Как «Краснодар» изменится за зиму? Трансферов на выход назревает больше, чем на вход

Помните, что было год назад? «Краснодар» так же закончил первую часть сезона на первом месте, но общественность оказалась едина во мнении: клубу необходимо усиление нескольких позиций, чтобы сохранить «золотой» темп. Вместо этого «Краснодар» затих. Никаких спекуляций о покупках, которые бились о слова Мурада Мусаева, заявившего в декабре, что пара игроков команде не помешает. Кто-то даже шутил, что руководство намеренно не помогает тренеру. А когда уже в конце окна клуб отпустил Кевина Кастаньо, показалось, что это финал. Не будет никакого чемпионства, и начнётся постепенное скатывание на место за топ-3.

Однако тренерский штаб показал — рынок решает не всё. Иногда нужно хорошо поработать, воспользоваться слабостью конкурентов на конкретных отрезках — и можно претендовать на первое место. А потом его завоевать.

«Краснодар» с чемпионским трофеем Фото: fckrasnodar.ru

Что мы видим сейчас? Немного похожую ситуацию. Все знают: у «Краснодара» мощный состав, который летом обновился. Пришли несколько новичков высокого уровня, правда, бо́льшая часть из них не стала ключевыми. Нужно ли клубу обновление? Мурад Мусаев наверняка скажет, что не повредит. И его можно понять. Любой тренер желает, чтобы у него был серьёзный выбор. А ещё каждый по традиции настаивает на сохранении ведущих игроков. И вот с этим у «Краснодара» могут возникнуть сложности.

Свежая новость французских медиа, а именно L’Équipe — желание «Осера» вернуть Гаэтана Перрена на родину. Лучший ассистент Лиги 1 прошлого сезона перебрался в «Краснодар» летом. Стал ли он определяющим игроком за полгода? Нет. Всего пять выходов в стартовом составе в Мир РПЛ — важный показатель доверия тренера. Да, всего у него 12 матчей, гол и три результативные передачи. Вроде бы неплохо для старта, но явно ожидали большего. Legalbet добавляет, что сам Перрен не очень доволен происходящим и хочет больше играть. На родине, очевидно, у него другой статус, нежели в чемпионской команде. При этом «Осер» рассматривает аренду. Что на самом деле кажется нереалистичным. Очевидно, Сергей Галицкий не отпустит ценный актив просто так. Только полноценный трансфер. Однако и здесь интересно: L’Équipe добавил, что «Монако» тоже интересуется полузащитником. А здесь уже возможен и рыночный трансфер. Так или иначе, пока всё на уровне спекуляций. И Мусаев едва ли с радостью одобрит возможный уход.

Что мы имеем ещё? По данным всё того же Legalbet, Кевин Ленини недоволен своим положением в «Краснодаре». И это тоже легко объяснить. В прошлом сезоне футболист из Кабо-Верде был основным. А в этом клуб подписал Дугласа Аугусто, который вытеснил Кевина из состава. У 28-летнего игрока всего четыре выхода в старте. Да, на замену он появляется регулярно, но едва ли такой расклад успокаивает. Особенно в контексте финальной части ЧМ-2026, куда отобралась его сборная. Очевидно, если он совсем не будет играть, то не поедет на турнир. А в случае Кабо-Верде это действительно исторический момент — сыграть с Испанией, Уругваем и Саудовской Аравией. Небольшая европейская команда наверняка с радостью заберёт игрока. Вопрос только в предложении и желании клуба отпустить его.

С предполагаемыми уходами разобрались. Да, эти ребята не определяющие, но важные игроки команды. Если бы кто-то пришёл за Диего Костой, Эдуардом Сперцяном или Джоном Кордобой, вероятно, невозможна была бы даже дискуссия. Здесь же обсуждения, скорее всего, вероятны. Так что всё зависит от цены.

Есть новости и о новичках. Очевидный факт: «Краснодар» будет не прочь взять игроков на две позиции. Первая — крайний защитник. Вы же помните про серьёзную травму флангового универсала Сергея Петрова? Он уже вряд ли сыграет в этом сезоне. Так что альтернатива необходима. «СЭ» написал про интерес к Наиру Тикнизяну, однако это выглядит странным решением. По ряду причин: «Црвена Звезда» точно запросит много денег, руководство призналось, что Деян Станкович желает сохранить игрока, а сам Наир получил местный паспорт. И зачем при таких раскладах возвращаться даже в чемпионскую команду? Не до конца понятно. Ранее появлялась ещё одна фамилия — Александр Сильянов. «Краснодар» общался с его представителями, но здесь уже важна позиция «Локо». Они и так потеряют Баринова. А отпускать в такой ситуации другого важного россиянина будет очень странно.

Александр Сильянов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Зато подписать Хуана Боселли кажется реальным. У уругвайца через полгода заканчивается контракт. Продлевать его он, судя по всему, не собирается. По данным Ивана Карпова, «Краснодар» предложил 100 млн рублей «Пари НН». Адекватно, если учитывать обстоятельства. Наши источники тоже подтверждают готовность клуба к такой покупке. Так что мяч на стороне «Нижнего». Действующие чемпионы же получат классного универсала, способного ситуативно заменить в том числе Кордобу. А ещё отдадут Александра Кокшарова, который давно нуждается в практике.

Даже если предположить, что все эти переходы случатся, «Краснодар» точно не станет слабее. Но главное, в клубе давно поняли: не так важно, кого ты подписываешь на конкретном отрезке, куда важнее поддерживать систему, которая уже один раз принесла титул. А в этом сезоне понятная задача — повторить успех.