продлится.

⚽️ 22:30: «Фулхэм» — «Челси», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Челси» снова удивит без главного тренера?

«Челси» внезапно остановил «Манчестер Сити» (1:1) даже после увольнения Энцо Марески. Да, команду уже возглавил чудотворец «Страсбурга» Лиам Росеньор. Тем не менее к работе он пока не приступил: в ближайшем матче рулить с бровки останется Калум Макфарлейн. Значит ли это, что стоит вновь ждать неожиданностей? «Фулхэм» ведь на ходу и не уступает вот уже в пяти турах АПЛ кряду. Например, на последних секундах не дал победить выздоравливающему «Ливерпулю». Предсказать результат здесь очень непросто.

⚽️ 22:45: «Парма» — «Интер», Серия А, 19-й тур

Интрига: сохранят ли миланцы лидерство?

«Парму» точно не стоит недооценивать: у неё в гостях уже обжёгся «Милан» (2:2). Теперь туда пожаловали его земляки, и они точно помнят, как в конце предыдущего сезона упустили победу, ведя в два мяча (тоже 2:2). А как раз двух очков команде тогда ещё Симоне Индзаги и не хватило для чемпионства. Состоится ли месть? «Интер» идёт на серии из пяти побед в чемпионате, что привело к лидерству. И всё же далеко не факт, что получится его сохранить.

⚽️ 23:15: «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед», АПЛ, 21-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: первый матч «МЮ» после увольнения Аморима

Свершилось! «Манчестер Юнайтед» всё-таки уволил Рубена Аморима, которому не хватало полномочий, при этом хорошими результатами он желания не подкреплял. В ближайшее время руководить манкунианцами будет Даррен Флетчер – трудяга-полузащитник времён сэра Алекса, а в недавнем тренер манкунианской молодёжки. Поможет ли это добиться результата хотя бы за счёт морального подъёма? «Бёрнли» – вроде бы подходящий соперник: всё-таки взяли всего пару очков за последние 11 туров. Но это же «МЮ», как тут угадать?