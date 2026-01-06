В «Барсу» едет звезда, битва за лидера «Зенита», камбэк тен Хага. Трансферы и слухи дня

Январь — время не только салатопоедания, но и проветривания футбольных клубов трансферным окном. Собрали самое интересное, что в него засквозило за прошедший день.

Состоявшиеся переходы

Бен-Йеддер поселился в Марокко

Помните некогда бомбардира «Монако» Виссама Бен-Йеддера? Сейчас ему 35 лет. И он продолжает интересное путешествие. В начале прошлого года ветеран устроился в иранский «Сепахан», набрался практики после длительного отсутствия и летом укатил в «Сакарьяспор» из турецкой ФНЛ. Где, например, пересёкся с «Серикспором» уже не Сергея Юрана, но на тот момент всё ещё Кирилла Гоцука и Ильи Берковского. У одной команды на острие играл Бен-Йеддер, у другой — Илья Садыгов. И вторая победила — 3:2!

Ну да ладно, сейчас не об этом. Виссам забил пять голов в 14 матчах и бесплатно ушёл в марокканский «Видад». Видимо, не выдержал конкуренции со стороны Садыгова.

«Рубин» обогатился на € 400 тыс.

Казанцы год назад отдали Умарали Рахмоналиева в аренду азербайджанскому «Сабаху». 22-летний центральный полузащитник из Узбекистана пришёлся там ко двору, отыграв 36 встреч и забив три гола. Обратно он не приехал. Вместо него «Рубин» получил € 400 тыс.

Умарали Рахмоналиев Фото: rubin-kazan.ru

Главные слухи

«Барса» вернёт из Саудовской Аравии Канселу. В ответ у неё просят Левандовского

Раньше про это только ходили слухи, а теперь всё практически официально. Просто Фабрицио Романо дал фирменное Here we go. «Барселона» согласовала аренду флангового защитника «Аль-Хиляля» до конца нынешнего сезона и обставила «Интер». Всё решила личная симпатия португальца: он оборвал переговоры с миланцами и согласился на существенное понижение зарплаты в Каталонии.

Саудовскому клубу причитаются € 4 млн. Канселу уже выступал за «Барсу» в сезоне-2023/2024. Тогда его арендовали из «Манчестер Сити», а затем он поехал на заработки. Также Саша Тавольери писал, что саудовцы пытаются в ответ арендовать Роберта Левандовского и полностью взять на себя его зарплату.

«Жоау усилит нас на позиции крайнего защитника, а также в атаке. Сделка ещё не завершена, но я буду рад, если она состоится, потому что это даст нам больше вариативности. Прекрасный вариант с большим потенциалом на ближайшие шесть месяцев», — слова Ханс-Дитера Флика для Sport.es.

Жоау Канселу Фото: Alex Grimm/Getty Images

Семеньо выбрал «Манчестер Сити»

25-летний вингер — желанная цель для многих английских грандов. Всё-таки в этом сезоне оформил в АПЛ 9+3, в предыдущем — 11+5. Интерес к нему за последние месяцы приписывали обоим клубам из Манчестера, «Челси», «Ливерпулю» и «Тоттенхэму». Ганец решил не идти сложным путём и договорился с «Манчестер Сити». Вскоре, как уточнил Sky Sports, он пройдёт медобследование.

«Сити» выплатит отступные в размере € 74,8 млн. Тренер его пока ещё действующего клуба, «Борнмута», готов к такому повороту: «Думаю, в ближайшем туре может быть его последняя игра. Это моё личное мнение, но ничего не согласовано и ничего не подписано», — сказал Андони Ираола. Теперь «Сити» нужен центральный защитник, поскольку Пеп Гвардиола недавно из-за травм лишился Йошки Гвардиола и Рубена Диаша.

Техничный турок отказал ЦСКА

Армейцы всё-таки не подпишут 25-летнего вингера «Фенербахче» Огуза Айдына. По крайней мере, в этом уверен журналист Элис Бусе Арач. Дело, во-первых, в зарплате: € 2,3 млн в год технарю показалось мало. Во-вторых, тот хотел бы остаться на родине и предпочитает вариант с «Трабзонспором».

Коллега Арача Мухаммед Думан в интервью «Чемпионату» подтвердил и дополнил данную информацию: «Увы, Огуз Айдын отклонил предложение ЦСКА. Он считает, что сможет лучше выступать в «Трабзонспоре» из-за главного тренера Фатиха Текке. Окончательное решение остаётся за Тедеско.

Огуз просит «Фенербахче» оказать содействие в его трансфере. К сожалению, в последнее время между «Фенербахче» и «Трабзонспором» произошли негативные события. Болельщики «Фенербахче» негативно реагируют на возможность перехода Огуза в «Трабзонспор». Тот делает всё возможное, чтобы присоединиться к «Трабзонспору». Он проинформировал руководство клуба о своём желании. «Трабзонспор» ожидает окончательного ответа от «Фенербахче». Если предложение будет отклонено, последует новое».

Огуз Айдын Фото: Yagiz Gurtug/Getty Images

Клубы Серии А заманивают Нино. А в Бразилии похвалили «Зенит» за переговоры по Жерсону

Нино нарасхват. Слухов о его продаже хватает, и вот появился новый. Причём весьма статусный. Экрем Конур сообщил, что два клуба из Серии А планируют сделать предложение «Зениту» в размере около € 10 млн. При этом петербуржцы хотят € 12 млн. Видимо, в Италии по достоинству оценили и уровень игры защитника, и его прокачанное полиглотство — на русском языке тот уже уверенно разговаривает.

Куда серьёзнее ситуация с Жерсоном. В прошлом дайджесте мы писали об отклонённом предложении «Крузейро» в € 27 млн. Вице-президент клуба Педро Жуниу наверняка расстроился, тем не менее похвалил вице-чемпионов России: «Мы уже несколько дней ведём переговоры с «Зенитом», и клуб относится к нам очень уважительно. Обычно мы не разглашаем цифры, ещё ничего не заключено, предложения приходят и уходят. Но мы ведём переговоры ежедневно. Это сложные переговоры, Жерсон — важный игрок для «Зенита», все команды в Бразилии хотели его заполучить. Мы продвигаемся вперёд, каждый день — это победа, но это затянется ещё на несколько дней. Надеемся на счастливый исход», — привёл слова Жуниу бразильский ESPN.

Одной строкой