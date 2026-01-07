Что ждёт вторые команды клубов РПЛ? Трети из них уже нет

В начале декабря незаметно прошла важная новость: РФС, ориентируясь на мнение тренерского штаба сборной России, предложил возродить турнир дублирующих составов, а клубы заблокировали инициативу. Идея, автором которой выступил Николай Писарев с поддержкой Валерия Карпина, заключалась в том, чтобы обязать создать вторые команды, чей календарь был бы синхронизирован с основой. То есть то, что у нас уже было с 2001 по 2008 год и называлось турниром дублирующих составов, а потом было замещено молодёжным первенством.

Аргументы клубов Мир РПЛ тоже понятны: новые команды — дополнительная финансовая нагрузка. Плюс у некоторых уже существуют «двойки», которые играют во Второй лиге. Судя по информации Ивана Карпова, идея отправлена на доработку.

Уже после появилась информация, что одна из этих «двоек» закрывается. Это сделал «Сочи». Ввиду отсутствия необходимости. Логичный вопрос: так а зачем тогда всё усложнять?

Вторые команды создавали по двум причинам. Но для некоторых они, похоже, неактуальны

Вообще, концептуальная идея создания «двоек» понятна и очевидна. Основная — практика для футболистов, которые уже переросли молодёжное первенство (нынешний предельный возраст участия там — 19 лет), но по разным причинам не доходят до основы. А интерес других клубов, если он вообще есть, не устраивает руководство. В этом случае игрока отправляли во вторую команду и отслеживали его дальнейшее развитие. Ведь зачастую это были собственные воспитанники, которые со временем стали разбавляться игроками других команд. В том числе ради спортивного результата. Кто-то точно помнит, что ещё несколько лет назад в Первой лиге выступали «Зенит-2» и «Спартак-2». Первые вылетели оттуда в 2019-м и с того момента не поднимались. Вторые — в 2022-м. «Краснодар-2», кстати, тоже забредал в этот дивизион, при этом, в отличие от конкурентов, не покинул его по спортивному принципу. Просто прекратил существование.

Другие топ-клубы не жили с такими амбициями. Предпочитали держать в «двойках» менее солидные составы. Но здесь открывается ещё одна причина: участие фарм-клуба в первом дивизионе открывает возможность сквозной заявки. Условно, «Зенит» мог и может заявить недоморощенного игрока Александра Ерохина во второй состав. При этом он будет доступен и для первого.

И, конечно, то самое развитие. Ведь в идеальном мире, когда всё это задумывалось, должно было быть так: футболист заканчивает академию и попадает в молодёжку. Дальше ультраталанты переходят в основу, а те, кому нужно дозреть, — во вторую команду. А потом уже — в первую. Кстати, примеры, когда из «двоек» попадали в основу, немногочисленны, однако они есть и были. Из свежих — через вторую команду, пусть и в меньшей степени, прошли зенитовцы Вадим Шилов и Даниил Кондаков, краснодарец Казбек Мукаилов, динамовцы Ульви Бабаев, Курбан Расулов. Все они в своё время получали практику во вторых командах. Также в разное время это было наказанием: например, в «Зенит-2» привлекался даже Александр Кокорин.

Ульви Бабаев Фото: РИА Новости

А как «двойки» функционируют сейчас?

Главное — не у всех представителей РПЛ они есть. Среди действующих участников только 10 клубов имеют подобные фармы. Среди отсутствующих в списке, например, три топа. «Краснодар» расформировал сначала третью команду в 2021-м, а потом вторую — в 2024-м. Это была громкая история, когда свыше 20 футболистов в один момент потеряли контракты и вышли на рынок. Но объяснялось просто: в данный период в клубе не хватало воспитанников соответствующего уровня, которые могли бы адекватно играть на профессиональном уровне. А привлекать игроков без конкретной перспективы развития со стороны не посчитали правильным. При этом в клубе не исключают скорого возвращения «двойки». Возможно, уже в этом году. Кстати, по этой же причине аналогичный проект закрыл «Сочи». С формулировкой «приостановление участия в профессиональном футболе».

Кроме того, сейчас вторых команд нет у ЦСКА, «Локомотива», «Ахмата» и «Пари НН». При этом первые ещё год назад, если верить инсайдам, планировали запустить проект. У «Локомотива» он под разными названиями существовал с 2008-го по 2014-й и с 2017-го по 2022-й. И сейчас снова говорят о возможности возвращения. У «Ахмата» такой команды не было. А «Пари НН» закрыл свою в конце 2024 года, чтобы сосредоточить внимание на молодёжке.

Зато есть у остальной десятки. «Зенит-2» в прошедшем сезоне взял свой дивизион и в следующем сезоне выступит в «Серебре». Там из фарм-клубов РПЛ играет только «Динамо». Остальные — ниже. «Спартак-2», например, останется в дивизионе «Б». В прошлом сезоне они играли там вместе с «Зенитом». А летом случилось важное событие. Изначально красно-белые планировали выстроить проект вокруг Дмитрия Комбарова, но летом он покинул должность главного тренера и перешёл в «Чайку». Вероятно, увидел там больше перспектив для развития. Поэтому дальше команда идёт с Алексеем Мелёшиным.

«Зенит-2» Фото: 2.fc-zenit.ru

Ещё вторые команды в разных турнирах Второй лиги есть у «Рубина», «Акрона», «Ростова», «Крыльев Советов», махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга». Как видим, дело не только в деньгах: вероятно, у кого-то хватает выпускников, чтобы закрывать базовые потребности с минимальными затратами на приглашение извне. А у кого-то — нет.

Если РФС и правда хочет всё это систематизировать и формализовать, возвращение фармов — не худшая идея. Но здесь важно учитывать интересы клубов РПЛ. А они могут быть разными.