Драматичный вылет игрока «Спартака», герой «МЮ» сияет. Итоги дня на Кубке Африки

На Кубке Африки наступает наиболее интересная пора. В борьбе за титул осталось всего восемь команд — все «пассажиры», приехавшие исключительно за участием, отсеялись. Последними в четвертьфинальную стадию шагнули Алжир и Кот-д'Ивуар. То есть те, кого там и ждали.

Измотанный Ван-Биссака позволил забить Алжиру на 119-й минуте

Сборной ДР Конго Ван-Биссакки и пока ещё спартаковца Тео Бонгонда (он сам же репостнул в соцсетях инсайд о своём бесплатном уходе зимой) не повезло. Конголезцы на Кубке Африки обыграли Бенин и Ботсвану, не уступили мощному Сенегалу. Но при этом оказались хуже последнего по разнице мячей, поэтому в 1/8 финала им выпал монструозный Алжир Беннасера, Аит-Нури, Мареза и других звёзд. Который ранее выбил максимум очков с общим счётом 7:1.

Матч точно не назвать ярким. Скорее, нервным и осторожным. Команды совсем не спешили разгоняться. Алжир плотно прибрал владение (около 70%) и давил, тем не менее первый удар хотя бы в сторону ворот состоялся только на 25-й минуте. Причём от ДР Конго. Ещё и два кряду, и оба опасных! Бакамбу перехватил верховой мяч в центре поля, убежал и пальнул низом в дальний угол. Зидан-младший выручил, в красивом прыжке дотянувшись до мяча кончиками пальцев. После подачи с углового от Бонгонда не спас бы и он, да кивку головой Туанзебе не хватило точности. Ради таких выпадов стоит подолгу обороняться.

Редкие позиционные вылазки конголезцев тоже носили угрозу. Бакамбу, например, выигрывал борьбу у Манди и бил головой. Кайембе неплохо заряжал издали. Но в целом соперники играли практически стерильно, к 70-й минуте организовав на двоих крошечные 0,24 xG. А к 90-й — 0,53 xG. Бонгонда ранее на турнире не проводил свыше 68 минут. А теперь отбегал 87. Портал Sofascore выдал ему рейтинг 6,6 за две передачи под удар.

Дополнительное время прошло также без получившего травму Беннасера, а ещё Мареза и Аит-Нури. Во втором овертайме Алжир активно полез вперёд и заставил Мпаси-Нзо совершить два классных спасения. И всё-таки тот пропустил! На 119-й минуте измотанный Ван-Биссака только дал видимость преследования Бульбина на правом краю, и тот без сопротивления вонзил в дальний угол под перекладину. Серию пенальти зрители всё-таки не посмотрели.

Пока «МЮ» страдает, Диалло снова забил

Футболисты Буркина-Фасо в группе без проблем перешагнули через Судан и Экваториальную Гвинею. Матч с Кот-д'Ивуаром же не предвещал им ничего хорошего. Особенно на фоне прайма Диалло. Пока его «Манчестер Юнайтед» не может победить аутсайдеров и лишился главного тренера, Амад забил Мозамбику (1:0) и Камеруну (1:1). Мог бы вскрыть и ворота Габона, да вышел только в концовке. Буркинийцы тоже от него пострадали.

Ивуарийцы, в отличие от Алжира, сразу обозначили, кто здесь фаворит. Неплохие моменты упустили Диалло и Кессье. Как выяснилось, Амад просто отложил неизбежное. На 20-й минуте он, получив мяч в штрафной, легко ушёл от Яго с Тапсоба и поразил ближний угол. А вскоре ещё и после сольного прохода ассистировал Диоманду, чей хитрый удар застал врасплох вратаря.

Уаттара в ответ стрельнул в штангу, но у Кот-д'Ивуара шансов забить всё равно набралось значительно больше. Диалло, к примеру, не реализовал выход один на один. Зато Туре прощать соперников не стал и результативно рванул в контратаку. Третий и решающий гол Габону (3:2) закинул как раз он — и тоже с выхода на замену. Вот вам и джокер.

Теперь 9 января сыграют Мали с Сенегалом и Камерун с Марокко, а 10-го — Алжир с Нигерией и Египет с Кот-д'Ивуаром. Топ-вывески!